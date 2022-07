Indirizzo portafoglio su Binance

in

Stai cercando di ricevere criptovaluta da qualcuno su Binance?

Se lo sei, devi trovare l’indirizzo del portafoglio Binance per la criptovaluta che desideri ricevere.

Ogni criptovaluta ha un indirizzo di portafoglio diverso.

Ad esempio, se vuoi ricevere Bitcoin, devi inviare il tuo indirizzo Bitcoin alla persona.

Se invii un indirizzo di portafoglio diverso da Bitcoin, il tuo deposito potrebbe andare perso.

Quindi, prima di ricevere una criptovaluta da qualcuno, puoi consigliare loro di fare prima un deposito di prova.

In questa guida, imparerai come trovare l’indirizzo del tuo portafoglio su Binance come trovare il tuo indirizzo Bitcoin e altro ancora.

Come trovare l’indirizzo del tuo portafoglio su Binance

Per trovare l’indirizzo del tuo portafoglio su Binance, devi andare al tuo portafoglio “Fiat and Spot”.

Nel tuo portafoglio “Fiat and Spot”, vai alla criptovaluta che desideri ricevere e fai clic su “Deposita”.

Se stai utilizzando Binance su un dispositivo mobile, devi prima toccare i tre punti, quindi toccare “Deposito”.

Dopo aver fatto clic su “Deposita”, atterrerai alla pagina “Deposito” della criptovaluta che hai selezionato.

Ad esempio, se sei selezionato Bitcoin, atterrerai nella pagina “Deposito” per Bitcoin.

Nella pagina, vedrai un avviso di deposito che contiene informazioni sul deposito.

Vedrai anche l’indirizzo del tuo portafoglio per la criptovaluta che hai selezionato.

Puoi copiare il link e inviarlo alla persona che ti sta inviando la criptovaluta.

In alternativa, puoi chiedere loro di scansionare il codice QR dell’indirizzo del tuo portafoglio.

Ecco come trovare l’indirizzo del tuo portafoglio su Binance:

1. Accedi a Binance e fai clic sul menu

Innanzitutto, devi andare sul sito web di Binance.

Puoi accedere al sito Web utilizzando un desktop o un dispositivo mobile.

Tuttavia, gli screenshot in questo articolo sono presi sulla versione mobile di Binance.

Quindi, se stai usando Binance su un desktop, l’interfaccia utente sarà leggermente diversa.

Una volta che sei su Binance, fai clic sull’icona del menu nella barra di navigazione in alto.

Quindi fai clic su “Accedi” e inserisci i tuoi dati di accesso.

Quindi, fai clic su “Accedi” per accedere al tuo account Binance.

2. Clicca su “Wallet” e clicca su “Fiat and Spot”

Dopo aver effettuato l’accesso a Binance, atterrerai sulla home page.

Nella home page, fai clic sull’icona del menu nella barra di navigazione in alto.

Facendo clic sull’icona del menu si aprirà un menu di navigazione.

Il menu di navigazione contiene diverse schede come “Portafoglio”, “Ordini”, “Notifica” e altro.

Fai clic su “Portafoglio” per espandere la scheda del portafoglio.

Una volta espansa la scheda, vedrai altre schede tra cui “Panoramica”, “Fiat e Spot”, “Margine” e altro.

Clicca su “Fiat e Spot” per andare al tuo portafoglio fiat e spot.

3. Fai clic sui tre punti di una criptovaluta e fai clic su “Deposita”

Dopo aver fatto clic su “Fiat e Spot”, atterrerai sul tuo portafoglio fiat e spot.

Sul tuo portafoglio fiat e spot, vedrai un elenco di criptovalute sullo scambio e le tue partecipazioni.

Trova la criptovaluta che vuoi ricevere.

Puoi cercare la criptovaluta che desideri ricevere digitandola nel campo “Cerca moneta”.

Ad esempio, se vuoi trovare l’indirizzo del tuo portafoglio Bitcoin, cerca “Bitcoin”.

Quindi, fai clic sui tre punti nella scheda Bitcoin.

Dopo aver toccato i tre punti, si aprirà un menu di navigazione.

Nel menu di navigazione, vedrai alcune opzioni tra cui “Acquista”, “Deposito”, “Prelievo”, “Commercia”, “Guadagna” e “Converti”.

Fai clic su “Deposita” per accedere all’indirizzo del tuo portafoglio.

4. Passa alla criptovaluta che desideri ricevere

Dopo aver fatto clic su “Deposita”, atterrerai sulla pagina di deposito della criptovaluta che hai selezionato.

Ad esempio, se hai selezionato “Bitcoin”, atterrerai sulla pagina di deposito Bitcoin.

Nella pagina di deposito, vedrai il tuo saldo totale della criptovaluta.

La criptovaluta che hai selezionato è indicata nella casella a discesa “Moneta”.

Assicurati che la criptovaluta indicata nella casella a discesa “Coin” sia quella giusta.

Se si desidera ricevere un’altra criptovaluta, fare clic sulla casella a discesa, trovare e selezionare la criptovaluta appropriata.

Se è corretto, passa al passaggio finale.

5. Copia l’indirizzo del tuo portafoglio

Scorri verso il basso la pagina fino a visualizzare l’indirizzo del tuo portafoglio.

Se hai selezionato Bitcoin, vedrai una scheda “BTC” su Binance e altre schede.

Per impostazione predefinita, la scheda è su “BTC”, che è ciò che dovresti usare per le transazioni Bitcoin.

Sotto l’intestazione “Indirizzo”, vedrai il tuo indirizzo Bitcoin.

Fai clic sull’icona duplicata per copiare il tuo indirizzo Bitcoin.

Puoi quindi inviare questo indirizzo alla persona che ti sta inviando Bitcoin.

Puoi anche chiedere alla persona di scansionare il codice QR del tuo indirizzo di portafoglio Binance.

Sotto il codice QR, ci sarà una descrizione che dice “Invia solo x a questo indirizzo di deposito”, con “x” che è la criptovaluta che hai selezionato.

Assicurati che “x” sia la criptovaluta che hai selezionato.

Hai imparato con successo come trovare e copiare l’indirizzo del tuo portafoglio di criptovaluta su Binance!

Come faccio a trovare il mio indirizzo Bitcoin su Binance?

Ecco come trovare il tuo indirizzo Bitcoin su Binance:

Accedi al tuo account Binance. Fai clic su “Portafoglio” nella barra di navigazione in alto. Seleziona “Fiat e Spot”. Cerca Bitcoin. Clicca su “Deposita” accanto a Bitcoin. Nel campo “Indirizzo”, fai clic sull’icona duplicata per copiare l’indirizzo del tuo portafoglio Bitcoin.

Come faccio a trovare il mio indirizzo BNB su Binance?

Ecco come trovare il tuo indirizzo BNB su Binance:

Accedi al tuo account Binance. Fai clic su “Portafoglio” nella barra di navigazione in alto. Seleziona “Fiat e Spot”. Cerca BNB. Clicca su “Deposito” accanto a BNB. Nel campo “Indirizzo”, fai clic sull’icona duplicata per copiare l’indirizzo del tuo portafoglio BNB.

Conclusione

Se vuoi ricevere criptovaluta da qualcuno, devi inviare loro l’indirizzo del tuo portafoglio.

Tuttavia, devi assicurarti di utilizzare l’indirizzo del portafoglio giusto.

Se fornisci a qualcuno l’indirizzo del portafoglio sbagliato, il tuo deposito andrà perso.

Quindi, prima che la persona invii una criptovaluta all’indirizzo del tuo portafoglio, dovresti chiedere loro di fare prima un deposito di prova.

Ad esempio, invece di inviare 0,01 Bitcoin, chiedi loro di inviarti 0,0001 Bitcoin come test.

Se il Bitcoin è stato depositato con successo nel tuo portafoglio, puoi chiedere loro di inviarti il resto.

In questo modo, puoi mitigare un deposito fallito.