Indirizzo e-mail su Binance: ecco come modificarlo

in

Stai cercando di cambiare il tuo indirizzo email su Binance?

Su Binance, cambiare il tuo indirizzo email può essere complicato.

Questo perché l’impostazione è difficile da navigare.

Inoltre, puoi modificare il tuo indirizzo e-mail Binance solo nella versione desktop del sito web.

Se utilizzi l’app mobile Binance, non potrai modificare la tua email.

Questo perché l’app Binance attualmente non supporta la modifica delle e-mail.

Di conseguenza, se desideri utilizzare il tuo dispositivo mobile, devi visitare il sito Web di Binance anziché l’app.

In questa guida, imparerai come modificare il tuo indirizzo email nella versione desktop di Binance.

Come modificare il tuo indirizzo email su Binance

Per modificare il tuo indirizzo e-mail su Binance, devi prima accedere al sito Web di Binance e accedere alle impostazioni di sicurezza.

Nella pagina delle impostazioni di sicurezza, puoi modificare il tuo indirizzo e-mail scorrendo verso il basso fino a “Indirizzo e-mail” e facendo clic su “Cambia”.

Quindi, è necessario seguire le istruzioni sullo schermo per modificare l’e-mail.

Tuttavia, potrebbe esserti richiesto di abilitare un’autenticazione Google o SMS se non l’hai fatto.

Se non hai abilitato l’autenticazione Google o SMS, non potrai continuare a modificare la tua email.

Se non ti viene richiesto di farlo, significa che hai già abilitato uno dei metodi di autenticazione in passato.

Successivamente, dovrai inserire un codice di sicurezza a 6 cifre.

Questo verrà inviato alla tua e-mail o al tuo numero di telefono.

Dopo aver inserito il codice a 6 cifre, potrai modificare la tua email binance inserendo un nuovo indirizzo email.

Ecco come puoi modificare il tuo indirizzo email su Binance:

1. Accedi a Binance e fai clic sull’icona del profilo

Il primo passo è andare sul sito web di Binance.

Innanzitutto, apri un browser e visita il sito Web di Binance.

Puoi farlo su un desktop o su un dispositivo mobile.

Tuttavia, non è possibile farlo sull’app mobile Binance.

Questo perché l’app Binance non supporta la modifica del tuo indirizzo email.

Quindi, se vuoi cambiare il tuo indirizzo email, devi usare la versione desktop di Binance.

Se utilizzi un dispositivo mobile, puoi utilizzare un browser come Safari o Google Chrome.

Una volta che sei sul sito web di Binance, devi accedere al tuo account.

Accedi al tuo account se non l’hai già fatto.

Quindi, fai clic sull’icona del profilo nella barra di navigazione in alto.

2. Clicca su “Sicurezza”

Dopo aver fatto clic sull’icona del profilo, si aprirà un menu di navigazione.

Nel menu di navigazione, vedrai diverse schede come “Sicurezza”, “Identificazione”, “Gestione API” e altro.

La scheda “Sicurezza” ti consente di visualizzare e modificare le impostazioni di sicurezza su Binance.

“Identificazione” è per verificare la tua identità utilizzando la tua carta d’identità, passaporto o patente di guida.

Infine, “Gestione API” serve per la creazione di una chiave privata API.

3. Scorri verso il basso fino a “Indirizzo e-mail” e fai clic su “Cambia”

Dopo aver fatto clic su Sicurezza, atterrerai alla pagina delle impostazioni di sicurezza.

Nella pagina delle impostazioni di sicurezza, vedrai un elenco di controllo della sicurezza del tuo account.

Sotto l’elenco di controllo, vedrai un’intestazione “2FA”.

Se utilizzi un dispositivo mobile, scorri verso il basso fino a trovare l’impostazione “Indirizzo e-mail“.

Se utilizzi un desktop, vedrai immediatamente l’impostazione “Indirizzo e-mail”.

Questa impostazione ti consente di modificare la tua email su Binance.

4. Clicca su “Avanti”

Dopo aver fatto clic su “Cambia”, atterrerai alla pagina “Cambia indirizzo email”.

La pagina contiene informazioni su come modificare la tua email.

Le informazioni indicano che ti viene richiesto di abilitare Google o l’autenticazione SMS (2FA) per modificare la tua email.

Se non hai abilitato uno dei metodi di autenticazione, devi farlo.

Si consiglia di abilitare l’autenticazione SMS (2FA) anziché l’autenticazione Google.

Per fare ciò, torna alle impostazioni di sicurezza e abilita “Autenticazione SMS” in “2FA”.

Le informazioni dicono anche che il sistema deciderà se disabilitare i prelievi per 48 ore dopo aver cambiato il tuo indirizzo email.

Ciò significa che se hai cambiato la tua email, potresti non essere in grado di effettuare prelievi da Binance per 48 ore.

Il divieto di 48 ore è una forma di sicurezza su Binance, quindi non puoi evitarlo.

Fare clic su “Avanti” per continuare con il passaggio successivo.

5. Inserisci il codice a 6 cifre

Dopo aver fatto clic su “Avanti”, atterrerai alla pagina “Verifica di sicurezza”.

Per motivi di sicurezza, è necessario completare una verifica di sicurezza per procedere al passaggio successivo.

La verifica è un campo “Codice di verifica e-mail” in cui è necessario inserire un codice a 6 cifre.

Per ricevere il codice a 6 cifre, clicca su “Invia codice”.

Quindi, controlla la tua e-mail per un codice a 6 cifre da Binance e copialo.

Se non riesci a trovare l’e-mail, assicurati di controllare anche la posta indesiderata / spam.

Questo perché l’e-mail potrebbe essere arrivata lì.

Dopo aver copiato il codice, torna su Binance e incollalo nel campo “Codice di verifica e-mail”.

Quindi, fai clic su “Invia” per completare la verifica.

6. Modifica il tuo indirizzo email Binance

Dopo aver completato la verifica dell’email, atterrerai alla pagina “Cambia indirizzo email”.

Nella pagina di modifica dell’indirizzo e-mail, vedrai tre campi tra cui “Nuova e-mail”, “Conferma nuova e-mail” e “Nuova password”.

Innanzitutto, inserisci il nuovo indirizzo e-mail che desideri modificare.

Assicurati di non inserire il tuo vecchio indirizzo email perché non ti è richiesto.

Quindi, inserisci nuovamente il nuovo indirizzo e-mail nel campo “Conferma nuova e-mail”.

Il campo “Conferma nuova e-mail” deve corrispondere al campo “Nuova e-mail”.

Quindi, inserisci la tua nuova password nel campo “Nuova password”.

Puoi fare clic sull’icona dell’occhio per rivelare la password che hai inserito.

Infine, fai clic su “Conferma” per modificare il tuo indirizzo email su Binance.

Dopo aver modificato la tua email di Binance, potresti essere disconnesso dal tuo account.

Ora puoi accedere al tuo account Binance utilizzando la tua nuova email.

Conclusione

A volte, potrebbe essere necessario modificare il tuo indirizzo e-mail su una piattaforma.

Avere troppi indirizzi e-mail ti renderà difficile rimanere aggiornato sulle tue e-mail.

Inoltre, se hai un vecchio indirizzo e-mail che non usi più, potresti perdere molte e-mail.

Quindi, se il tuo account Binance utilizza un vecchio indirizzo email, assicurati di cambiarlo.

Ciò consentirà a Binance di inviarti notifiche, codici di sicurezza e notizie al tuo nuovo indirizzo email.