Uno degli obiettivi principali di ciascuna nazione è una crescita economica che viaggi a ritmi continui e possibilmente sostenuti.

In questo contesto gioca un ruolo importante anche l’inflazione, una variabile non trascurabile per ogni decisione di politica economica.

Per inflazione intendiamo un aumento sostenuto e generalizzato dei prezzi di beni e servizi sul mercato in un determinato periodo di tempo. Diventa quindi necessario poter fare affidamento su previsioni attendibili del tasso di inflazione che consentano di prendere decisioni politiche ben indirizzate.

La crisi generata dalla pandemia è stata uno shock senza precedenti a cui l’economia mondiale non era minimamente preparata data la rapidità con cui si è verificata. L’effetto sull’attività economica è stato chiaramente negativo e anche a due anni di distanza, con un mercato in continuo cambiamento, non siamo ancora in grado di quantificare l’entità e la durata del suo impatto.

Per quanto riguarda il settore dei macchinari e delle attrezzature da lavoro la situazione industriale resta piuttosto grave che non si limita ai soli confini nazionali. In particolare in Italia una richiesta significativa di macchine da inserire nei parchi noleggio e contemporaneamente una scarsità di macchinari disponibili, sia nuovi che usati.

I prezzi per le macchine nuove sono in continuo aumento ma anche l’usato registra picchi di aumento mai visti prima. Le aziende di noleggio, non potendo contare nell’immediato sulle macchine nuove, acquistano macchine usate per poter andare incontro alla crescente domanda di noleggio da parte dei clienti.

Il settore merceologico che è maggiormente influenzato dall’inflazione globale, in primis l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia e le difficoltà di approvvigionamento, è quello delle costruzioni che nel nostro paese è storicamente uno dei più propensi a noleggiare.

Nonostante le evidenti difficoltà di cui abbiamo appena parlato in Italia gli ecobonus ed il PNRR in partenza stanno comunque dando linfa al settore delle costruzioni.

I vantaggi del noleggio nella post-pandemia

Una delle tendenze delle aziende italiane, fino alla crisi del 2008, era di acquistare tutto il parco macchine necessario ad eseguire il proprio lavoro. Da 15 anni a questa parte questo trend si sta invertendo, con sempre più clienti che hanno capito i vantaggi che il servizio di noleggio offre alle loro aziende.

Se il noleggio di macchine e attrezzature è sempre stato vantaggioso per il cliente finale, in un periodo caratterizzato da continui aumenti di prezzo, i vantaggi diventano ancora più evidenti.

Acquistare una macchina infatti ha sempre comportato un significativo investimento, ancora di più in questo momento di aumento vertiginoso dei costi. Va inoltre tenuto in considerazione che un macchinario nuovo tenderà a svalutarsi velocemente quando nel prossimo futuro i prezzi si stabilizzeranno nuovamente.

In questo scenario il noleggio di macchinari permette al cliente di risparmiare sia a breve termine che a lungo termine.

Dall’altro lato si può sfruttare un servizio a 360° che garantisce la disponibilità di macchinari e attrezzature che sono necessarie per le lavorazioni specifiche dei settori chiave dell’economia come costruzioni e industria.

L’innovazione digitale come valore aggiunto del servizio di noleggio

Il periodo che sta vivendo il noleggio italiano è senza dubbio positivo, con un 2021 che ha registrato numeri da record.

Molte aziende di noleggio hanno investito nell’innovazione per poter garantire al cliente un valore aggiunto nel proprio servizio.

La digitalizzazione dei processi di noleggio è la strada intrapresa da molti noleggiatori che hanno così semplificato le procedure aziendali e contemporaneamente aumentato la propria redditività.

Noleggiare online con easyNoleggio permette infatti ad ogni cliente di prendere a noleggio una macchina in pochi click e da qualsiasi dispositivo semplificando tutto il processo.

I vantaggi economici del noleggio, ormai conosciuti e apprezzati dal cliente, si integrano con un’ampia sensazione di macchine e attrezzature disponibili e sicure poiché manutenute costantemente.

Il noleggio online diventa quindi uno strumento che semplifica il processo massimizzandone l’efficienza, fornendo al cliente un valore aggiunto all’intero servizio.

Il supporto di noleggiatori professionali, che hanno esperienza pluriennale nel settore, aiuterà il cliente a lavorare al meglio senza doversi preoccupare della gestione delle macchine completando un servizio di noleggio di qualità.