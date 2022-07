in

Jasmy ha iniziato a salire per alcune ore. Jasmy è attualmente scambiato più in alto e in modo più positivo. Negli ultimi 7 giorni, anche il volume di Jasmy è diventato verde.

Ultimi 5 giorni 1 M YTD Prestazioni Jasmy 2022 -13,5% -26,5% -89,6%

Previsione del prezzo di Jasmy: volume e capitalizzazione di mercato

Volume Capitalizzazione di mercato 29 giugno 63,1 milioni di dollari 43,6 milioni di dollari 1 giugno 151 milioni di dollari 55,6 milioni di dollari 1 maggio $359M 89,9 milioni di dollari 1 aprile 404 milioni di dollari 154 milioni di dollari 1 marzo 126 milioni di dollari 78,9 milioni di dollari 1 febbraio 44,8 milioni di dollari $211M 1 gennaio 94,0 milioni di dollari 409 milioni di dollari

Previsione del prezzo di Jasmy 2022

Prezzo medio Jasmy 2022 30 giugno 2022 0,020 dollari TechNewsLeader Giugno 0,017 dollari CryptoPricePredictions Giugno 0,032 dollari DigitalCoinprice Giugno 0,013 dollari

Previsione del prezzo di Jasmy 2025

Prezzo medio Jasmy 2025 30 giugno 2022 0,039 dollari TechNewsLeader Giugno 0,054 dollari CryptoPricePredictions Giugno 0,045 dollari DigitalCoinprice Giugno 0,020 dollari

Domande frequenti su Jasmy

La moneta Jasmy aumenta?

La moneta Jasmy è stata rialzista negli ultimi giorni nonostante il crollo del mercato delle criptovalute.

Tuttavia, l’ascesa della moneta Jasmy dipenderà completamente dal volume degli scambi, dalle balene e dall’interesse degli investitori. L’offerta totale di monete Jasmy è di 50.000.000.000. Per il prezzo salire per bruciare la moneta Jasmy potrebbe essere uno dei modi migliori.

Jasmy ha anche bisogno di un forte supporto per il volume, cioè più investitori devono acquistare monete Jasmy e tenerle a lungo termine. Anche le balene devono acquistare l’alto volume di Jasmy in modo che la moneta Jasmy possa aumentare.

La criptovaluta Jasmy è un buon investimento?

Jasmy Cryptocurrency è un buon investimento. Tuttavia, per ottenere un buon profitto dalla moneta Jasmy, è necessario tenere la moneta a lungo termine. Il prezzo di Jasmy è inferiore a 0,10 dollari. Per trarre profitto dall’investimento di Jasmy, un investitore deve acquistare un numero enorme di monete Jasmy.

Se le previsioni sono vere, Jasmy potrebbe superare 0,10 dollari entro la fine del 2025.

Pertanto, affinché Jasmy sia un buon investimento, bisogna aggrapparsi a Jasmy fino al 2025.