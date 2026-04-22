Iniziativa informativa a Torino: come la Guardia di Finanza tutela il Made in Italy

La Guardia di Finanza promuove una serie di incontri rivolti alle scuole secondarie e all’imprenditoria locale, in programma da venerdì 10 aprile 2026 a giovedì 16 aprile 2026.

L’obiettivo è duplice: da un lato sensibilizzare gli studenti sui rischi della contraffazione e sull’importanza della proprietà industriale, dall’altro mettere in luce le attività di contrasto che tutelano il mercato e i consumatori.

Gli eventi si svolgeranno a Torino, in Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino (CAP 10136), e offriranno un mix di lezioni, dimostrazioni pratiche e uno spazio espositivo con merce sequestrata. Questa formula intende trasformare concetti spesso teorici in esempi concreti, aiutando a comprendere come il reato della contraffazione impatti l’economia e la sicurezza dei consumatori.

Interventi nelle scuole: informare per prevenire

Durante gli incontri con gli studenti verranno affrontati temi chiave come il valore della proprietà industriale, i danni economici e sociali derivanti dalla contraffazione e le modalità con cui le forze dell’ordine intervengono. I percorsi educativi prevedono presentazioni interattive che illustrano casi concreti, mostrando come un prodotto falso non sia semplicemente una copia ma spesso un rischio per la salute e per l’economia locale. Coinvolgere i giovani significa creare una cultura della legalità che parte dalla conoscenza delle norme e dalla capacità di riconoscere i segnali del falso.

Strumenti didattici e approccio pratico

Le attività pensate per gli studenti combinano spiegazioni frontali a materiali visivi e dimostrazioni pratiche: esposizione di oggetti sequestrati, analisi delle differenze tra originali e falsi, e simulazioni di controlli. In questo contesto il concetto di proprietà industriale viene declinato con esempi semplici per far comprendere marchi, brevetti e disegni industriali. Il ricorso a casi reali facilita l’assimilazione e stimola domande su comportamenti quotidiani, come l’acquisto online o in mercati informali.

Spazio informativo e merce sequestrata

Un punto centrale dell’iniziativa è l’allestimento di uno spazio informativo aperto al pubblico, dove sarà esposta merce sequestrata nell’ambito di operazioni di contrasto al falso Made in Italy. Questo percorso espositivo consente di visualizzare concretamente gli esiti delle attività investigative e di comprendere il lavoro tecnico e operativo della Guardia di Finanza. La mostra funge anche da monito: vedere materiali contraffatti affiancati ai prodotti autentici aiuta a capire i criteri di valutazione e i rischi associati all’acquisto di articoli non originali.

Comunicazione e sensibilizzazione

Lo spazio informativo è concepito come punto di incontro tra istituzione e cittadinanza, dove distribuire materiali divulgativi e rispondere a domande pratiche. I visitatori potranno conoscere i canali per segnalare sospetti di contraffazione e ottenere informazioni sui diritti legati alla proprietà industriale. L’esperienza diretta con gli oggetti sequestrati costituisce un elemento potentemente comunicativo, capace di trasformare la percezione del problema da astratta a immediatamente comprensibile.

Dialogo con l’imprenditoria e strumenti di allerta

Parallelamente agli incontri nelle scuole, è in programma un confronto con le imprese locali per approfondire le misure preventive e i servizi messi a disposizione dalle autorità. Durante il tavolo con l’imprenditoria verranno illustrati il Sistema Informativo Anticontraffazione e il sistema di allerta rapido Safety Gate, strumenti pensati per favorire la collaborazione tra aziende, istituzioni e consumatori nella prevenzione e nel contrasto ai prodotti falsi.

Il Sistema Informativo Anticontraffazione permette di raccogliere dati, monitorare rischi e coordinare interventi, mentre il Safety Gate è un meccanismo che consente segnalazioni rapide su prodotti potenzialmente pericolosi immessi sul mercato. L’obiettivo è costruire una rete efficiente di scambio informativo che anticipi fenomeni illeciti e riduca i danni reputazionali e economici per le imprese legittime.

Impatto e finalità dell’iniziativa

Questa iniziativa della Guardia di Finanza non è solo un ciclo di appuntamenti, ma un investimento sulla consapevolezza collettiva: studenti, cittadini e operatori economici vengono messi in grado di riconoscere e segnalare le anomalie. Attraverso la combinazione di informazione, esposizione di prove e presentazione di sistemi di allerta, si mira a rafforzare la tutela del mercato e a salvaguardare il valore del Made in Italy. L’impegno educativo e operativo contribuisce a costruire una cultura della legalità che sostiene l’economia locale e la sicurezza dei consumatori.