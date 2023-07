Innovazione nel settore B2B: il motore di ricerca avanzato di Weagle si unisce a ChatGPT

Luogo delle opportunità e delle incertezze, il futuro dell’intelligenza artificiale continua a solleticare la nostra curiosità. E mentre riflettiamo su questo argomento, non possiamo ignorare le nuove scoperte che si fanno spazio nella nostra realtà. Da un lato, ci sono possibilità e vantaggi che si aprono davanti a noi, dall’altro si insinuano dubbi e timori che non possono essere ignorati. In un’era in cui la comunicazione sociale è costante, è facile scivolare verso una demonizzazione degli sviluppi tecnologici. Questo si è visto recentemente con l’intervento del Garante della Privacy che ha frenato i primi tentativi seri dell’intelligenza artificiale di entrare nelle vite di tutti, tramite ChatGPT. Le domande che emergono possono sembrare nuove, ma non sono così lontane da quelle che hanno accompagnato l’avvento della rete stessa.

Weagle, un motore di ricerca avanzato dedicato esclusivamente al settore B2B e riservato a imprese e professionisti, ha presentato una soluzione per questo problema. Questa soluzione mette la massima attenzione sulla privacy dei dati personali, restituendo il pieno controllo alle aziende. Recentemente, l’azienda ha lanciato una nuova integrazione con ChatGPT. Grazie a questa integrazione, all’interno dell’innovativo ecosistema di Weagle, sarà possibile sfruttare tutte le potenzialità dell’intelligenza artificiale, mantenendo la sicurezza dei dati sempre al centro delle attenzioni.

Lorenzo Cerrone, il fondatore e titolare di Weagle, ha espresso grandi entusiasmo discussendo dei dettagli della soluzione. Egli ha spiegato che Weagle è una delle prime aziende in Italia a offrire l’opportunità di sfruttare tutte le potenzialità dell’intelligenza artificiale all’interno di un ecosistema basato sulla privacy. In questo modo, i dati e le richieste inviate all’intelligenza artificiale sono protetti e non saranno a rischio di essere compromessi o venduti a terzi. L’obiettivo principale di Weagle è quello di offrire alle aziende gli strumenti adeguati per navigare in modo completamente sicuro in rete.

Cerrone ha spiegato che l’ecosistema di Weagle è caratterizzato da una navigazione tra motori di ricerca e intelligenza artificiale avvenuta attraverso strumenti di sicurezza che bloccano i dati sensibili generati, consentendo ai professionisti di navigare in rete in modo sicuro. “Abbiamo integrato ChatGPT in modo personalizzato all’interno dell’ecosistema di privacy di Weagle, pertanto sarà possibile utilizzare l’intelligenza artificiale in modo protetto”, ha spiegato Cerrone, sottolineando che tutti i dati vengono mascherati attraverso un sistema di sicurezza avanzato. Le aziende avranno la possibilità di scegliere il loro pacchetto di servizi e, con pochi semplici clic, potranno sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte da Weagle e dall’intelligenza artificiale.

In conclusione, l’innovazione di Weagle in collaborazione con ChatGPT promette un futuro sicuro e stimolante per il settore B2B. Con un approccio basato sulla privacy e l’uso intelligente dell’intelligenza artificiale, Weagle offre un solido punto di riferimento per le aziende che desiderano proteggere i propri dati sensibili mentre traggono beneficio dalle infinite possibilità dell’IA.