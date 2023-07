Previsione del prezzo di SPACE ID

Le monete SPACE ID lanciate di recente diventano un mal di testa per i loro investitori, affrontando un momento difficile sul mercato. Gli investitori hanno perso più del 72% del loro patrimonio investito e la speranza degli investitori si sta scomponendo ora. Studiando i dati sui prezzi della moneta, si osserva che è in una tremenda tendenza al ribasso. Il prezzo è diminuito del -5,53% negli ultimi sette giorni e possiamo dire che SPACE ID non ha funzionato bene la scorsa settimana.

ID è diminuito del -71,77% dal suo prezzo di picco di 1,03 dollari nell’arco di 3 mesi. I sentimenti del mercato esistenti non suonano bene sulla moneta ID. ID crypto ha cercato di rompere i 50 MA, ma è stato rifiutato a causa del basso volume. Sembra che non ci sia nessun acquirente interessato ad acquistare l’ID SPACE ultimamente. Questo è il motivo per cui gli orsi stanno sopraffattando il mercato.

Analisi tecnica SPACE ID

Il prezzo della crittografia ID è sceso al di sotto di 50 e 200 EMA, il che suggerisce che il prezzo è in una tendenza ribassista. Se i venditori continuano a spingere il prezzo verso il basso, il valore della moneta potrebbe scendere ulteriormente nella prossima settimana. I venditori non sono in vena di spostare il potere agli acquirenti in questo momento.

Il valore corrente di RSI è di 55,34 punti. La linea 14 SMA è attualmente vicina alla linea mediana, circa 48,72 punti, il che indica un sentimento neutro sul mercato. Mentre il prezzo si sta dirigendo verso il territorio ipercomprato, il mercato sta affrontando un sentimento rialzista al momento.

L’indicatore MACD si sta anche dirigendo verso un’area positiva che punta alla pendenza del prezzo. La linea MACD a -0.00012311 e la linea di segnale a -0.00263877 è sotto la linea zero.

Analisi del volume

Il volume medio degli scambi di SPACE ID nelle ultime 24 ore è di $20713267. Sta mostrando un aumento del -6,70% del volume in un giorno. La mancanza di interesse per l’acquisto della moneta è la ragione principale dietro il suo volume inferiore.

Riepilogo

SPACE ID sta lottando per riprendersi dal supporto attuale. Tuttavia, sembra che se il prezzo si rompe, il livello di supporto della linea di tendenza principale potrebbe portare a ulteriori cali di prezzo nei prossimi giorni. Tuttavia, il prezzo di ID mostra una situazione pessimistica al momento. Nel frattempo, i principali indicatori affidabili come EMA, RSI e MACD indicano segni negativi sulla moneta. A causa delle prestazioni negative della moneta, gli investitori hanno paura di investirci. Sembra che la moneta non mostri alcun segno di recupero al momento.

Livelli tecnici:

Livello di supporto: l’attuale livello di supporto è di 0,2464 dollari

l’attuale livello di supporto è di 0,2464 dollari Livello di resistenza – L’attuale livello di resistenza è di 0,305 dollari.

Esclusione di responsabilità

La ricerca fornita in questo articolo è solo per uso informativo ed educativo. Non prendere queste informazioni come una raccomandazione finanziaria o commerciale. Il trading e gli investimenti hanno rischi finanziari. Prima di creare qualsiasi decisione di investimento o di trading, considera il tuo profilo di rischio e le circostanze.