Inquinamento: anche i casinò fanno la loro parte

In un mondo in cui riscaldamento globale, cambiamenti climatici e livelli di inquinamento dell’aria sempre più elevati rischiano di mettere a repentaglio il futuro del Pianeta, l’intervento dei governi a favore di politiche ambientaliste si fa più stringente e rappresenta una risposta importante, ma forse non è sufficiente. Ciò che invece può fare la differenza è l’adozione a livello globale di comportamenti responsabili e improntati alla sostenibilità ambientale. Su questo fronte il mondo del gaming non fa differenza, anzi, negli ultimi anni il settore è andato incontro a una importante presa di coscienza impegnandosi direttamente nella lotta all’inquinamento.

L’anima green dei casinò contro il surriscaldamento globale

A mettere a repentaglio il futuro dell’ecosistema è il surriscaldamento globale, quest’ultimo è il risultato dell’effetto serra, a sua volta innescato dall’aumento delle emissioni di gas inquinanti come il metano, il protossido di azoto e il biossido di carbonio.

Alla luce di questo scenario il mondo dei casinò ha scelto di fare la propria parte passando in rassegna tutti gli aspetti migliorabili in chiave green e intervenendo con tanti accorgimenti finalizzati a minimizzare l’impatto ambientale. D’altra parte le emissioni di gas inquinanti nel 2021 hanno raggiunto le concentrazioni più alte di sempre.

La soluzione arriva, così, dalla scelta di materiali ecologici o dall’uso di fonti di energia rinnovabile, che promettono di ridurre la produzione di anidride carbonica di 60mila tonnellate nel giro di una decina d’anni.

Ma c’è di più: una delle soluzioni più efficaci per i casinò che intraprendono un percorso di transizione ecologica è il passaggio alle piattaforme online. Questa formula oltre a ridurre sensibilmente i consumi energetici da parte dei giocatori, a cui per collegarsi basta un pc, un tablet o uno smartphone, traghetta il casinò in una dimensione totalmente green: se si pensa che il 20% dell’energia elettrica di Las Vegas è assorbita dai suoi casinò, è facile immaginare l’impatto che queste strutture hanno sull’ambiente. Tutto questo senza considerare la portata inquinante delle emissioni di Co2 introdotte nell’ambiente a causa del transito di milioni di giocatori che raggiungono i casinò più importanti spostandosi in aereo.

Trasferire anche solo una parte delle attività di gaming sul tavolo verde virtuale può davvero fare la differenza, incidendo direttamente sull’abbattimento dell’inquinamento luminoso e sulla produzione di gas serra, ma non solo: la svolta green del mondo del gambling può contribuire alla creazione di una solida coscienza ecologica collettiva.

Coscienza verde: l’esempio dei casinò

Che si tratti di tavoli da gioco virtuali o di strutture fisiche più sostenibili, l’approccio a zero impatto ambientale che sta interessando il mondo dei casinò è la risposta alle mutate esigenze di una società che si sente coinvolta in modo sempre più diretto nelle iniziative volte a scongiurare danni ambientali incalcolabili: la scelta di mettere in campo buone pratiche in linea con comportamenti eco-sostenibili è comune a fasce di popolazione sempre più ampie e investe in modo significativo tutti i campi della vita quotidiana, il gioco non è da meno. Su questo fronte negli ultimi anni si è assistito all’aumento esponenziale di giocatori sempre più eco-friendly: l’importanza che nella quotidianità attribuiscono a energie pulite e raccolta differenziata si riflette anche sul loro approccio al gioco, sempre più online e di conseguenza più sostenibile. E’ questo il contesto in cui molti casinò hanno naturalmente maturato la decisione di diventare a loro volta più ecosostenibili, alimentando quel circolo virtuoso di responsabilità collettiva e coscienza green che ha l’obiettivo di preservare il pianeta degli effetti devastanti del surriscaldamento globale.

La scelta di un modello operativo ecologico da parte di giocatori e casinò può incidere a sua volta su tutto l’indotto spingendo sempre più le aziende direttamente coinvolte nella fornitura di prodotti e arredi per i casinò a scegliere standard produttivi e modelli di business sempre più sostenibili a livello ambientale.

Quando il tavolo “verde” fa bene all’ambiente

Strutture fisiche sempre più ecosostenibili e piattaforme online sempre più numerose rappresentano la risposta green che il mondo dei casinò ha scelto di mettere in campo per fare la sua parte nella lotta all’inquinamento: il risultato è un circolo virtuoso di coscienza e responsabilità ambientale che coinvolge tutto l’indotto del gambling e lancia un messaggio: il tavolo “verde” fa bene all’ambiente.