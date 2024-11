Il Salone dei Pagamenti 2024: un evento imperdibile

Il Salone dei Pagamenti 2024 si è confermato come uno degli eventi più attesi nel panorama dei pagamenti digitali. Quest’anno, la manifestazione ha visto la partecipazione di esperti del settore, aziende innovative e professionisti del mondo finanziario, tutti riuniti per discutere le ultime tendenze e tecnologie. Come media partner, Wall Street Italia ha avuto l’opportunità di approfondire le tematiche più rilevanti attraverso interviste esclusive con i protagonisti del settore.

Intervista a Simone Suriano di Thales

Durante il Salone, abbiamo avuto il piacere di intervistare Simone Suriano, Sales Director Digital Payments di Thales. Suriano ha condiviso con noi la sua visione sul futuro dei pagamenti digitali, evidenziando l’importanza della sicurezza e dell’innovazione. “In un mondo sempre più connesso, la protezione dei dati e delle transazioni è fondamentale. Thales si impegna a fornire soluzioni che garantiscano la massima sicurezza per i nostri clienti”, ha dichiarato Suriano.

Le sfide e le opportunità nel settore dei pagamenti digitali

Suriano ha anche discusso delle sfide che il settore dei pagamenti digitali deve affrontare, come la crescente concorrenza e l’evoluzione delle normative. “Le aziende devono adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle nuove regolamentazioni. Questo richiede non solo innovazione tecnologica, ma anche una comprensione profonda delle esigenze dei consumatori”, ha aggiunto. Inoltre, ha sottolineato come la digitalizzazione stia aprendo nuove opportunità per le imprese, permettendo loro di raggiungere un pubblico più ampio e di offrire servizi personalizzati.

Guardando al futuro dei pagamenti digitali

Concludendo l’intervista, Suriano ha espresso ottimismo riguardo al futuro dei pagamenti digitali. “Siamo solo all’inizio di una rivoluzione. Le tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e la blockchain, stanno cambiando il modo in cui pensiamo ai pagamenti. Thales è pronta a guidare questa trasformazione, offrendo soluzioni innovative che rispondano alle esigenze del mercato”, ha affermato. L’intervista integrale è disponibile sul nostro sito, dove potrete scoprire ulteriori dettagli sulle strategie e le visioni di Thales nel campo dei pagamenti digitali.