Il passaggio al mercato libero dell’energia

Con l’entrata in vigore del mercato libero dell’energia, i consumatori italiani si trovano di fronte a una nuova realtà: la possibilità di scegliere il proprio fornitore di luce e gas. Questo cambiamento, sancito definitivamente quest’anno, ha portato alla fine del regime tutelato, obbligando gli utenti a prendere decisioni informate per evitare di pagare tariffe elevate. Secondo un’analisi condotta da Facile.it, ben il 68% degli utenti che hanno cercato un nuovo fornitore pagava tariffe superiori alla media, con un aggravio annuo che può arrivare a 415 euro per l’elettricità e 490 euro per il gas.

Come valutare le proprie bollette

Per capire se si sta pagando troppo, è fondamentale analizzare la propria bolletta. Un primo passo è identificare la spesa materia energia, un parametro che si trova nel riquadro dedicato ai consumi. Questo valore, diviso per la quantità di energia consumata, fornisce un’indicazione chiara del prezzo della materia energia. Attualmente, le migliori offerte sul mercato per l’energia elettrica si aggirano intorno a 0,18 €/kWh, mentre per il gas si parla di circa 0,61 €/Smc. Se il valore che emerge dalla propria analisi è superiore a questi parametri, è un chiaro segnale che si sta spendendo più del dovuto.

Strategie per risparmiare

Molti consumatori hanno già trovato modi per risparmiare, con alcuni che hanno ridotto le loro bollette di luce fino a 180 euro all’anno e quelle del gas fino a 400 euro. Per ottenere questi risparmi, è essenziale confrontare le proprie tariffe con quelle offerte da altri fornitori. Gli esperti consigliano di leggere attentamente la bolletta di dettaglio, un documento che fornisce informazioni sui costi fissi e variabili. Chi non riceve questo documento deve richiederlo al proprio fornitore. Inoltre, è importante considerare le proprie esigenze specifiche, poiché non esiste un fornitore migliore in assoluto, ma solo quello più adatto a ciascun consumatore.

Consigli per la scelta del fornitore

Infine, per chi non ha familiarità con il mercato dell’energia, è possibile rivolgersi a consulenti indipendenti che possono fornire assistenza nella scelta del fornitore più conveniente. L’errore più comune è non confrontare le proprie tariffe con quelle di altre società, il che può portare a spese inutili. Con un po’ di attenzione e analisi, è possibile navigare nel mercato libero dell’energia e ottenere il massimo risparmio sulle proprie bollette.