Il piano di ricambio generazionale di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo ha avviato un ambizioso piano di ricambio generazionale che prevede 9.000 uscite senza impatti sociali entro il 2027. Questo piano, che coinvolge 7.000 dipendenti in Italia e 2.000 nelle controllate internazionali, si inserisce in un contesto di trasformazione tecnologica e di rafforzamento della sostenibilità futura del Gruppo. La banca, guidata da Carlo Messina, ha recentemente siglato un accordo con le principali delegazioni sindacali, tra cui FABI e UILCA, per garantire un passaggio generazionale fluido e senza conseguenze negative per i lavoratori.

Investimenti in tecnologia e formazione

Il piano di Intesa Sanpaolo non si limita a gestire le uscite, ma include anche un forte investimento in tecnologia e formazione. L’obiettivo è quello di sviluppare modelli di servizio più semplici ed efficaci per i clienti, liberando tempo per attività di sviluppo professionale. Attraverso un piano di upskilling e reskilling, la banca intende preparare i propri dipendenti alle nuove sfide del mercato del lavoro, caratterizzato da una crescente digitalizzazione e dall’emergere di nuove competenze richieste. Questo approccio non solo migliora l’efficienza operativa, ma contribuisce anche a creare un ambiente di lavoro più stimolante e innovativo.

Assunzioni e crescita futura

Oltre alle uscite, Intesa Sanpaolo prevede di effettuare 3.500 assunzioni a tempo indeterminato di giovani entro giugno 2028, con un focus particolare su ruoli come Global Advisor nel Wealth Management & Protection. Queste assunzioni sono parte di un piano più ampio che prevede 4.600 nuove posizioni entro il 2025, a fronte delle 9.200 uscite programmate. Questo equilibrio tra uscite e assunzioni è cruciale per garantire la continuità e la crescita del Gruppo, mentre si affrontano le sfide di un mercato in continua evoluzione.