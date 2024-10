in

Un avvio positivo per Piazza Affari

Oggi, Piazza Affari ha registrato un avvio di contrattazioni positivo, con l’indice Ftse Mib che ha guadagnato circa lo 0,7%, attestandosi a 34.935,59 punti. Questo slancio è stato in gran parte trainato da Saipem, che ha visto un incremento del 3% dopo la pubblicazione di una trimestrale migliore delle attese e una nuova guidance per il 2024. La performance di Saipem è stata accolta con entusiasmo dagli investitori, che vedono in essa un segnale di ripresa e stabilità nel settore energetico.

Trimestrali e indici Pmi: cosa aspettarsi

La stagione delle trimestrali è al centro dell’attenzione degli investitori, con i conti di Tesla, Renault e Saipem già pubblicati. Domani, si attendono i risultati di Eni e Sanofi, che potrebbero influenzare ulteriormente il sentiment del mercato. Inoltre, gli investitori sono in attesa degli indici Pmi per la zona euro, previsti per il mese di ottobre. Questi dati sono particolarmente attesi, poiché la lettura debole di settembre ha contribuito a giustificare il recente taglio dei tassi da parte della Bce. Un miglioramento nei dati Pmi potrebbe quindi supportare una ripresa economica più robusta.

Andamento del mercato obbligazionario e delle commodity

Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 121 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,49%, mentre il benchmark tedesco si posiziona al 2,28%. Questo scenario riflette una certa stabilità nel mercato dei titoli di stato, nonostante le incertezze economiche globali. Nel settore delle commodity, il petrolio Brent ha superato i 76 dollari al barile, mentre l’oro continua la sua marcia rialzista, attualmente in area 2.748 dollari l’oncia. Questi sviluppi nei mercati delle materie prime possono influenzare le decisioni di investimento e le strategie aziendali, rendendo cruciale il monitoraggio delle tendenze globali.