Inverno delle criptovalute: quando finirà

Se stai leggendo questo, congratulazioni, hai superato il 2022 e stai ancora leggendo le notizie crittografiche.

Il 2022 è stato un anno particolarmente sanguinoso per l’industria delle criptovalute e nessuno ne è uscito indenne, in particolare SBF.

Sfortunatamente – mentre i prezzi sono leggermente rimbalzati nell’ultima settimana – ci sono ancora alcuni ostacoli significativi per una corsa al rialzo su larga scala nel 2023.

Quindi, prima di analizzare quando questo inverno crittografico potrebbe potenzialmente finire, esaminiamo prima come siamo arrivati qui.

L’accumulo

Può sembrare un lontano ricordo ora, ma in questo periodo dell’anno scorso, BTC e molti altcoin erano solo un mese lontani dai loro massimi storici. Nonostante il sentiment rialzista in quel momento, c’erano una serie di segnali di avvertimento che lo slancio stava per cambiare.

Un anno prima degli ATH di novembre 2021, l’industria stava iniziando a vedere uno spostamento verso regolatori più aggressivi.

Nel dicembre 2020, la SEC ha sparato il primo colpo citando in giudizio Ripple per la sua vendita di token XRP. Mentre i regolatori di tutto il mondo hanno iniziato a introdurre una legislazione più aggressiva, l’industria delle criptovalute non si è fatta alcun favore rimbalzando da una massiccia frode all’altra.

Prima che si verificassero crolli significativi nel 2021, c’è stato un cambiamento fondamentale nella politica crittografica dalla Cina.

Nel maggio 2021, la Cina ha vietato il mining di criptovalute e ha iniziato a reprimere il trading, con i regolatori che vietano alle sue istituzioni finanziarie di offrire servizi crittografici. Ciò ha avuto un impatto su una serie di livelli. I minatori sono stati costretti a trasferirsi, interrompendo il tasso di hash e riducendo il decentramento dei progetti crittografici. Inoltre, la popolazione cinese di 1,4 miliardi è stata rimossa dall’investire in progetti crittografici, riducendo la domanda e le valutazioni.

Tuttavia, la ragione più significativa per cui ci troviamo al freddo nel 2022 è il più ampio panorama macroeconomico globale. A seconda di chi chiedi, ciò è dovuto a una strozzatura della catena di approvvigionamento globale, alla guerra in Ucraina o all’incapacità delle banche centrali di smettere di alimentare la stampante di denaro. I Bitcoiner indicheranno quest’ultimo e diranno che c’è un problema cronico più grande con il funzionamento del denaro fiat. Stavano alzando i campanelli d’allarme sul potenziale di inflazione galoppante molto prima che le banche tradizionali iniziassero a vederla svilupparsi. Indipendentemente dai problemi sottostanti, il risultato è ancora la peggiore inflazione degli ultimi 40 anni. Per combattere l’inflazione elevata, le banche centrali hanno iniziato e continuano ad aumentare i tassi di interesse principali. Ciò segnò la fine del capitale a basso costo poiché i prestiti diventarono più costosi.

Quando finirà l’inverno delle criptovalute?

Questa è la domanda da un milione di dollari. Dipende da chi chiedi. Ci sono diversi punti di vista contrastanti su quando vedremo la fine di questo inverno crittografico. Esistono numerosi modelli di analisi tecnica (TA) che tentano di rispondere a questa domanda osservando le tendenze storiche all’interno del settore delle criptovalute. TA esamina i precedenti cicli del mercato ribassista e cerca di estrapolare una narrativa coerente basata su tali dati. Questi modelli sono i più rialzisti e alcuni credono che il peggio sia alle spalle e dovremmo già iniziare a vedere i primi segni di un disgelo nei mercati. Il principale svantaggio di questa visione è che è retroattivo. Utilizza dati precedenti per creare modelli e non tiene conto di sviluppi nuovi o imminenti.

Un’altra importante teoria che gli analisti spesso indicano è il ciclo di dimezzamento di Bitcoin. Bitcoin è la marea che solleva tutte le navi in cripto. Mentre stiamo iniziando a vedere alcuni progetti operare indipendentemente dalla fluttuazione dei prezzi di bitcoin, la tendenza generale rimane che quando il prezzo di Bitcoin si muove in una direzione, lo stesso vale per il resto del mercato. Quindi, questo potrebbe essere usato come metro di misura per prevedere quando potremmo emergere da questo inverno crittografico. Se accurato, il prossimo dimezzamento avverrà a marzo 2024, quando la ricompensa del blocco scenderà da 6,25 a 3,125 BTC. Potremmo iniziare a vedere un disgelo alla fine del 2023 / inizio 2024. Tuttavia, questo modello deve anche considerare il mutevole ambiente macro.

Ironia della sorte, il sistema fiat da cui la crittografia sta cercando di rimuoverci sarà molto probabilmente il fattore determinante quando vedremo la fine di questo inverno crittografico. Senza l’adozione di massa della crittografia e solo un’accettazione limitata da parte dei commercianti, rimarremo legati a forze al di fuori del nostro controllo. L’alta inflazione e l’aumento dei tassi di interesse hanno escogitato un cocktail tossico per gli investimenti. Con il capitale non più disponibile a buon mercato, stiamo assistendo a un rallentamento dell’economia. Gli investitori istituzionali non possono prendere in prestito così facilmente, quindi non possono investire in progetti crittografici o detenere tante attività ad alto rischio come le criptovalute.

Per gli investitori al dettaglio, le previsioni sono altrettanto cupe. Si trovano di fronte a un’inflazione più elevata su tutte le loro fatture o a interessi più elevati su prestiti più grandi come i mutui. Ciò è particolarmente devastante per le persone con mutui variabili, ma alla fine significa che tutti hanno meno reddito disponibile da investire in criptovalute. Fino a quando non inizieremo a vedere il ritorno macroeconomico alle soglie obiettivo di inflazione del 2-3%, potremmo rimanere bloccati al freddo per un po ‘. Sarà significativamente più lungo se ci sarà una recessione simile in scala a quella del 2008. Allora entreremo in un territorio inesplorato. Bitcoin è in circolazione solo dal 2009, il che significa che la criptovaluta è mai stata testata in un ambiente recessivo.

Una luce alla fine del tunnel

Non è tutto destino e oscurità. Bitcoin è aumentato di un impressionante 20% nell’ultima settimana, altcoin come Solana e Avalanche sono aumentati di oltre il 40%. Nonostante le cattive prospettive che ho presentato, ci sono diversi motivi per trarre conforto.