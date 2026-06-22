Investimenti alternativi: strategie per bilanciare il rischio e massimizzare i rendimenti

Scopri come gli investimenti alternativi possono diversificare il tuo portafoglio e proteggere il tuo patrimonio da rischi finanziari

In un contesto finanziario sempre più complesso e volatile, la diversificazione del patrimonio è diventata una necessità per gli investitori. Gli investimenti alternativi rappresentano una valida opportunità per bilanciare il rischio e ottenere rendimenti stabili nel lungo periodo. Questi strumenti, che vanno oltre le tradizionali classi di asset come azioni e obbligazioni, offrono una gamma di opzioni che possono adattarsi a diverse strategie di investimento.

Tra le principali categorie di investimenti alternativi troviamo beni da collezione, metalli preziosi, criptovalute, immobili, infrastrutture, hedge fund, private equity, private debt, cat bond, environmental impact bonds, intellectual property & royalties assets e finanziamento di controversie legali. Ogni categoria presenta caratteristiche uniche che la rendono adatta a specifici obiettivi di investimento e profili di rischio.

Beni da collezione: un rifugio di valore

I beni da collezione, noti anche come collectible hanno guadagnato popolarità come strumento di diversificazione. Opere d’arte, orologi, auto d’epoca, vini e diamanti sono solo alcuni esempi di beni che presentano una bassa correlazione con i mercati azionari e obbligazionari. Secondo Schroders, i vini da collezione hanno una correlazione inferiore allo 0,1 con le azioni e dello 0,01% con le obbligazioni, rendendoli un’opzione interessante per gli investitori che cercano stabilità.

Tuttavia, gli investimenti in beni da collezione richiedono competenze specialistiche e un capitale iniziale elevato. Inoltre, durante le crisi finanziarie, la domanda di questi beni può crollare, aumentando il rischio. Per gli investitori privati, questi strumenti sono più adatti a chi apprezza l’oggetto in sé piuttosto che a chi cerca una semplice diversificazione.

Metalli preziosi e criptovalute: asset di crisi

L’oro e altri metalli preziosi sono tradizionalmente considerati rifugi sicuri in tempi di incertezza economica. Negli ultimi anni, le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum hanno guadagnato attenzione come alternative digitali all’oro. Queste valute digitali offrono una bassa correlazione con gli investimenti tradizionali, anche se presentano un’elevata volatilità.

Per gli investitori privati, è consigliabile mantenere una quota limitata di criptovalute nel portafoglio, non superiore al 3% secondo le analisi statunitensi. Questo approccio permette di beneficiare del potenziale di rendimento senza esporre il patrimonio a rischi eccessivi.

Immobili e infrastrutture: rendimenti stabili

Gli investimenti in immobili e infrastrutture offrono rendimenti stabili e spesso protetti dall’inflazione. Le infrastrutture, in particolare, includono progetti legati a energia, acqua, telecomunicazioni, trasporti e gestione dei rifiuti. Questi investimenti sono caratterizzati da durate lunghe e tariffe regolamentate a livello statale, ma presentano il rischio di illiquidità e possibili impatti politici.

In Svizzera, esistono numerosi fondi che permettono agli investitori privati di accedere a questi mercati anche con patrimoni di piccole o medie dimensioni. Questi strumenti offrono un’opportunità per diversificare il portafoglio e ottenere rendimenti stabili nel lungo periodo.

Ogni categoria presenta vantaggi e svantaggi specifici, rendendoli adatti a diverse strategie di investimento. Per gli investitori privati, è fondamentale valutare attentamente le proprie esigenze e il proprio profilo di rischio prima di includere questi strumenti nel proprio portafoglio.