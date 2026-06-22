Mercati fermi, Bitcoin tiene il campo

La settimana si chiude con un mercato che non fa passi avanti. Bitcoin mantiene salda la sua posizione, mentre Ethereum guadagna terreno. La stabilità è il tema dominante.
Valute in movimento laterale. EUR/USD a 1.1467 (+0.052%), EUR/GBP a 0.86653 (+0.017%). L’unico segnale di vita viene da EUR/JPY, che chiude a 184.88 (+0.239%).
Crypto: Bitcoin resiste, Ethereum sale. BTC a 64155 USD (-0.02%), ETH a 1734.64 USD (+0.16%). La dominance di Bitcoin si attesta a 56.3%, mentre Ethereum è al 9.2%. La capitalizzazione totale non registra variazioni.
La settimana prossima da monitorare: l’andamento di EUR/JPY e la resistenza di Bitcoin.
Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.