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22 Giugno 2026

Mercati fermi, Bitcoin tiene il campo

Settimana piatta per i mercati, Bitcoin a 56.3% di dominance, Ethereum +0.16%

· · 1 min

La settimana si chiude con un mercato che non fa passi avanti. Bitcoin mantiene salda la sua posizione, mentre Ethereum guadagna terreno. La stabilità è il tema dominante.

Valute in movimento laterale. EUR/USD a 1.1467 (+0.052%), EUR/GBP a 0.86653 (+0.017%). L’unico segnale di vita viene da EUR/JPY, che chiude a 184.88 (+0.239%).

Crypto: Bitcoin resiste, Ethereum sale. BTC a 64155 USD (-0.02%), ETH a 1734.64 USD (+0.16%). La dominance di Bitcoin si attesta a 56.3%, mentre Ethereum è al 9.2%. La capitalizzazione totale non registra variazioni.

La settimana prossima da monitorare: l’andamento di EUR/JPY e la resistenza di Bitcoin.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.

Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.

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