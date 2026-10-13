Borse europee in crescita, Milano guadagna 0,65% su auto, banche e commodities

Nel corso della giornata di ieri le principali piazze finanziarie dell’Eurozona hanno consolidato un trend positivo, nonostante la mancanza di dati macroeconomici di rilievo. Madrid ha ridotto il suo avanzamento allo 0,8 % mentre Francoforte e Londra hanno guadagnato rispettivamente 0,7 % ciascuna. La Borsa di Milano ha chiuso con un incremento di 0,65 % toccando quota 50.055 punti sull’FTSE MIB. Parigi ha moderato la crescita a 0,25 % ma il sentiment complessivo resta favorevole.

Le quotazioni dei settori trainanti

Il movimento più marcato si è registrato nel comparto automobilistico grazie all’inaugurazione del Salone di Parigi. Stellantis e Renault hanno guadagnato 2,1 % ciascuna, spinti da un nuovo tetto alle importazioni di auto ibride cinesi, concordato tra Unione Europea e Cina. Volkswagen è rimasta più prudente, con un rialzo di 0,5 % citando risultati di vendita più deboli in Asia. Altri produttori premium, Porsche e Ferrari hanno registrato incrementi rispettivamente dell’1,75 % e 0,45 %.

Performance del comparto bancario

Il settore bancario ha trainato gran parte delle performance positive. BPER è salito del 2,2 % seguito da Commerzbank (+1,6 %) e Société Générale (+1,55 %). In Italia, MPSIntesa Sanpaolo e Banco BPM hanno registrato guadagni rispettivamente di 1,35 %1,20 % e 0,85 %. UniCredit è rimasta più contenuta, con un 0,35 % di crescita. Queste variazioni riflettono l’attenzione degli investitori sulla prossima fase di risultati trimestrali dei grandi gruppi bancari statunitensi, tra cui JPMorganGoldman Sachs e Wells Fargo.

Commodity, valute e spread sovrano

Nel panorama delle commodity il WTI ha invertito la rotta, registrando un aumento dello 0,98 % a 92,8 $ per barile, mentre il gas ha guadagnato 2,35 % a 83,36 € per MWh, alimentato dalle prime ondate invernali e da una manutenzione straordinaria in Norvegia. L’oro è rimasto quasi stabile, con una lieve flessione dello 0,12 % a 4 172,01 $ l’oncia.

Il dollaro ha leggermente rafforzato il suo rapporto con l’euro, passando a 1,11 $ mentre la sterlina si è mantenuta stabile a 1,32 $. Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund decennali è ampio a 110,5 punti. Il rendimento dei bond italiani è sceso di 0,3 punti al 4,57 % quello tedesco è calato di 1,5 punti al 3,46 % e il francese è leggermente aumentato di 1,4 punti al 4,86 %.

Altri titoli e curiosità di mercato

Tra i titoli più dinamici su Piazza Affari spiccano Campari (+2,99 %), Avio (+2,75 %) e Nexi (+2,47 %). Anche le assicurazioni hanno mostrato segni di forza: Unipol +0,89 % nel primo giorno di aumento di capitale e Generali +1,11 %. Al contrario, STMicroelectronics e Technoprobe hanno subito ribassi di 2,1 % e 2,5 % rispettivamente. Tim è scesa dell’1,2 % mentre Poste è avanzata dell’1 % dopo il supporto di Kepler che ha rivisto il suo rating a buy.