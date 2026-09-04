Investimenti in Europa: come l’autonomia strategica sta ridefinendo il futuro economico

L'Europa sta adottando un approccio innovativo per affrontare le sfide geopolitiche attraverso l'autonomia strategica, trasformando le vulnerabilità in opportunità di crescita economica.

In un contesto geopolitico sempre più complesso, l’Europa sta riscoprendo il valore dell’autonomia strategica come motore per Investimenti sostenibili e crescita economica. Questo nuovo paradigma non si limita a proteggere l’economia europea, ma la rende più resiliente e competitiva a livello globale.

L’autonomia strategica non significa isolamento economico, ma piuttosto una strategia mirata a rafforzare la capacità dell’Europa di affrontare le sfide future attraverso la diversificazione, l’innovazione e la costruzione di capacità critiche.

Le basi di un nuovo modello di sviluppo

L’innovazione, l’autonomia e la resilienza sono diventati i pilastri fondamentali della strategia europea per la stabilità economica e la competitività a lungo termine. Grazie a un forte sostegno politico e a risorse di risparmio significative, l’Europa è in una posizione vantaggiosa per finanziare investimenti strategici.

Un aspetto cruciale è la mobilitazione dei risparmi delle famiglie europee, stimati in circa 10 trilioni di euro depositati in conti bancari a basso rendimento. Reindirizzare anche una piccola parte di questi risparmi verso investimenti produttivi potrebbe sostenere sia le priorità strategiche dell’Europa sia gli obiettivi di finanziamento pensionistico a lungo termine.

Le opportunità nel settore energetico

L’energia è un pilastro fondamentale dell’autonomia strategica. Il conflitto nello Stretto di Hormuz ha evidenziato la vulnerabilità strutturale dell’economia europea in materia di approvvigionamento energetico. La politica energetica europea sta cercando un equilibrio tra convenienza, competitività, decarbonizzazione e sicurezza delle forniture.

Secondo le stime della Commissione Europea, gli investimenti annuali per la transizione energetica dovranno ammontare a 660-695 miliardi di euro fino al 2040. Gli investitori si concentrano su tecnologie che possono migliorare sia la sicurezza delle forniture che l’efficienza del sistema, inclusi infrastrutture di rete, apparecchiature per la trasmissione di energia, sistemi di accumulo e soluzioni per l’efficienza industriale.

La rinascita del settore della difesa

Le tensioni geopolitiche hanno accelerato gli investimenti nella difesa. Si stima che la spesa per la difesa del cuore dell’Europa come percentuale del PIL salirà dal 2,3% nel 2025 a oltre il 4,5% nel 2035, con una spesa effettiva che passerà da circa 380 miliardi a oltre 1,1 trilioni di euro.

L’opportunità di autonomia nella difesa si estende oltre gli appaltatori principali tradizionali a un ecosistema più ampio di tecnologie abilitanti e fornitori critici, includendo comunicazioni sicure, sistemi di rilevamento e radar, componenti elettronici e sistemi autonomi.

Sanità: un’infrastruttura critica

I sistemi sanitari sono considerati infrastrutture nazionali critiche che sostengono la continuità economica, la produttività e la mitigazione delle crisi. La resilienza sanitaria è sempre più riconosciuta come una questione di produttività oltre che di salute pubblica.

In Europa, iniziative come il programma EU4Health, Horizon Europe e lo Spazio Europeo dei Dati Sanitari mirano a promuovere infrastrutture sanitarie resilienti e digitalizzate. Il settore farmaceutico europeo, fortemente esposto a shock nelle catene di approvvigionamento, sta cercando soluzioni attraverso il proposto EU Critical Medicines Act.

Tecnologia e infrastrutture digitali

La tecnologia europea vale oggi circa 4 trilioni di euro, equivalente al 15% del PIL europeo, e comprende quasi 40.000 aziende tecnologiche finanziate. Nel suo programma Digital Decade Policy Programme 2030, l’UE definisce la trasformazione digitale attraverso quattro pilastri: infrastrutture digitali, digitalizzazione delle imprese, servizi pubblici digitali e competenze digitali.

L’Europa occupa già posizioni di leadership globale in diverse tecnologie critiche, tra cui apparecchiature per la produzione di semiconduttori, automazione industriale e software aziendale. L’opportunità tecnologica si estende oltre l’intelligenza artificiale e i semiconduttori a infrastrutture digitali, software industriale, cybersecurity e soluzioni per la gestione dei dati.

La sfida della resilienza climatica

La scarsità d’acqua, le interruzioni agricole, i danni alle infrastrutture e gli impatti sulla salute sottolineano la necessità di adattamento climatico per garantire la resilienza economica. L’Agenzia Europea dell’Ambiente ha avvertito che l’Europa è il continente che si riscalda più rapidamente al mondo, con rischi climatici che minacciano energia, cibo, infrastrutture, acqua, stabilità finanziaria e sistemi sanitari.

Investire nella resilienza climatica non solo protegge l’economia europea, ma crea anche nuove opportunità di crescita e innovazione in settori critici.