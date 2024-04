Investimenti nel Settore Minerario

Le province canadesi dell’Ontario e della Saskatchewan stanno canalizzando fondi sostanziali nei loro settori minerari per rafforzare l’infrastruttura dei minerali critici e coltivare la prossima generazione di minatori.

Nel suo bilancio 2024, l’Ontario ha annunciato piani per iniettare 15 milioni di dollari canadesi nel Fondo per l’Innovazione dei Minerali Critici (CMIF) per favorire la ricerca e lo sviluppo nel settore dei minerali critici. L’investimento sarà distribuito su tre anni e aiuterà a potenziare la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie innovative.

Il CMIF, lanciato alla fine del 2022, offre finanziamenti fino al 50 percento dei costi del progetto ammissibili, con un tetto di 500.000 dollari canadesi per progetto. Il fondo mira ai settori vitali per la difesa nazionale, le tecnologie emergenti e un futuro a basso impatto ambientale.

Progetti Pionieristici e Investimenti Infrastrutturali in Ontario

Diverse aziende, tra cui Carbonix, Canada Nickel Company e la divisione canadese di Vale e Wyloo Metals, hanno già ricevuto finanziamenti sostanziali sotto il CMIF per i loro progetti pionieristici volti a potenziare l’estrazione e la lavorazione dei minerali critici.

Il bilancio sottolinea che l’Ontario ha già destinato 1 miliardo di dollari canadesi per rafforzare le infrastrutture critiche ereditate, concentrandosi su strade per tutte le stagioni, connettività a banda larga e sistemi di supporto comunitario nella regione del Ring of Fire.

La provincia è anche impegnata a sostenere vari progetti infrastrutturali, come il Marten Falls Community Access Road Project e il Webequie Supply Road Project, in collaborazione con partner indigeni.

Saskatchewan: Investimenti nella Prossima Generazione di Minatori

Anche la Saskatchewan, notevole produttrice di potassio e uranio, sta puntando sul suo settore minerario attraverso un investimento di 100.000 dollari canadesi per promuovere le carriere nell’industria mineraria ed esplorativa.

L’iniziativa, presentata il 27 marzo in collaborazione con la Saskatchewan Mining Association (SMA), mira a fornire agli studenti una comprensione più profonda delle diverse opportunità di carriera disponibili nel settore minerario della provincia.

Nel 2023, il programma di sensibilizzazione educativa della SMA ha fornito una vasta gamma di piani di lezione e moduli didattici a oltre 7.800 studenti, 880 membri della comunità e 460 insegnanti in 90 comunità della Saskatchewan.

“La Saskatchewan è una delle giurisdizioni più attrattive al mondo per l’industria mineraria”, ha dichiarato il Ministro dell’Immigrazione e della Formazione Professionale Jeremy Harrison. “Poiché la nostra presenza nell’industria mineraria globale continua a crescere, è importante che costruiamo la forza lavoro necessaria per sostenere questa crescita. Questi fondi forniranno opportunità educative agli studenti per apprendere le carriere nel settore minerario e permettere loro di beneficiare dei posti di lavoro che la nostra economia in rapida crescita sta creando.”