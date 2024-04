Il Prezzo Più Alto dell’Uranio: Qual è stato?

L’uranio sta finalmente mostrando crescita dopo anni trascorsi in un ambiente a basso prezzo. È il momento giusto per chiedersi, “Qual è stato il prezzo più alto dell’uranio?”

L’uranio è una materia prima importante nel settore energetico perché fornisce combustibile per la generazione di energia nucleare, che copre il 10 percento dei bisogni energetici globali.

Dinamiche di Offerta e Domanda

Il prezzo dell’uranio è principalmente influenzato dalle dinamiche di offerta e domanda. Gli esperti ottimisti ritengono di aver toccato il fondo del ciclo del mercato dell’uranio e che gli aumenti di prezzo siano supportati da fondamentali di offerta e domanda attraenti.

Circa il 10 percento dei bisogni energetici mondiali è soddisfatto dall’energia nucleare generata dai 440 reattori esistenti. Con 62 reattori nucleari in varie fasi di costruzione in tutto il mondo, il settore dell’energia nucleare è il principale driver della domanda di uranio.

Dinamiche di Trading dell’Uranio

Prima di scoprire il prezzo più alto dell’uranio, vale la pena guardare a come questa materia prima viene scambiata. Per capire veramente come vengono stabiliti i prezzi, gli investitori devono conoscere il modo in cui il yellowcake viene acquistato e venduto.

Mentre è possibile scambiare futures sull’uranio sul NYMEX o tramite il CME Group, gli investitori non possono prendere effettivamente possesso del metallo come possono fare con i metalli preziosi. Il motivo ovvio è che l’uranio è altamente radioattivo; pertanto, esistono leggi internazionali che regolano tutti gli aspetti della catena di approvvigionamento dell’uranio, dal modo in cui viene estratto e raffinato al modo in cui viene trasportato e immagazzinato, nonché al modo in cui cambia proprietà sul mercato.

Qual è stato il Prezzo più Alto dell’Uranio?

Il prezzo dell’uranio ha raggiunto un picco di US$136.22 all’inizio di giugno 2007, un aumento impressionante dopo essere partito da US$72 all’inizio dell’anno.

Il prezzo massimo dell’uranio è molto lontano da dove si trovava all’alba del XXI secolo, scambiando a un minimo di US$7. La materia prima ha iniziato la sua tendenza al rialzo nel 2003, quando l’energia nucleare ha assunto un ruolo più importante nel soddisfare la domanda globale di energia, specialmente in Cina e in India.

Parte dell’aumento massiccio del prezzo è stato causato dal lato dell’offerta — la massiccia miniera di Cigar Lake di Cameco in Saskatchewan è stata allagata nel 2006, ritardando l’avvio della produzione per diversi anni. All’epoca era uno dei più grandi depositi di uranio non sviluppati al mondo, e il ritardo imprevisto ha avuto un grave impatto sul mercato e ha contribuito alla crescita esponenziale dei prezzi nel 2007.

Conclusione

Abbiamo risposto alla domanda, “Qual è stato il prezzo più alto dell’uranio?” Ma resta da vedere se l’uranio continuerà il suo rimbalzo. I principali fattori da osservare continuano ad essere la crescita del numero di reattori nucleari online e in costruzione, oltre alla diminuzione dell’offerta mineraria.

Per ulteriori informazioni sull’ingresso nel mercato dell’uranio, clicca qui per leggere la nostra panoramica sulle azioni, sugli ETF e sui futures dell’uranio.