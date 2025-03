Investire in asset reali per proteggersi dall’inflazione

Il contesto attuale dell’economia globale

Negli ultimi anni, l’economia globale ha affrontato sfide senza precedenti, con l’inflazione che ha raggiunto livelli elevati e una crescente incertezza nei mercati finanziari. In questo scenario, molti investitori si stanno chiedendo quali siano le migliori strategie per proteggere il proprio patrimonio. Una delle risposte più gettonate è quella di rifugiarsi in asset reali, come immobili, infrastrutture e terreni agricoli.

Perché scegliere asset reali?

Secondo esperti del settore, come Saira Malik di Nuveen, gli asset reali hanno dimostrato di sovraperformare i portafogli tradizionali, specialmente in periodi di alta inflazione. “Un portafoglio con asset reali ha storicamente mostrato una minore volatilità e una maggiore resilienza rispetto a un portafoglio 60/40 di obbligazioni e azioni”, afferma Malik. Questo è particolarmente vero per gli immobili, che beneficiano di una contrazione dell’offerta, portando a un aumento degli affitti e del valore degli immobili stessi.

Il ruolo delle infrastrutture

Le società di infrastrutture rappresentano un’altra opportunità interessante per gli investitori. Queste aziende, che forniscono servizi essenziali, tendono a beneficiare di una domanda anelastica, il che significa che i loro servizi sono sempre richiesti, indipendentemente dalle fluttuazioni economiche. “Le infrastrutture sono un efficace strumento di protezione contro l’inflazione”, spiega Malik, “grazie alle clausole di adeguamento dei prezzi nei contratti”. Questo è particolarmente evidente nel settore energetico, dove l’aumento della domanda di energia rinnovabile e le spese in conto capitale per la rete elettrica stanno creando nuove opportunità di investimento.

Terreni agricoli e boschivi come diversificazione

I terreni agricoli e boschivi offrono un’altra dimensione di diversificazione. Questi asset tendono a essere meno influenzati dalle oscillazioni quotidiane dei mercati azionari e obbligazionari, rendendoli una scelta interessante per gli investitori in cerca di stabilità. “In un contesto in cui l’inflazione rimane una sfida, i terreni agricoli possono rappresentare una fonte di reddito e una protezione contro l’inflazione”, conclude Malik. Investire in questi asset può quindi rivelarsi una strategia vincente per chi desidera proteggere il proprio patrimonio in tempi incerti.