Mercati in leggero calo: Bitcoin resiste, cripto market cap scende

La settimana si chiude con un leggero calo dei mercati, trainato dal ribasso delle criptovalute. Bitcoin resiste a 77550 USD (+0.32%), mentre Ethereum scende a 2514.56 USD (-0.3%). La dominance di Bitcoin si attesta al 58.8%, con Ethereum al 11.6%. Il market cap totale delle criptovalute registra un calo del 2.5% nelle ultime 24 ore.
Valute in leggera flessione. L’euro perde terreno contro il dollaro, con l’EUR/USD a 1.1592 (-0.207%). Anche contro la sterlina e lo yen, l’euro mostra un calo, rispettivamente a 0.85815 (-0.116%) e 178.56 (-0.296%).
Criptovalute in rosso. Il mercato delle criptovalute mostra un calo generalizzato, con il market cap in ribasso del 2.5%. Bitcoin, nonostante un leggero rialzo a 77550 USD, non riesce a compensare il calo di Ethereum, che scende a 2514.56 USD. La dominance di Bitcoin rimane elevata, al 58.8%, mentre Ethereum si attesta all’11.6%.
La prossima settimana sarà importante osservare l’andamento delle criptovalute e il comportamento delle valute principali, in un contesto di mercato ancora incerto.
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