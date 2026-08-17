Da Buffett ad Abel: la trasformazione degli investimenti di Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, guidata ora da Greg Abel, sta riorientando i suoi investimenti con un forte focus su Alphabet e un'uscita dal settore alcolico. Scopri i dettagli di questa trasformazione.

Berkshire Hathaway, la società di investimento fondata da Warren Buffett, sta vivendo una trasformazione significativa sotto la guida del nuovo CEO Greg Abel. Con un occhio di riguardo verso il settore tecnologico, la società ha recentemente aumentato la sua esposizione ad Alphabet, rendendola il terzo investimento più importante dopo Apple e American Express. Questo cambiamento strategico segna un distacco dalle tradizionali partecipazioni nel settore alcolico e finanziario.

L’ascesa di Alphabet nel portafoglio di Berkshire

Uno dei cambiamenti più significativi è l’aumento dell’investimento in Alphabet, la società madre di Google. Berkshire ha investito 37,8 miliardi di dollari in azioni class A e class C di Alphabet, una mossa che riflette la fiducia di Warren Buffett e Greg Abel nel potenziale del gigante tecnologico. Questo investimento rappresenta un cambiamento radicale rispetto alle precedenti strategie di Berkshire, che tradizionalmente ha evitato il settore tech.

Perché Google?

Warren Buffett ha spiegato che la decisione di investire in Alphabet è stata dettata dalla solidità del gruppo e dal suo ruolo chiave nel ciclo dell’intelligenza artificiale. Nonostante la storica cautela di Berkshire verso il settore tech, l’investimento in Google sembra essere una scommessa strategica sul futuro dell’AI. Buffett ha anche menzionato che l’investimento è stato effettuato a condizioni vantaggiose, sfruttando un momento di relativa difficoltà per le cosiddette magnifiche sette del tech.

Nuovi investimenti e uscite strategiche

Oltre all’aumento dell’esposizione ad Alphabet, Berkshire ha anche incrementato le sue partecipazioni in altre società. Tra queste, Delta Airlines, New York Times, Macy’s e Lennar. Una nuova entrata nel portafoglio è D.R. Horton, la più grande società di costruzioni di abitazioni negli Stati Uniti. Questo investimento, seppur piccolo, rappresenta un’interessante diversificazione nel settore immobiliare.

D’altra parte, Berkshire ha deciso di uscire completamente dal settore alcolico, vendendo tutte le sue azioni in Constellation Brands. I motivi di questa decisione non sono stati chiaramente spiegati, ma potrebbe riflettere un riposizionamento strategico verso settori più promettenti.

La top 7 degli investimenti di Berkshire

Nonostante i cambiamenti, la classifica dei top 7 investimenti di Berkshire rimane relativamente stabile. Apple continua a essere il principale investimento con un valore di 66 miliardi di dollari seguita da American Express con 51,3 miliardi di dollari e Alphabet con oltre 37 miliardi di dollari. Coca Cola, Bank of America, Chevron e Occidental Petroleum completano la lista, con investimenti che vanno dai 12,9 miliardi ai 32,5 miliardi di dollari.

La trasformazione di Berkshire Hathaway sotto la guida di Greg Abel rappresenta un’interessante evoluzione della strategia di investimento della società. Con un focus crescente sul settore tecnologico e una maggiore diversificazione, Berkshire sembra pronta ad affrontare le sfide del futuro con una nuova prospettiva.