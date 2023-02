Potresti accidentalmente inviare la tua criptovaluta all’indirizzo del portafoglio sbagliato a volte. In questo articolo, discuteremo di cosa succede se invii criptovalute all’indirizzo sbagliato e come recuperare le tue criptovalute inviate all’indirizzo sbagliato. Vediamo.

Inviare Bitcoin a qualcuno per errore: cosa succede?

Le transazioni effettuate utilizzando criptovalute non possono essere fermate o invertite una volta iniziate perché sono irreversibili. Potrebbe essere necessario mettersi in contatto con loro e chiedere un rimborso se invii i soldi alla persona sbagliata.

Come Recuperare La Tua Criptovaluta Inviata All’indirizzo Sbagliato?

Poiché i portafogli di custodia non consentono agli utenti di gestire le loro chiavi private, dovrai contattare il personale di supporto di quel portafoglio se invii accidentalmente criptovaluta all’indirizzo errato.

Invece, le chiavi sono memorizzate sui server del portafoglio, ma non dovrebbe essere un problema se contatti gli sviluppatori del portafoglio e presenti loro la prova della tua transazione.

La situazione è simile se hai inviato fondi a uno scambio di criptovalute, ma hai sbagliato l’indirizzo di rete. Tuttavia, tieni presente di utilizzare sempre una piattaforma di scambio user-friendly con un buon supporto clienti come Gemini, Kraken, Coinbase e Binance, perché alcuni scambi meno popolari non forniscono davvero un supporto clienti reattivo.

Come evitare questi errori

Come puoi vedere, ci sono più metodi per recuperare le tue criptovalute dall’indirizzo sbagliato, ma evitare completamente questi errori è il modo migliore per procedere. Per evitare di inviare token all’indirizzo blockchain errato, attenersi a queste tre regole:

– Per verificare che tu stia utilizzando un contratto legittimo, cerca sempre l’indirizzo del tuo contratto token su Coinmarketcap. Vedrai l’icona e la rete blockchain della risorsa scelta.

– Controlla che il tuo portafoglio sia compatibile con la blockchain nativa del token prima di inviarti i token. Seleziona il percorso di derivazione di rete giusto e aggiungi l’indirizzo del token al tuo portafoglio.

– Ricontrolla il tuo lavoro per assicurarti che sia accurato, e se non sei sicuro che l’indirizzo di ricezione sia compatibile con la rete del token, non inviare mai token al tuo portafoglio o conto di scambio di criptovaluta.

Conclusione

Spero che ora tu sappia cosa succede se invii criptovalute all’indirizzo sbagliato. La prima reazione più comune quando si invia criptovaluta all’indirizzo sbagliato è quella di stressarsi. Tuttavia, non c’è bisogno di farsi prendere dal panico poiché ci sono diversi modi per recuperare i tuoi beni. Tutto quello che devi fare è seguire i semplici passaggi del tutorial descritti in questa guida e utilizzare un portafoglio multi-currency affidabile che ti consente di connetterti con varie blockchain e DApp.