Bitcoin inviati e mai arrivati: cosa succede?

Se hai inviato Bitcoin (BTC) o Bitcoin Cash (BCH) a qualcuno ma dicono che i bitcoin non sono mai arrivati, controlla l’indirizzo di ricezione sul nostro esploratore di blocchi per assicurarti che i fondi siano stati trasmessi alla rete e inviati all’indirizzo corretto.

Puoi controllare tutte le transazioni BCH e BTC sulla blockchain qui: https://explorer.bitcoin.com

Se la transazione mostra almeno una conferma sulla blockchain, allora i fondi sono stati sicuramente ricevuti a quell’indirizzo.

Se necessario, puoi inviare il link URL di block explorer al destinatario come “prova di pagamento“.

Se il destinatario afferma di non aver ricevuto i bitcoin, chiedigli di confermare l’indirizzo di ricezione. Se hai inviato all’indirizzo corretto ma il destinatario non riesce a vedere i bitcoin nel suo portafoglio, allora è possibile che tu abbia erroneamente inviato BCH a un indirizzo BTC (o viceversa).

Bitcoin Cash (BCH) e Bitcoin (BTC) sono entrambi sistemi di pagamento irreversibili, quindi, sfortunatamente, non c’è modo di invertire una transazione inviata.

Tuttavia, Bitcoin Cash (BCH) di solito può essere recuperato da un indirizzo Bitcoin (BTC) (o viceversa), ma questo può essere fatto solo dalla fine dei “Ricevitori“.

Se hai inviato la moneta sbagliata, allora dovrai chiedere alla parte ricevente di aiutarla a recuperare i fondi per te. Se non sanno come recuperare BCH/BTC, dovranno contattare il team di supporto del loro fornitore di portafoglio per le istruzioni.

