ISEE 2024: Dove Trovare il Numero di Protocollo DSU e Come Usarlo

Il numero di protocollo DSU ISEE è un elemento essenziale per richiedere bonus e agevolazioni nel 2024.

Questa guida dettagliata spiega cos’è, dove trovarlo e come utilizzarlo.

Cos’è il numero di protocollo DSU ISEE

Il numero di protocollo DSU ISEE è un codice alfanumerico situato in alto a destra nell’attestazione ISEE. Ha il formato “INPS-ISEE-2024-XXXXXXXXX-00”, dove “XXXXXXXXX” è composto da numeri o lettere. Questo codice è visibile sia nella versione cartacea del documento che online sul sito INPS.

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU o DSU ISEE) è il documento che raccoglie informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, necessarie per ottenere l’indicatore ISEE. L’ISEE è fondamentale per accedere a prestazioni sociali agevolate.

Dove trovare il numero di protocollo DSU

Il numero di protocollo DSU si trova in alto a destra dell’attestazione ISEE. Per trovarlo, è necessario avere a disposizione il documento DSU ISEE in formato cartaceo o accedere al sito dell’INPS nella sezione “prestazioni e servizi del portale INPS”. L’accesso all’area riservata richiede SPID, CIE o CNS.

Come ottenere la DSU

Se non avete la versione cartacea della DSU, potete trovarla sul sito dell’INPS nella sezione dedicata. In caso di problemi, potete contattare il contact center INPS al numero 803 164 da rete fissa (gratuito) o al numero 06 164 164 da cellulare (a pagamento).

Quante cifre ha il numero di protocollo INPS

Il numero di protocollo DSU ISEE ha 9 cifre o lettere e segue il formato “INPS-ISEE-2024-XXXXXXXXX-00”.

Esempio di protocollo DSU

Per inserire il numero di protocollo DSU ISEE in un modulo, è necessario riportare l’intero codice, incluso “INPS-ISEE-2024”. Ad esempio: “INPS-ISEE-2024-12345A789-00”. In alcuni moduli potrebbe essere sufficiente inserire solo la parte alfanumerica, come “12345A789-00”.

Differenza tra numero di protocollo DSU ISEE e dati CAF

Non bisogna confondere il numero di protocollo DSU ISEE con il numero di protocollo CAF, che si trova nelle pagine finali della ricevuta di presentazione della DSU all’INPS o al CAF. Un esempio di numero di protocollo CAF è “CAF000XX-MI0000-2024-N0000000”.

A cosa serve il numero di protocollo DSU ISEE

Il numero di protocollo DSU serve per recuperare i dati presenti nell’attestazione ISEE, sia telematicamente che in forma cartacea. È essenziale per accedere a numerose agevolazioni fiscali e prestazioni socio-sanitarie. Fornisce un quadro chiaro delle condizioni economiche del contribuente e della sua famiglia.

L’attestazione ISEE è richiesta per la consultazione delle liste dei beneficiari della carta risparmio spesa, per richiedere la carta acquisti, per ottenere il bonus con ISEE 2024, l’assegno unico universale per i figli a carico, e altri sussidi economici. Inoltre, sarà necessaria per ottenere l’assegno di inclusione dal 2024.