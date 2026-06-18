IShares Bitcoin ETP: performance, costi e caratteristiche principali

Analisi sintetica dell'iShares Bitcoin ETP: composizione, performance registrate al 16 giu 2026, costi e indicatori di rischio per aiutare a comprendere cosa stai acquistando.

L’iShares Bitcoin ETP (iB1t) è un prodotto finanziario pensato per seguire l’andamento del Bitcoin offrendo un’esposizione diretta alla criptovaluta senza detenzione dell’asset da parte dell’investitore finale. Il fondo è strutturato come un titolo di debito garantito al 100% dalla criptovaluta sottostante e mira a replicarne il prezzo seguendo l’indice di riferimento CME CF Bitcoin Reference Rate USD.

Nel profilo del fondo troviamo elementi operativi e di rischio che ne definiscono la natura: replica fisica completa, politica di accumulazione dei redditi e assenza di copertura valutaria. Queste caratteristiche influenzano tanto la volatilità quanto l’adeguatezza del fondo rispetto agli obiettivi dell’investitore.

Performance registrata e capitale gestito al 16 giu 2026

La performance dell’ETP è espressa in euro e mostra oscillazioni significative su orizzonti brevi e medi. Nei dati disponibili si riportano: +6,21% su 1 settimana-16,72% su 1 mese-11,68% su 3 mesi-23,70% su 6 mesi e -38,96% su 1 anno. Dall’emissione il rendimento cumulato è pari a -24,49% corrispondente a una perdita media annua del -20,19% p.a.

La dimensione del fondo al momento indicato è di 874,61 Mio € e la data di emissione del prodotto è il 18 mar 2026. Questi numeri aiutano a valutare la liquidità e l’orizzonte temporale dell’offerta: un patrimonio sotto il miliardo di euro indica una dimensione significativa per un ETP su criptovalute, ma comunque inferiore rispetto ai più grandi ETF tradizionali.

Dati annuali e visualizzazione

La serie dei rendimenti per anno riporta: anno in corso -24,44% e 2026 -2,86% mentre per gli altri anni non sono presenti valori consolidati. La performance è mostrata in EUR,

Costi, struttura e indicatori di rischio

Il rapporto totale spese (TER) dell’ETP è dello 0,15% un costo competitivo rispetto ad altri strumenti che offrono esposizione al Bitcoin. La modalità di replica è indicata come fisica con replica completa ovvero il fondo detiene effettivamente la criptovaluta per coprire il valore dell’emissione.

Per quanto riguarda il profilo di rischio, sono forniti indicatori chiave: la volatilità a 1 anno è del 34,92% mentre il rendimento massimo/ minimo osservato su 1 anno è rispettivamente indicato con valori che contribuiscono al calcolo della performance negativa mostrata. Un altro indicatore, con valore 9,51 rappresenta una misura sintetica utile per confronti con altri prodotti basati sullo stesso indice.

Composizione e indice di riferimento

L’ETP segue il CME CF Bitcoin Reference Rate USD e la composizione del portafoglio, come riportato, include una posizione in attività cash o equivalenti oltre alla posizione legata al Bitcoin: 1 posizione in contanti e altre posizioni nessuna esposizione ad azioni o obbligazioni. Questo ribadisce la natura puramente legata alla criptovaluta del prodotto.

Caratteristiche operative e domiciliazione

Il fondo è domiciliato in Switzerland e utilizza USDC come valuta di riferimento del fondo, ma non applica copertura valutaria. La classificazione SFDR non è riportata, quindi non è disponibile un’indicazione formale sul profilo di sostenibilità del prodotto. L’accumulazione dei redditi significa che eventuali ricavi non vengono distribuiti ma reinvestiti all’interno del fondo.

La struttura come titolo di debito garantito al 100% dalla criptovaluta implica che la protezione dell’investitore è soggetta alla custodia e alle pratiche di gestione del collaterale adottate dall’emittente: è una caratteristica tecnica che differenzia questo ETP da strutture sintetiche o da fondi che utilizzano derivati per replica.

Se stai valutando l’ingresso su questo strumento, è fondamentale considerare la forte volatilità del Bitcoin l’assenza di copertura valutaria e la natura dell’investimento come esposizione diretta alla criptovaluta. I numeri qui riportati permettono di confrontare l’ETP con alternative indicizzate a CME CF Bitcoin Reference Rate USD e di valutare costi, dimensione e dati di rischio prima di prendere una decisione.