Un’importante alleanza per la sostenibilità

IVECO BUS, un marchio di spicco nel settore degli autobus, ha recentemente siglato un accordo significativo con il consorzio tedesco BusGruppe. Questo contratto quinquennale prevede la fornitura di un massimo di 580 autobus urbani, con un focus particolare sui veicoli elettrici. L’accordo rappresenta un passo fondamentale verso la transizione energetica e la sostenibilità nel settore dei trasporti pubblici.

Dettagli dell’accordo e impatto economico

Il valore complessivo dell’accordo è stimato fino a 172 milioni di euro, rendendolo uno dei più rilevanti nel panorama degli autobus elettrici in Germania. IVECO BUS fornirà 200 autobus CROSSWAY Low Entry ELEC e 50 autobus articolati E-WAY, entrambi modelli elettrici che evidenziano l’impegno dell’azienda nella mobilità sostenibile. Questo investimento non solo migliorerà la qualità dell’aria nelle città tedesche, ma contribuirà anche a ridurre le emissioni di CO2, un obiettivo cruciale per le politiche ambientali attuali.

Verso un futuro più verde

Oltre ai veicoli elettrici, l’accordo include la consegna di ulteriori 330 autobus, tra cui i modelli urbani articolati URBANWAY Hybrid e gli interurbani CROSSWAY Low Entry, equipaggiati con motori Cursor di FPT Industrial. Questi motori sono progettati per funzionare con carburanti rinnovabili, dimostrando ulteriormente l’impegno di IVECO BUS verso un futuro più verde. La scelta di investire in autobus ibridi ed elettrici non solo risponde alle esigenze di mobilità urbana, ma rappresenta anche una risposta alle crescenti preoccupazioni ambientali da parte dei cittadini e delle istituzioni.

Il contesto del mercato degli autobus elettrici

Il mercato degli autobus elettrici sta vivendo una rapida espansione, con sempre più città che adottano soluzioni di trasporto sostenibile. Questo accordo tra IVECO BUS e BusGruppe è un chiaro esempio di come le aziende stiano collaborando per affrontare le sfide della mobilità urbana. Con l’aumento della domanda di veicoli a basse emissioni, è probabile che altri produttori seguano l’esempio di IVECO BUS, contribuendo così a una transizione più rapida verso un sistema di trasporto pubblico più sostenibile.