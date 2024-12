in

Un fondo dedicato alle PMI italiane

Il fondo di private equity QuattroR si distingue per la sua missione di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) italiane. Recentemente, ha annunciato un significativo traguardo nella raccolta del suo secondo fondo, QuattroR MidCap, che ha già raggiunto un interim closing di circa 150 milioni di euro a soli dieci mesi dall’avvio della commercializzazione. Con un obiettivo complessivo di 250 milioni di euro e una chiusura finale prevista entro il primo semestre del 2025, questo fondo rappresenta un’opportunità unica per le aziende italiane in cerca di crescita e rilancio.

Strategie di investimento e partnership

Il fondo QuattroR MidCap si concentrerà sull’apporto di nuove risorse finanziarie, principalmente attraverso operazioni di aumento di capitale. L’obiettivo è quello di instaurare investimenti qualificati in partnership con imprenditori e azionisti, creando sinergie che possano portare a un significativo sviluppo delle aziende coinvolte. Questa strategia mira a fornire non solo supporto finanziario, ma anche competenze e know-how per affrontare le sfide del mercato attuale.

Acquisizioni strategiche nel settore tecnologico

In un contesto di crescente digitalizzazione, Accenture ha annunciato l’intenzione di acquisire il Gruppo IQT, un fornitore di servizi ingegneristici e di gestione per grandi progetti infrastrutturali. Questa acquisizione rappresenta un passo importante per Accenture, che intende combinare le sue competenze digitali e l’expertise nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale Generativa con l’esperienza del Gruppo IQT nella pianificazione e gestione di progetti complessi. Tale sinergia potrebbe portare a innovazioni significative nel settore delle infrastrutture.

Andamento del mercato dei mutui negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, il mercato dei mutui ipotecari ha mostrato segnali di flessione, con una diminuzione dello 0,7% nelle richieste nella settimana terminata il 13 dicembre. Questo calo segue un incremento precedente del 5,4%. Le richieste di rifinanziamento sono diminuite del 2,6%, mentre le nuove domande hanno visto un aumento dell’1,4%. I tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,75%, un fattore che potrebbe influenzare ulteriormente le decisioni degli investitori e dei consumatori.

Inflazione nell’Unione Europea

Secondo i dati di Eurostat, l’inflazione annuale nell’Unione Europea è aumentata al 2,5% a novembre, rispetto al 2,3% di ottobre. I livelli più bassi sono stati registrati in Irlanda, mentre la Romania ha visto i tassi più elevati. Il maggiore contributo all’inflazione è provenuto dai servizi, un aspetto che le autorità economiche dovranno monitorare attentamente per evitare ripercussioni negative sull’economia.

Mercati asiatici in crescita

Le borse asiatiche hanno chiuso in positivo, sostenute dai settori automobilistico e tecnologico. L’indice Hang Seng di Hong Kong ha registrato un incremento dello 0,83%, con aziende come Li Auto e Geely Automobile tra i maggiori guadagni. Anche gli indici di Shanghai e Shenzhen hanno mostrato segni di crescita, mentre gli investitori attendono con interesse la decisione sui tassi della Federal Reserve.