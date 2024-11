Il glitch degli sportelli automatici di JPMorgan Chase

Recentemente, un episodio clamoroso ha coinvolto JPMorgan Chase, uno dei principali istituti bancari statunitensi. Un video virale su TikTok ha rivelato un glitch che ha permesso a diversi utenti di prelevare ingenti somme di denaro da sportelli automatici, approfittando di un errore tecnico. Questo inconveniente ha consentito a molte persone di ritirare immediatamente l’intero importo di assegni falsi, creando una situazione di frode su larga scala.

Le conseguenze legali per i trasgressori

In risposta a questa situazione, JPMorgan ha avviato azioni legali contro i clienti che hanno approfittato del glitch. Le cause sono state depositate in almeno tre tribunali federali, con l’obiettivo di recuperare le somme illecitamente prelevate. In un caso specifico, un uomo è accusato di dover restituire oltre 290.000 dollari dopo aver depositato un assegno falso e prelevato i fondi. La banca sta cercando di inviare un chiaro messaggio: le frodi non saranno tollerate.

La posizione di JPMorgan sulla frode

JPMorgan ha dichiarato che la frode rappresenta un crimine serio che mina la fiducia nel sistema bancario. Il portavoce della banca, Drew Pusateri, ha sottolineato l’importanza di perseguire i responsabili e collaborare con le forze dell’ordine per garantire che chi commette frodi ne risponda. La banca non solo chiede la restituzione dei fondi, ma anche il risarcimento per interessi, commissioni e spese legali, segnalando che queste azioni legali potrebbero essere solo l’inizio di un’ampia campagna contro le frodi.