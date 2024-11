in

Risultati finanziari di Prada S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Prada S.p.A. ha recentemente approvato i risultati finanziari per i primi nove mesi del 2024, evidenziando un percorso di crescita robusto per il gruppo. I ricavi netti hanno raggiunto i 3,829 miliardi di euro, con un incremento del 18% rispetto all’anno precedente, a cambi costanti. Questo risultato è particolarmente significativo in un contesto di mercato caratterizzato da sfide e incertezze.

Performance nel settore Retail

Le vendite nel settore Retail hanno mostrato un andamento eccezionale, totalizzando 3,425 miliardi di euro e registrando una crescita del 18% su base annua. Il terzo trimestre del 2024 ha confermato questa traiettoria positiva, con una crescita like-for-like del 18%, dimostrando la resilienza del marchio di fronte alle sfide del mercato. Il marchio Prada ha superato la media di mercato, con un aumento delle vendite Retail del 4% su base annua.

Crescita di Miu Miu e mercati chiave

Un altro marchio di punta del gruppo, Miu Miu, ha mostrato una dinamica di crescita straordinaria, con un incremento delle vendite Retail del 97% anno su anno. Questa performance eccezionale è stata supportata da una crescita robusta nei mercati chiave, con incrementi a doppia cifra in Asia Pacifico, Europa, Giappone e Medio Oriente. Anche le Americhe hanno registrato un lieve miglioramento sequenziale, contribuendo al successo complessivo del gruppo.

Prospettive future

Guardando al futuro, Prada S.p.A. si prepara ad affrontare le sfide del mercato con una strategia focalizzata sulla crescita sostenibile e sull’innovazione. La capacità del gruppo di adattarsi e rispondere alle esigenze dei consumatori sarà fondamentale per mantenere questo slancio positivo. Con una base di clienti in espansione e una forte presenza globale, Prada è ben posizionata per continuare a prosperare nel competitivo settore della moda.