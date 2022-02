King Billy Casino è affidabile?

Il recente sviluppo del gioco online ha portato l’evoluzione del gioco nel settore, specialmente dopo l’introduzione della criptovaluta. Ci sono diversi casinò online che sono emersi dando un’esperienza senza precedenti agli utenti e offrendo una vasta gamma di giochi da casinò come slot online, giri gratuiti, giochi da tavolo, giochi dal vivo basati su croupier e altri giochi.

Il casinò King Billy, uno dei casinò online più famosi con una vasta gamma di giochi, offre un’esperienza imbattibile a persone provenienti da tutto il mondo. King Billy Casino è una piattaforma di gioco online. Gli utenti di tutto il mondo che si sono collegati con il sito Web per i giochi da casinò lo hanno recensito come una piattaforma eccellente e hanno dato un feedback positivo. Come sito Web con una vasta selezione di giochi, come slot e giri, consente agli utenti di utilizzare una serie di metodi di deposito.

Ricevendo anche un bonus sul primo deposito sulla loro prima transazione insieme a un pacchetto di benvenuto che include giri gratuiti. Offrono anche un secondo deposito, un terzo deposito e persino un quarto bonus di deposito, ma i termini del bonus sono diversi per ciascuno. Gli utenti possono usufruire delle funzionalità della piattaforma, che includono crediti di scommessa, un conto scommesse facile da usare e scommesse cumulative, tra gli altri.

Informazioni su King Billy Casino

King Billy Casino accetta giocatori da tutto il mondo ad eccezione di alcuni paesi soggetti a restrizioni. È un sito che offre una vasta gamma di giochi, tra cui video poker, slot, giri, giochi da tavolo, giochi di poker, jackpot e altro ancora. Metodi di pagamento come bonifico bancario, Mastercard, pagamenti veloci e altri metodi di pagamento sono disponibili per gli importi dei depositi insieme a un limite di prelievo deciso.

Alcune recensioni false disponibili su diversi siti hanno lamentele sul fatto che affrontano problemi durante i prelievi, mentre la maggior parte afferma che il sito Web funziona senza intoppi. King Billy utilizza Bitcoin cash come criptovaluta primaria per scopi di scommessa.

I giocatori d’azzardo sono incoraggiati a giocare a giochi con croupier dal vivo e giri sul sito del casinò offrendo un bonus di benvenuto, buoni bonus su grandi vincite, bonus di deposito, giri gratuiti e altri incentivi. King Billy è un sito completo che consente agli utenti di sperimentare un gioco pragmatico e un flusso regolare di scommesse, scommesse live e altre tipiche opportunità di gioco d’azzardo crittografico per una varietà di sport. King Billy offre una delle migliori esperienze di casinò. Ha uno dei più grandi fornitori di software e gestori VIP rispetto ad altri casinò online. Il sito fornisce giochi dimostrabilmente equi ai suoi clienti.

King Billy Casino è legittimo?

L’autorità di licenza e le recensioni pubblicate da altri giocatori sono i due aspetti chiave che definiscono la validità di qualsiasi piattaforma e la fiducia degli utenti. La piattaforma ha una licenza da Dama N.V. ed è regolata da Antillephone N.V. Le recensioni false di King Billy Casino hanno lamentele sul fatto che il sito non funziona correttamente, ma le recensioni dei giocatori australiani e di altri giocatori raccomandano che il sito Web funzioni senza intoppi per coloro che inseriscono tutti i dettagli e i documenti richiesti dalla piattaforma.

L’unica cosa che un giocatore deve fare è registrarsi e registrarsi. Una volta approvata la registrazione del giocatore, è consentito richiedere un bonus di benvenuto, giri gratuiti o grandi bonus, effettuare bonifici bancari, richiedere cashback settimanali e altri bonus. La disponibilità di personale di supporto 24 ore su 24 aumenta la legittimità della piattaforma. Il personale di supporto può essere contattato tramite chat, chiamata ed e-mail.

Esperienza utente di King Billy Casino

L’esperienza utente del sito web del gioco del casinò è stata piuttosto varia in base alla recensione del casinò king billy. Mentre alcuni hanno recensito che la piattaforma è uno dei siti di scommesse in cui è facile perdere denaro a causa di problemi di transazione, altri sostengono che la piattaforma offre una grande esperienza di casinò di criptovaluta, a causa del bonus del casinò, dei giri gratuiti o di una delle tante promozioni che vengono spesso offerte sulla piattaforma di criptovaluta per scommesse sportive. King Billy offre giochi dimostrabilmente equi ai suoi giocatori di casinò dal vivo.

Dopo ogni vittoria, ai giocatori vengono offerti anche grandi bonus e giri gratuiti. I giocatori d’azzardo possono aspettarsi una grande esperienza di casinò dal vivo e un gameplay migliore e amichevole rispetto ad altri giochi da casinò poiché i fornitori di giochi dei siti di scommesse crittografiche dal vivo includono Evolution Gaming, uno dei principali fornitori di software per casinò online con giochi da casinò affidabili e rinomati che i giocatori amano.

Caratteristiche di King Billy Casino

L’elenco delle funzionalità è ampio e include una vasta gamma di giochi da casinò King Billy. I vantaggi iniziano con gli incentivi disponibili nel casinò dal vivo e in altre piattaforme di gioco del casinò. Essendo uno dei siti di giochi da casinò in più rapida crescita, King Billy ha tenuto il passo con la tendenza che offre bonus da casinò in una varietà di forme, tra cui bonus di deposito, bonus di benvenuto, giri gratuiti e altre promozioni del casinò.

A causa del design del sito web del casinò di scommesse vecchio stile, questa piattaforma può essere considerata tecnologicamente moderna e un’interfaccia user-friendly, che è anche un punto degno di nota. Questo design ha il vantaggio di essere più veloce da caricare e rispondere rispetto ad alcuni degli altri migliori siti di casinò online.

Ci sono una varietà di alternative disponibili per gli utenti, come i popolari giochi basati su casinò senza una serie di sfide per conquistare i requisiti di scommessa, anche se non costa alcun costo. Slot online, giri gratuiti, gioco da tavolo, roulette europea, giochi Felix, giochi Vivo, stanza del tesoro, costruttore di castelli, regni abbandonati, romanticismo immortale, gioco con croupier dal vivo, giri e molti altri migliori giochi crittografici sono tra i migliori giochi da casinò disponibili su King Billy.

Bonifici bancari, carte di credito e una varietà di prelievi (con limiti di prelievo variabili), depositi e altri fondi sono tutti disponibili per i giocatori e accettati dal sito. Sul sito web, puoi trovare una serie di tornei disponibili per le scommesse live. Tutti i principali giochi sono inclusi nel dipartimento di gioco d’azzardo di King Billy e molti di essi offrono una varietà di scommesse. Nuovi jackpot dal vivo, tavoli, giri e il miglior sito di slot crittografiche sono solo una manciata dei giochi disponibili.

Recensione di King Billy Casino: pro e contro

Pro Contro Sotto l’importo massimo indicato, King Billy offre una velocità di prelievo veloce senza commissioni, insieme a limiti di deposito e prelievo elevati. Il sito web di King Billy non può essere gestito da giocatori o giocatori d’azzardo residenti in paesi soggetti a restrizioni, come l’Australia. Una vasta gamma di giochi online, come slot e giri, è offerta ai giocatori. I giocatori devono soddisfare tutti i requisiti di scommessa prima di iniziare a giocare o prima del tempo di prelievo. Il sito web rispetta la fedeltà dei giocatori e fornisce bonus, come bonus di deposito e giri gratuiti, ai suoi fedeli cittadini. Solo la criptovaluta bitcoin è accettata come fonte di gioco d’azzardo sul sito web. King Billy può essere gestito da molti paesi e ha anche diverse valute, come i dollari australiani, per piazzare una scommessa o per giocare.

Processo di registrazione di King Billy Casino

I giocatori che vogliono giocare sul sito web devono passare attraverso un processo di registrazione breve e diretto. Non appena un nuovo giocatore si registra sul sito del casinò e dello sport, ha diritto a un deposito iniziale e a un bonus di benvenuto che include giri gratuiti.

I giocatori possono registrarsi facendo clic sul pulsante di registrazione nell’angolo in alto a destra del sito Web e inserendo le loro informazioni di base. I giocatori devono scegliere in quale area verrà effettuato il loro deposito iniziale, come la sezione del casinò, prima di inviare i dettagli per ottenere l’accettazione della scommessa.

Giochi forniti da King Billy Casino

I giochi tradizionali che possono essere scommessi e giocati sul sito web sono gli stessi che si possono trovare nei tradizionali casinò terrestri. Slot online, giri gratuiti, video poker, poker di criptovaluta,giochi da tavolo, roulette europea, giochi Felix, giochi Vivo, giochi con croupier dal vivo e così via sono esempi di vari giochi sul sito ufficiale del casinò King Billy insieme ai giochi da casinò dal vivo. I giri gratuiti possono essere guadagnati attraverso il bonus di benvenuto, o codici bonus o offerta bonus ricevuti durante le transazioni finanziarie, che possono essere utilizzati per giocare alle slot.

I software utilizzati per lo sviluppo di questo casinò sono Ainsworth Gaming Technology, 1x2Games, 2 By 2 Gaming, Amatic Industries, BGAMING, Blueprint Gaming, Big Time Gaming, Betsoft, Booming Games, Booongo Gaming, Endorphina, Evolution Gaming, Evoplay, Ezugi, Fantasma Games, Crazy Tooth Studio, Fugaso, Foxium, Gamevy, Genesis Gaming, Habanero, Iron Dog Studios, Mascot Gaming, iSoftBet, Lightning Box, Just For The Win, Microgaming, NetEnt, Nolimit City, Nucleus Gaming, PariPlay, Old Skool Studios, Playson, Playtech, Pragmatic Play, Play’n GO, Probability, Push Gaming, Quickspin, Rabcat, Relax Gaming, Skillzzgaming, Red Rake Gaming, Red Tiger Gaming, Yggdrasil Gaming, Wazdan, Thunderkick, Tom Horn Gaming, Adoptit Publishing, BetGames.TV, Electric Elephant, GameArt, NextGen Gaming, Quickfire, Sigma Games, Snowborn Games, Spinomenal, Storm Gaming e 4ThePlayer.

Alcuni giochi disponibili online sono: –

Libro dei Morti

Corsa all’oro

Dead or Alive 2

Magia azteca

Re dei 3 Regni

Regno abbandonato

Semidei III

Atlantic City Blackjack

Roulette Europea VIP

Caraibi Stud Poker

All-Stars Blackjack

Fulmine Baccarat

Super Sei

Guerra

Tre Carte Ramino

King Billy Casino Metodi di pagamento

DEPOSITI PRELIEVI L’importo minimo del deposito è di € 10 / $ 10 / C$ 15 / NZ $ 15 – o l’equivalente della valuta scelta. I depositi vengono generalmente elaborati istantaneamente. Il prelievo minimo parte da €20 / $20 / C$ 30 / NZ$ 30 – o l’equivalente;€300 – o uguale in caso di Bonifico Bancario. Non vi è alcuna commissione di elaborazione per i prelievi utilizzando criptovaluta, ma c’è una commissione sulle transazioni bancarie. I metodi di deposito includono EcoPayz, MasterCard, Neteller, PaysafeCard, instaDebit, Visa, Neosurf, Skrill, iDebit, Interac, Rapid Transfer, PurplePay, AstroPay Card, AstroPay Direct, SticPay, MiFinity, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Tether, MuchBetter, Venus Point, PayVision, PugglePay, Siru Mobile, CashtoCode, ecoVoucher, DevCode, Online Bank Transfer, Virtual Card e Piastrix. I metodi di prelievo includono MasterCard, Neteller, instaDebit, Visa, Skrill, iDebit, Rapid Transfer, Bonifico bancario, Carta virtuale, Paysafecard, MuchBetter, EcoPayz, Venus Point, SticPay, MiFinity, AstroPay Direct, AstroPay Card e Piastrix.

King Billy Casino Scommesse Ed Eventi Live

Con centinaia di diverse slot, giochi da tavolo, giri e giochi basati su casinò dal vivo, il casinò King Billy offre una vasta gamma di giochi. Diversi bonus di benvenuto allettanti, giri gratuiti e incentivi possono aiutarti ad aumentare le tue possibilità di vincere alla grande. Per aggiungere all’eccitazione del gioco, King Billy ospita una serie di eventi in cui puoi competere contro altri giocatori per grandi jackpot e premi. Il sostanziale programma fedeltà VIP del casinò online KingBilly premia la tua devozione con cinque livelli separati, ognuno con promozioni, premi e premi speciali e personalizzati ad ogni vincita.

King Billy Casino Bonus e Promozioni Offerte

Ai giocatori viene prima assegnato un pacchetto di benvenuto che include una partita di deposito, una percentuale del tuo deposito, su ciascuno dei loro primi quattro depositi. Il primo bonus offre anche ai clienti una serie di giri gratuiti su giochi specifici. I giocatori avranno diritto a bonus regolari, giri gratuiti e cashback al casinò King Billy una volta che avranno scommesso il loro pacchetto di benvenuto. C’è sempre qualcosa per mantenere i giocatori interessati, che si tratti della slot del mese, del cashback sui depositi mensili o dei giri gratuiti su slot specifiche.

Ai giocatori verrà richiesto di richiedere punti e avanzare al livello VIP quando scommettono sul loro gioco preferito nei round successivi. Mentre passi da Cittadino a Principe / Principessa, avrai accesso a vantaggi extra come bonus più alti, giri gratuiti e cashback. Continua a giocare a lungo e sarai invitato al livello 5, il grado definitivo di Re/Regina. La recensione dei bonus e dell’offerta promozionale fornita da King Billy attira i giocatori a giocare.

Programma di affiliazione di King Billy Casino

I giocatori che aderiscono al programma di affiliazione King Billy sono in grado di commercializzare il marchio King Billy Casino. I giocatori possono trarre profitto dal programma di affiliazione del casinò King Billy indirizzando i nuovi giocatori a iscriversi. In cambio, vengono compensati sul numero di giocatori che si uniscono al casinò utilizzando il link di affiliazione. La commissione che guadagnerai varia in base al numero di giocatori che porti a bordo. A King Billy Affiliates, la commissione parte da circa il 25% e sale al 45%.

King Billy Casino VIP Club

Il club VIP di King Billy Casino è diviso in sette livelli. Riceverai chicche uniche ad ogni livello e potrai guadagnare punti King’s quando giochi. Puoi trasferire i tuoi punti in denaro reale dopo aver accumulato abbastanza. Per ottenere un punto King, devi scommettere 50 EUR su slot, giochi dal vivo, giri, tavoli o video poker.

Tornei di King Billy Casino

King Billy Casino è considerato uno dei migliori stabilimenti di gioco online al mondo. Ha tutte le caratteristiche di un casinò online di fascia alta, è ben considerato, ha un design meraviglioso e offre diversi incentivi ai suoi fedeli cittadini. Ci sono tornei king billy casino che si separano dai bonus high-roller di altri casinò. Tutto ciò che riguarda King Billy, dalla sua classificazione ai benefici che i giocatori ricevono, lo distingue dagli altri siti. Per partecipare al torneo viene addebitata una certa quota.

Requisiti di scommessa di King Billy Casino

Anche il bonus di deposito è eccellente, con condizioni di scommessa ragionevoli (30x). Le informazioni sui bonus e i termini e le condizioni di base sono prontamente disponibili. Anche le informazioni sui bonus, come i requisiti di scommessa, vengono visualizzate chiaramente. I bonus di deposito e altri bonus di deposito, come i giri gratuiti, al King Billy Casino sono eccellenti, con requisiti di scommessa minimi (30x). I requisiti di scommessa per i giri gratuiti sono leggermente maggiori.

King Billy Casino Restrizioni del paese

Estonia, Israele, Australia, Ucraina, Repubblica di Crimea, Francia, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Slovacchia, Regno Unito, Stati Uniti d’America o uno qualsiasi dei suoi stati, Indie occidentali olandesi e Curacao sono tra le nazioni vietate secondo i termini e le condizioni di King Billy.

King Billy Casino App

La Web-App di KingBilly Casino è semplice da usare, ha un design elegante ed è compatibile con dispositivi Android, iOS e Windows Phone. L’app mobile KingBilly Casino è semplice da usare. Si carica rapidamente sul telefono e non visualizza popup. L’interfaccia è anche ben progettata e user-friendly, con uno slider pieno di icone colorate che rappresentano i vari giochi disponibili. Quando selezioni il menu a discesa, ti verrà offerta una vasta gamma di opzioni di gioco tra cui scegliere, nonché l’opzione per registrarti o accedere. È quindi possibile accedere e selezionare il metodo di pagamento.

Opzioni di sicurezza di King Billy Casino

Secondo la recensione di King Billy Casino, la piattaforma ha una crittografia SSL standard del settore e le transazioni sono protette dallo stesso livello di sicurezza offerto dalle banche. I giocatori possono anche contattare l’assistenza clienti se affrontano problemi relativi alle transazioni.

Assistenza clienti di King Billy Casino

King Billy fornisce un servizio di supporto tramite chat dal vivo disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana in inglese, tedesco e giapponese. Inoltre, molte domande hanno già ricevuto risposta nell’area FAQ in fondo alla pagina web, quindi è una buona idea iniziare da lì. I visitatori possono trovare le risposte a quasi tutte le loro domande sulla pagina delle FAQdi KingBilly. L’assistenza clienti è sempre disponibile per risolvere le domande dei giocatori e rivedere i loro problemi.

Termini e condizioni di King Billy Casino

Il casinò King Billy è accessibile da qualsiasi luogo che consenta il gioco d’azzardo online legale. Il casinò accetta solo giocatori di età pari o superiore a 18 anni o che hanno raggiunto l’età legale nel loro paese di residenza. I giocatori provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e molti altri paesi non sono autorizzati a registrarsi e giocare sul sito web. I giocatori svedesi non hanno il diritto di partecipare ad alcun torneo o bonus, anche se possono registrarsi e giocare sul sito.

King Billy Casino Recensioni: Conclusione

King Billy è un marchio ben noto nel mercato internazionale dell’iGaming, con una storia che risale al 2017. Dama N.V. e la sua consociata interamente controllata, Friolion Limited, possiedono e gestiscono il sito. King Billy è un luogo popolare per i giocatori australiani poiché è un sito Web di gioco pluripremiato. King Billy è stato nominato Best New Casino nel 2017 e continua a mantenere il titolo di Best Casino nel 2019. Il servizio di supporto è uno dei migliori nel mondo dei casinò.

Domande frequenti

Quanto è sicuro un king billy casino?

Sì, giocare al King Billy Casino è sicuro e protetto. Il casinò è completamente autorizzato e regolamentato, con i meccanismi di sicurezza più aggiornati e sicuri in atto per salvaguardare le informazioni dei giocatori. Inoltre, il gioco ha una recensione positiva ed è menzionato da molti influencer su Internet.

Come prelevare denaro da King Billy Casino?

Due requisiti devono essere completati per prelevare fondi: –

Devi verificare il tuo account.

È richiesta una scommessa 3x sul deposito più recente. In parole povere, questo implica che devi scommettere 3 volte l’importo del tuo investimento precedente. Se il tuo deposito fosse di EUR10, la scommessa 3x sarebbe EUR30. Sarai in grado di prelevare una volta piazzato scommesse da 30 EUR. Per effettuare un prelievo, vai a Il mio account > portafoglio > PRELIEVO > Scegli il metodo di prelievo appropriato e segui le istruzioni sullo schermo.

King Billy Casino è bloccato in Australia?

King Billy Casino è uno dei siti web illeciti che l’Australian Communications and Media Authority (ACMA) ha chiesto di rimanere bloccati nel paese.

Qual è il deposito minimo su King Billy Casino?

Il decreto di King Billy consente ai suoi utenti di effettuare il deposito minimo di EUR 10 / USD 10 / NOK 100 / CAD 10 / NZD 10 / YEN 1000. Puoi controllare lo stato del deposito sul tuo account del casinò online King Billy.

Qual è il prelievo minimo su King Billy Casino?

Il deposito minimo al King Billy Casino è di NZD 30 / EUR 20 / USD 20 / NOK 200 / CAD 30 / YEN 2.000 / EUR 300 / NOK 3.000 / AUD 300 / YEN 2.000 / YEN 2.000 / YEN 2.000 / YEN 2.000 / YEN 2.000 / YEN 2.000 / YEN 2.000 / YEN 2.000 / (in caso di bonifico bancario). L’importo massimo settimanale che può essere prelevato è di $ / € 20000 o equivalente. L’importo mensile massimo che può essere prelevato è di $ / € 40.000 o equivalente. Puoi controllare lo stato dei prelievi sul tuo account del casinò online King Billy.