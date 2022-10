Koinly: cos’è e come funziona

Koinly è una piattaforma fiscale crittografica online che ti consente di monitorare tutte le tue attività crittografiche e generare report fiscali conformi alle normative. Koinly ti consente di integrare i tuoi portafogli e tenere traccia delle attività tra cui trading, mining, staking, prestito e airdrop e semplifica il processo di registrazione di tutti i dettagli.

Koinly può essere utilizzato per importare automaticamente le transazioni e monitora tutti i prezzi di mercato, i trasferimenti di portafogli, calcola i guadagni / perdite crittografici e genera report fiscali.

La piattaforma è disponibile in oltre 20 paesi e integra oltre 6.000 blockchain, 350 scambi e 75 portafogli e fornisce un servizio completo di reporting fiscale crittografico. La piattaforma può essere utilizzata gratuitamente con piani a pagamento che vanno da $ 49 a $ 279 per anno fiscale.

Panoramica

Koinly è stata fondata nel 2018 da Robin Singh e la società mantiene sedi commerciali nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Svezia e in Germania. La società opera da mantiene una presenza a Palo Alto, California 95124, e aderisce alle leggi dello Stato della California.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull’azienda controllando il loro profilo LinkedIn.

La piattaforma è disponibile in oltre 20 paesi tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda e consente di importare dati tramite API, file CSV o chiavi x / y / zpub e generare report che possono essere scaricati come file pdf.

Questi includono i rapporti First In First Out (FIFO) e Last In First Out (LIFO), il modulo 8949, i rapporti Schedule D e i rapporti fiscali internazionali e Koinly fornisce un servizio completo di revisione fiscale crittografica online che consente anche agli utenti di connettersi con contabili fiscali qualificati nella loro regione.

Caratteristiche principali di Koinly

Alcune delle caratteristiche principali della piattaforma includono:

Supporto multi-paese – La piattaforma è disponibile per le persone in oltre 20 paesi in Europa, Asia, Oceania e nelle Americhe. Koinly consente inoltre agli utenti di generare report fiscali localizzati Form 8949 e Schedule D, K4, Rf1159 e Sheet 9A.

Ampia integrazione del servizio – Koinly si integra con oltre 6.000 blockchain e supporta le importazioni automatiche per Bitcoin, Ethereum, Litecoin e NEO. Si integra anche con 350 scambi tra cui Binance, Coinbase, Kraken, app di portfolio come Blockfolio e Delta e 75 portafogli e consente di tenere facilmente traccia di mining, staking e varie attività DeFi.

– Koinly si integra con oltre 6.000 blockchain e supporta le importazioni automatiche per Bitcoin, Ethereum, Litecoin e NEO. Si integra anche con 350 scambi tra cui Binance, Coinbase, Kraken, app di portfolio come Blockfolio e Delta e 75 portafogli e consente di tenere facilmente traccia di mining, staking e varie attività DeFi. Facile importazione dei dati – Koinly ti consente di connetterti con una varietà di servizi tramite API e importare dati chiave. Sono supportate anche le importazioni manuali di file CSV, così come le importazioni xPub / yPub / zPub e le migrazioni dei dati da Nexo, BlockFi, Bitmex, Deribit e CoinTracking.

– Koinly ti consente di connetterti con una varietà di servizi tramite API e importare dati chiave. Sono supportate anche le importazioni manuali di file CSV, così come le importazioni xPub / yPub / zPub e le migrazioni dei dati da Nexo, BlockFi, Bitmex, Deribit e CoinTracking. Opzione account gratuito – La piattaforma può essere utilizzata gratuitamente per tracciare fino a 10.000 transazioni e generare anteprime fiscali sulle plusvalenze. L’account gratuito può essere utilizzato a tempo indeterminato per tenere traccia di tutte le tue operazioni e attività crittografiche.

La piattaforma può essere utilizzata gratuitamente per tracciare fino a 10.000 transazioni e generare anteprime fiscali sulle plusvalenze. L’account gratuito può essere utilizzato a tempo indeterminato per tenere traccia di tutte le tue operazioni e attività crittografiche. Risorse complete – Koinly fornisce un pratico elenco di risorse come un calcolatore di tasse crittografiche, guide fiscali regionali, un elenco di contabili fiscali e un blog per mantenere aggiornati i propri utenti.

Koinly fornisce un pratico elenco di risorse come un calcolatore di tasse crittografiche, guide fiscali regionali, un elenco di contabili fiscali e un blog per mantenere aggiornati i propri utenti. Assistenza clienti: il team fornisce una sezione Supporto e una pagina FAQ che mira a rispondere alle domande più comuni. Possono anche essere raggiunti via e-mail e chat dal vivo e gestire una pagina Facebook e un account Twitter.

Per quali paesi Koinly calcola le tasse?

Koinly supporta il monitoraggio e la segnalazione fiscale per la maggior parte dei paesi, con le seguenti nazioni tutte supportate.

Americhe – USA, Canada

Europa – Regno Unito, Germania, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Italia, Austria, Lichtenstein, Irlanda, Repubblica Ceca, Estonia, Malta

Asia – Giappone, Corea del Sud, Singapore

Oceania – Australia, Nuova Zelanda

Il team afferma inoltre che è supportata una gamma molto più ampia di paesi che utilizzano una gamma di metodi contabili, tra cui paesi che utilizzano:

First In First Out (FIFO)

Last In First Out (LIFO)

Costo più alto

Costo più basso

Base di costo media

Piscina condivisa

Per assicurarti che il tuo paese sia supportato da Koinly, è meglio contattare il team e fargli sapere delle tue esigenze specifiche.

Rapporti fiscali

Inoltre, Koinly genera anche una serie di report fiscali localizzati per diversi paesi, tra cui:

Modulo 8949 e Allegato D

Riepilogo delle plusvalenze per il Regno Unito

K4 ·

RF1159 ·

Rapporto di valutazione svizzero

Foglio 9A

Questi report localizzati vengono forniti in aggiunta a report più standard come:

Rapporti fiscali completi – Questo include il riepilogo delle plusvalenze, le plusvalenze, le transazioni di plusvalenza, i saldi di fine anno, il riepilogo delle attività e il reddito e può essere scaricato come PDF.

Questo include il riepilogo delle plusvalenze, le plusvalenze, le transazioni di plusvalenza, i saldi di fine anno, il riepilogo delle attività e il reddito e può essere scaricato come PDF. Rapporti sulle transazioni : include tutte le transazioni e può essere scaricato come CSV.

: include tutte le transazioni e può essere scaricato come CSV. Rapporti sulle plusvalenze – Questo è un CSV che contiene tutte le tue dismissioni.

– Questo è un CSV che contiene tutte le tue dismissioni. Rapporto sul reddito – Questo è un CSV che contiene tutte le tue transazioni di reddito tra cui airdrop, fork, interessi e premi di puntata.

– Questo è un CSV che contiene tutte le tue transazioni di reddito tra cui airdrop, fork, interessi e premi di puntata. Regali, donazioni e rapporti sui beni persi – Questo è un CSV che contiene tutte le transazioni contrassegnate come regalo, donazione o smarrimento.

Questo è un CSV che contiene tutte le transazioni contrassegnate come regalo, donazione o smarrimento. Note spese : questo CSV contiene tutte le transazioni contrassegnate come costo. Tuttavia, questo non include le commissioni di trading che sono già state contabilizzate nel rapporto sulle plusvalenze.

: questo CSV contiene tutte le transazioni contrassegnate come costo. Tuttavia, questo non include le commissioni di trading che sono già state contabilizzate nel rapporto sulle plusvalenze. Rapporti sulle partecipazioni di fine anno : questo CSV contiene le tue partecipazioni alla fine dell’anno fiscale.

: questo CSV contiene le tue partecipazioni alla fine dell’anno fiscale. Rapporti turbotassatori – Questo è un CSV che contiene le tue transazioni in un formato che può essere importato nel software fiscale Turbotax.

Come iniziare su Koinly

La registrazione è piuttosto semplice e il sito Web principale visualizza un pulsante “Iscriviti” in alto a destra della pagina.

Puoi registrarti utilizzando un account Coinbase o Google inserendo una combinazione di indirizzo email e password.

Puoi anche scegliere di impostare la tua posizione per il monitoraggio fiscale o semplicemente scegliere di tracciare il tuo portafoglio.

Da qui puoi accedere alla dashboard principale e aggiungere i tuoi account e portafogli di scambio.

Puoi modificare il tuo account come preferisci per includere le informazioni di dichiarazione fiscale corrette per la tua giurisdizione dalla scheda “Impostazioni”.

Koinly Exchange, Portafoglio e supporto di servizio

Koinly si integra con una vasta gamma di servizi crittografici popolari e ti consente di tenere traccia delle tue attività su oltre 6.000 diverse blockchain, 350 scambi e 75 portafogli.

Di conseguenza, la stragrande maggioranza dei principali fornitori di servizi crittografici è supportata e Koinly si integra anche con istituti di credito crittografici come Nexo, BlockFi e Compound.

Puoi anche utilizzare la piattaforma per tenere traccia dei tuoi portafogli collegando i tuoi account Blockfolio, Delta e CoinTracking.

Koinly supporta anche l’importazione automatica per 14 blockchain tra cui Bitcoin, Ethereum, Litecoin, NEO ed EOS con oltre 6000 criptovalute supportate tramite importazione CSV e inserimento manuale.

Piani tariffari Koinly

La piattaforma offre una gamma di piani progettati per soddisfare i trader di criptovalute di diversi livelli di attività.

Koinly ha anche un piano gratuito che può essere ampiamente utilizzato e consente a chiunque di tenere traccia delle proprie operazioni / transazioni, conti di scambio e portafoglio e di ottenere anche un’anteprima delle imposte sulle plusvalenze. L’account gratuito fornisce anche l’accesso ai rapporti fiscali FIFO e LIFO e consente di importare dati da una vasta gamma di fonti e contattare il team tramite chat dal vivo ed e-mail.

che può essere ampiamente utilizzato e consente a chiunque di tenere traccia delle proprie operazioni / transazioni, conti di scambio e portafoglio e di ottenere anche un’anteprima delle imposte sulle plusvalenze. L’account gratuito fornisce anche l’accesso ai rapporti fiscali FIFO e LIFO e consente di importare dati da una vasta gamma di fonti e contattare il team tramite chat dal vivo ed e-mail. L’account Hodler costa $ 49 per anno fiscale e consente di generare report fiscali FIFO e LIFO, nonché report fiscali internazionali, rapporti di audit completi e report Form 8949 e Schedule D. Puoi anche esportare in TurboTax e TaxACT, tuttavia, sei limitato a 100 transazioni.

per anno fiscale e consente di generare report fiscali FIFO e LIFO, nonché report fiscali internazionali, rapporti di audit completi e report Form 8949 e Schedule D. Puoi anche esportare in TurboTax e TaxACT, tuttavia, sei limitato a 100 transazioni. L’account Trader costa $ 99 per anno fiscale e fornisce l’accesso a una gamma simile di funzionalità e aumenta il limite di transazione a 1000. Quando ti impegni in questo piano, hai anche accesso al supporto prioritario.

per anno fiscale e fornisce l’accesso a una gamma simile di funzionalità e aumenta il limite di transazione a 1000. Quando ti impegni in questo piano, hai anche accesso al supporto prioritario. L’account Oracle costa $ 179 per anno fiscale per 3000 transazioni e $ 279 per 10.000 transazioni. Il piano Oracle fornisce l’accesso all’intera gamma di funzionalità disponibili su Koinly. Ciò include l’accesso al supporto prioritario e la possibilità di generare report personalizzati. Questo piano ottiene anche assistenza extra dal team di supporto che eseguirà azioni di massa ed elaborerà file personalizzati senza addebiti manuali.

La piattaforma fornisce l’accesso a una gamma completa di funzionalità e tutti i piani attualmente includono rapporti fiscali per gli ultimi cinque anni della tua attività crittografica.

Per avere un’idea migliore di tutte le opzioni disponibili, puoi controllare il listino prezzi completo del team qui.

Quanto è sicuro Koinly?

Il team dà priorità alla fiducia dei clienti e alla sicurezza dei dati degli utenti e utilizza una serie di protocolli di sicurezza progettati per proteggersi da eventuali exploit o violazioni.

Ancora più importante, Koinly non richiede le tue chiavi private o l’accesso a fondi detenuti sui tuoi conti di scambio. Tuttavia, poiché si connette con i tuoi account tramite API, è sempre una buona idea disabilitare la possibilità di prelevare e scambiare quando configuri le tue connessioni API.

Tutte le chiavi API / blockchain sono crittografate utilizzando aes-256-gcm prima di essere archiviate e il sito Web è completamente servito su https con tutti i dati inviati a o da Koinly crittografati utilizzando la crittografia a 256 bit.

Koinly utilizza anche Amazon Web Services (AWS) e Heroku per l’archiviazione e l’hosting dei dati. AWS è leader del settore nella fornitura di hosting sicuro e Heroku è una piattaforma applicativa cloud sicura che isola le applicazioni e i dati dei clienti.

La piattaforma applica controlli di sicurezza a ogni livello, dal fisico all’applicazione, e applica aggiornamenti di sicurezza senza alcuna interazione con il cliente o interruzione del servizio. Questo aiuta Koinly ad avere un uptime del 99,9% con eventuali tempi di inattività pianificati annunciati in anticipo.

Koinly consente all’utente di registrarsi e autenticarsi tramite Google / Coinbase, eliminando parte della necessità di archiviare le password e chiunque si iscriva via e-mail ha le proprie password memorizzate utilizzando bcrypt. Il team inoltre esegue continuamente la scansione delle vulnerabilità e si assicura di limitare l’accesso ai dati solo ai dipendenti autorizzati.

In breve, la piattaforma incorpora un buon numero di protocolli di sicurezza standard del settore e il team elabora anche la loro sicurezza qui. Come sempre, mantenere i tuoi dati personali al sicuro e rimanere ragionevole con le tue informazioni farà anche molto per proteggerti da eventuali violazioni dei dati.

Koinly è adatto ai principianti?

La piattaforma si rivolge principalmente a persone già attivamente impegnate in varie attività relative alle criptovalute tra cui trading, investimenti, mining, staking e prestiti. Di conseguenza, Koinly potrebbe non essere diretto a persone che stanno appena iniziando il loro viaggio crittografico.

Tuttavia, la piattaforma è utile per gli appassionati di criptovalute di tutti i livelli di esperienza e consente a chiunque entri nel settore ora di tenere traccia delle proprie attività fin dal primo giorno. Vale anche la pena notare che Koinly ti consente di tenere traccia delle tue operazioni e transazioni degli ultimi cinque anni, il che consente ai trader più esperti di tornare indietro e segnalare facilmente ciò che hanno fatto.

La piattaforma è abbastanza completa nella sua portata e si collega a tutti i principali scambi, fornitori di portafogli e blockchain. Consente inoltre di generare facilmente una serie di report tra cui rapporti sulle plusvalenze, rapporti sul reddito / transazione, rapporti di fine anno e report fiscali completi che molte persone sono interessate a creare.

La sezione delle risorse aiuta a educare gli utenti e le guide fiscali crittografiche sono un modo pratico per tenersi aggiornati su ciò che sta accadendo nella tua giurisdizione. Anche i rapporti fiscali localizzati sono utili e le funzionalità di riconciliazione degli errori come la verifica automatica del saldo e gli avvisi di saldo negativo aiutano chiunque non abbia troppa familiarità con le proprie imposte.

Gli appassionati di criptovalute più attivi potrebbero dover esaminare i vantaggi del piano Oracle che consente di monitorare report personalizzati, supporto per chat dal vivo e un alto livello di transazioni. Queste funzionalità si combinano per fornire un servizio più personalizzato che si adatta ai trader ad alta frequenza, mentre il piano gratuito consente agli appassionati meno attivi di tenere facilmente traccia di tutti i loro account.

Conclusione

Koinly è un’opzione praticabile per chiunque in una regione supportata cerchi un modo per tenere traccia delle proprie attività crittografiche al fine di presentare rapporti fiscali. La piattaforma basata sul web è relativamente facile da usare e ti consente di collegare rapidamente i tuoi account di scambio e gli indirizzi dei portafogli e monitorare le tue attività.

La piattaforma si integra con una vasta gamma di fornitori di servizi crittografici e copre bene le sue attività principali. Il servizio fornito aiuta a semplificare il monitoraggio di tutte le transazioni e ad eliminare il mal di testa di rimanere al passo con tutte le operazioni.

Il servizio ha un prezzo abbastanza buono, anche se non c’è alcuna opzione per pagare in cripto, e la società è ancora in fase di sviluppo essendo in circolazione solo dal 2018.

Tuttavia, l’opzione di account gratuito consente a chiunque di registrarsi e testare la piattaforma e valutare con quanta precisione ti aiuta a monitorare tutte le tue transazioni.

Tutto sommato, Koinly fornisce un servizio rivolto a un settore crittografico emergente e la possibilità di tenere traccia di tutte le tue attività crittografiche piacerà a chiunque cerchi di rimanere finanziariamente conforme e assicurarsi di poter “incassare” o spostarsi tra cripto e fiat con il minimo di mal di testa.