Recensione Prime XBT: scambio di trading di criptovaluta con leva 100x

Prime XBT è una piattaforma di trading lanciata nel 2019 che consente ai trader di sfruttare la possibilità di scambiare Bitcoin e altre importanti criptovalute con leva.

Sono diventati rapidamente uno dei principali attori nel settore del trading a margine assumendo pesi massimi come BitMex.

Lo scambio mira a superare i problemi comuni di altre piattaforme, tra cui lunghi processi di approvazione KYC, tempi di inattività imprevisti, bassa liquidità, problemi di trading su mercati che falliscono, tipi di ordini limitati, scarsa esperienza utente e commissioni di trading elevate.

Invece, PrimeXBT offre una leva straordinaria, un’interfaccia altamente user-friendly, una vasta liquidità e volumi di trading. Continua a leggere per la nostra recensione completa.

Leva Prime XBT



La leva finanziaria è una delle tante funzionalità che i trader avanzati tendono a cercare, ma la maggior parte delle piattaforme offre una leva molto limitata quando si tratta di trading di criptovaluta. PrimeXBT si distingue offrendo una leva di 1:100.

Ciò significa che per ogni $ 1, ottieni $ 100 di potere di acquisto o vendita. Questo essenzialmente ti dà accesso a una maggiore posizione di mercato, in modo da poter realizzare ancora più profitti, o addirittura perdite.

La leva è una delle caratteristiche chiave di PrimeXBT e tra le sue caratteristiche principali. Il sito Web offre anche una spiegazione dettagliata della leva sul suo sito Web per aiutare coloro che non comprendono appieno.

Questa spiegazione include un esempio con BTC / USD per esempio.

In questo esempio, supponiamo che Bitcoin sia $ 10.000 ciascuno e che il suo prezzo sia aumentato del 5% durante il tuo investimento.

Se dovessi utilizzare uno scambio tradizionale senza leva, potresti acquistare 10 BTC per $ 100.000 (10 x $ 10.000).

Se il prezzo aumentasse del 5%, i tuoi BTC varrebbero $ 10.500 ciascuno, quindi se li vendi, guadagnerai $ 5.000 dal tuo investimento di $ 100.000.

Al contrario, se dovessi fare lo stesso trade su PrimeXBT con la sua leva 1:100, dovresti pagare solo l’1% della posizione di $ 100.000, il che significa un investimento di $ 1.000 in anticipo.

Nella stessa situazione, ciò significa che guadagneresti ancora $ 5.000 ma avresti investito solo $ 1.000. In altre parole, puoi moltiplicare enormemente i tuoi profitti con la stessa quantità di capitale iniziale.

PrimeXBT spiega alcuni dei vantaggi del trading con leva finanziaria, tra cui la capacità di ingrandire i profitti, le opportunità di gearing (la capacità di liberare capitale che è possibile utilizzare per un altro investimento) e la capacità di guadagnare quando il mercato cade.

C’è anche un comodo calcolatore di leva su PrimeXBT, in modo da poter capire il tuo potere d’acquisto in base al tuo capitale disponibile.

Tieni presente che mentre l’utilizzo della leva aumenta la portata potenziale dei tuoi fondi e i tuoi potenziali profitti, aumenterà anche le potenziali perdite.

Pertanto, dovresti sempre essere cauto quando usi la leva massima offerta su PrimeXBT. Detto questo, quelli con esperienza di trading e fiducia nei loro metodi trovano la leva finanziaria uno strumento incredibilmente utile.

Trarre profitto dai movimenti del mercato

Poiché il mercato delle criptovalute non aumenta sempre, PrimeXBT offre metodi di profitto sia che il mercato stia salendo o scendendo. Puoi scambiare una qualsiasi delle criptovalute più popolari e coprire le partecipazioni esistenti o trarre profitto da rally o cali nel mercato.

In altre parole, puoi andare lungo o corto con PrimeXBT. L’acquisto è quando vai lungo mentre la vendita è quando vai corto. Per andare lungo, dovresti comprare Bitcoin e guardare il tuo account aumentare di valore mentre il prezzo di BTC aumenta.

In questo caso, un calo del prezzo di BTC farebbe cadere il valore nel tuo account. Al contrario, puoi andare short, il che significa che apri una posizione che aumenterà il suo valore se il prezzo di BTC scende.

È possibile visualizzare esempi specifici con calcoli per ciascuno di questi tipi di operazioni su PrimeXBT. Ci sono anche informazioni sul calcolo dei tuoi profitti, in modo da poter capire cosa sta succedendo nel tuo account. Per calcolare il tuo profitto o perdita, devi solo prendere la differenza di prezzo all’apertura rispetto alla chiusura e moltiplicare questo valore per la dimensione della posizione. Se lo combini con la leva, puoi aumentare la dimensione della tua posizione.

Prime XBT Trading

Oltre alla possibilità di andare long o short e di godere di una leva fino a 1:100, PrimeXBT si distingue in diversi modi. Ha un’interfaccia molto user-friendly che è completamente personalizzabile e include il supporto per più monitor.

La piattaforma di trading è un’opzione best-in-class in quanto è sicura, affidabile e veloce. È abbastanza semplice da capire per i principianti, ma include gli strumenti avanzati che i trader professionisti vogliono.

Gli strumenti grafici sono particolarmente utili con vari tipi di grafici, una gamma di strumenti di disegno e indicatori e l’opzione di trading direttamente dal grafico. PrimeXBT offre anche commissioni di trading molto basse. Noterai tassi di commissione semplici e bassi, quindi non ci sono sorprese. Inoltre, PrimeXBT offre spread ridotti.

Piattaforma di trading PrimeXBT

Puoi visualizzare in anteprima la piattaforma di trading dal vivo di PrimeXBT per avere un’idea di come funziona prima di aprire un account. La versione di anteprima della piattaforma è incredibilmente simile alla versione reale.

L’unica differenza è nella sezione inferiore dello schermo etichettata “Posizioni”. Se hai un account live, vedrai un elenco di posizioni con le seguenti colonne per ciascuna: simbolo, ID posizione, ora e data, lato, dimensione, prezzo di riempimento, prezzo corrente, take profit, stop loss e P / L.

Poiché la versione di anteprima non è associata a un account, questa sezione è sfocata e sopra di essa, troverai l’opzione per accedere o registrarti.

Nel complesso, la piattaforma di trading è esattamente ciò che ti aspetti in quanto è molto simile alle pagine di trading a cui gli investitori esperti sono abituati. Nella parte in alto a sinistra dello schermo, vedrai un elenco di coppie di criptovalute.

Questi includono LTC / USD, BTC / USD, ETH / USD, EOS / USD e XRP / USD. Per ciascuno, puoi visualizzare il prezzo di offerta, il prezzo di domanda e la modifica. Queste figure sono codificate a colori in bianco, verde o rosso.

Come previsto, il verde indica un aumento mentre il rosso indica una diminuzione.

Facendo clic su una delle coppie elencate qui ti porterà a una schermata che ti consente di acquistare o vendere la criptovaluta in questione. Mostrerà i prezzi per l’acquisto e la vendita, nonché il basso e l’alto per la coppia.

Sotto questa sezione, sempre a sinistra dello schermo, vedrai il Libro degli ordini. Il Libro degli ordini visualizza le informazioni per qualsiasi coppia di valute selezionata più di recente nell’angolo in alto a sinistra. È diviso in vendite e acquisti. Un bel tocco su questo Order Book è che oltre a un elenco delle quantità e dei prezzi, visualizza anche una rappresentazione visiva tramite grafici in verde e rosso sullo sfondo. In questo modo, puoi vedere le tendenze attuali a colpo d’occhio.

La sezione principale della pagina di trading è il grafico vero e proprio, che si trova direttamente a destra delle inserzioni crittografiche e del libro degli ordini e occupa la maggior parte della pagina. L’angolo in alto a sinistra del grafico mostra la coppia di trading che rappresenta.

Puoi regolarlo facendo clic sulla casella in cui è elencato e digitando la nuova coppia (noterai suggerimenti di riempimento automatico) o facendo clic sulla coppia a sinistra nella sezione dell’elenco crittografico.

Grafici di trading su PrimeXBT

L’impostazione predefinita del grafico di trading PrimeXBT è un grafico a candele. È codificato a colori verde e rosso con prezzi sull’asse verticale e tempo sull’asse orizzontale. Passando il mouse su qualsiasi punto del grafico ti mostrerà la data e l’ora specifiche, nonché l’apertura, l’alto, il basso, la chiusura e il valore.

È possibile aumentare o diminuire l’intervallo di tempo visualizzato regolando il grafico temporale immediatamente sotto il grafico principale. La parte superiore del grafico è dove troverai la maggior parte delle impostazioni.

C’è un menu a discesa che ti consente di cambiare gli intervalli delle candele. Il valore predefinito è 5 minuti, ma puoi anche scegliere 1, 15 o 30 minuti; 1, 2 o 4 ore; o 1 giorno, settimana o mese. A sinistra di questo c’è l’opzione per passare da un grafico a candele a un grafico a linee o un grafico a barre.

Accanto a questo, troverai opzioni per quanto riguarda il mirino. Puoi anche scegliere lungo o corto e da un intervallo di 13 indicatori, linee e strumenti da aggiungere. Questi includono cose come una linea di tendenza, un canale di tendenza e i raggi di Fibonacci, tra gli altri.

I trader avanzati saranno interessati alla sezione Studi, accessibile tramite l’icona di una provetta a destra delle opzioni di cui sopra e a sinistra di Studi. Puoi scegliere tra una delle diverse dozzine di studi disponibili o aggiungere il tuo studio. Usa fino a cinque contemporaneamente.

Esistono due metodi di trading con PrimeXBT. Puoi fare clic su una coppia a sinistra della pagina e compilare la casella che appare. Oppure puoi usare la sezione nell’angolo in alto a sinistra del grafico, direttamente sotto il nome della coppia.

Commissioni e limiti PrimeXBT

PrimeXBT addebita due tipi di commissioni, il trading e il finanziamento overnight. Poiché gli strumenti sono prodotti con leva finanziaria, si finanzia il valore scambiato attraverso un finanziamento overnight.

Questo costo del prestito (finanziamento) dipende dalla liquidità dell’attività sottostante. Se apri e chiudi una posizione con leva entro lo stesso giorno di negoziazione, non sei soggetto a finanziamenti overnight.

Simbolo Commissione di trading Finanziamento/Day Long Finanziamento/giorno Short BTC/USD 0.05% -$3.9 per 1 BTC -$3.9 per 1 BTC ETH/USD 0.05% -$0.13 per 1 ETH -$0.13 per 1 ETH LTC/USD 0.05% -$0,03 per 1 LTC -$0,03 per 1 LTC XRP/USD 0.05% -$0,00038 per 1 XRP -$0,00038 per 1 XRP EOS/USD 0.05% -$0,0025 per 1 EOS -$0,0025 per 1 EOS

Il limite di esposizione è una restrizione sulla dimensione di una posizione che ogni singolo cliente può mantenere con PrimeXBT. La piattaforma di trading non consentirà ai clienti di effettuare ordini che supereranno il limite se eseguiti.

La restrizione è stabilita dal dipartimento di gestione del rischio PrimeXBT e dipende da fattori quali la liquidità dello strumento, la volatilità e altre condizioni di mercato.

Simbolo Dimensione minima dell’ordine Variazione minima delle dimensioni dell’ordine Max. dimensione dell’operazione singola Max. esposizione BTC/USD 0,01 BTC 0,01 BTC 15 BTC -$3.9 per 1 BTC ETH/USD 0,01 ETH 0,01 ETH 200 BTC -$0.13 per 1 ETH LTC/USD 0,01 LTC 0,01 LTC 650 LTC -$0,03 per 1 LTC XRP/USD 1 XRP 0,01 XRP 55000 XRP -$0,00038 per 1 XRP EOS/USD 1 EOS 0,01 EOS 8500 XRP -$0,0025 per 1 EOS

Conclusione

PrimeXBT ha creato una solida offerta nell’affollato spazio di trading di criptovaluta.

La piattaforma di trading è facile da usare e PrimeXBT si distingue dalla concorrenza con le sue commissioni basse, gli spread ridotti e la leva leader della categoria di 1:100. Lo scambio ha aperto ufficialmente l’anno scorso e ha continuato a cementare una buona reputazione nel settore.

Come per tutti i tipi di borse che offrono leva finanziaria, ti consigliamo di procedere con cautela se non hai mai negoziato in questo modo prima. È abbastanza facile sbagliare le cose e finire per essere liquidati e perdere la tua criptovaluta in questo modo, specialmente se stai impiegando un’elevata quantità di leva.