Kraken vs SEC: fine delle puntate di criptovalute

Nella sua lunga guerra con le criptovalute, la SEC ha sferrato un altro colpo. Questa volta è il turno di Kraken di subire il colpo, con il regolatore statunitense che ha accusato la società madre dello scambio (Payward) la scorsa settimana di non aver registrato l’offerta e la vendita di titoli.

“Ma quali titoli?”, potrebbe chiedere un osservatore casuale. Bene, in questo caso è stato il programma di staking-as-a-service di Kraken – il suo servizio di picchettare le criptovalute degli utenti per loro conto – che si è scontrato con l’occhio iper-vigile del regolatore. E invece di essere trascinato in una lunga battaglia legale con il regolatore (proprio come ha fatto Ripple), Kraken ha scelto di accordarsi rapidamente con la SEC per un importo di $ 30 milioni, accettando anche di porre fine a tutti i servizi di staking per i suoi clienti con sede negli Stati Uniti con effetto immediato..

Questa è senza dubbio una grande perdita per Kraken e i suoi clienti americani, ma questo articolo spiegherà anche come questo breve caso influisce sul più ampio settore delle criptovalute negli Stati Uniti e oltre. E mentre può sembrare che l’azione della SEC qui potrebbe significare la fine della puntata crittografica negli Stati Uniti, è già chiaro che l’industria non lascerà che ciò accada senza una grande lotta.

La SEC accusa Kraken di offrire titoli non registrati, Kraken pone fine al picchettamento di criptovalute

Non c’era nulla di speciale nel servizio di crypto staking di Kraken, che consente agli utenti di guadagnare un rendimento (cioè pagamenti di interessi) puntando / bloccando le loro criptovalute proof-of-stake. Diversi altri scambi e piattaforme negli Stati Uniti e altrove offrono un servizio simile, ma per qualsiasi motivo – che la SEC non ha condiviso – il regolatore ha scelto Kraken per la sua prima azione di applicazione su tale servizio.

La cosa importante qui è che per la SEC, offrire un servizio di crypto staking costituisce un “contratto di investimento”, in gran parte perché tale servizio offre anche agli utenti un ritorno.

Come ha spiegato il presidente della SEC Gary Gensler nel comunicato stampa, “Che si tratti di staking-as-a-service, prestito o altri mezzi, gli intermediari crittografici, quando offrono contratti di investimento in cambio dei token degli investitori, devono fornire le informazioni e le garanzie adeguate richieste dalle nostre leggi sui titoli”.

Gensler ha ribadito tali osservazioni in un’intervista con Squawk Box della CNBC, aggiungendo che l’elemento di rischio coinvolto nello staking di criptovalute rafforza anche l’opinione della SEC secondo cui Kraken aveva venduto titoli non registrati.

E come notato sopra, Kraken ha risposto all’assertività della SEC chiudendo il suo servizio di staking crittografico ai clienti statunitensi. Ha notato in un blog ufficiale che questa chiusura significa diverse cose per i clienti a livello pratico:

I clienti con sede negli Stati Uniti non saranno più in grado di puntare criptovalute su Kraken.

Le criptovalute precedentemente puntate verranno automaticamente spuntate per conto dei clienti. Tali criptovalute verranno automaticamente restituite al normale portafoglio spot dei clienti e non guadagneranno più alcun rendimento di puntata.

Tutti gli Ethereum puntati diventeranno unstaked dopo l’aggiornamento di Shanghai, che è previsto intorno alla seconda metà dell’anno. Staked ETH continuerà a guadagnare ricompense fino ad allora.

Infine, Kraken ripartirà proporzionalmente le ricompense finali fino al 9 febbraio. Ciò significa che i clienti riceveranno una percentuale di ciò che avrebbero guadagnato se fossero stati in grado di mantenere la loro criptovaluta puntata per l’intero periodo (mensile) di staking.

Vale anche la pena aggiungere che lo staking per i clienti non statunitensi rimane del tutto inalterato da questo cambiamento. Quindi, se ti trovi in Canada, Australia, Regno Unito, Europa o altrove, la tua criptovaluta puntata rimarrà puntata e potrai continuare a puntare nuovi token proof-of-stake.

I token di staking rispondono cadendo, l’industria rimane ribelle

Quasi inutile dire che il mercato delle criptovalute ha risposto a questa notizia giovedì 9 febbraio facendo un piccolo tuffo. E mentre il mercato nel suo complesso è sceso di circa il 6%, le criptovalute proof-of-stake sono diminuite più duramente di altre.

Ad esempio, Ethereum (ETH) è attualmente in calo del 6,5% nell’ultima settimana, rispetto a un calo del 4,5% per bitcoin (BTC). Allo stesso modo, cardano (ADA) è in calo del 7,5% e solana (SOL) di quasi il 10%, sottolineando il fatto che la reazione di (alcuni) investitori a questa notizia è quella di ottenere i loro soldi dalle criptovalute proof-of-stake.

In effetti, alcuni osservatori stanno prevedendo il peggio per Ethereum a seguito delle ultime avventure della SEC. Questo anche perché l’imminente aggiornamento di Shanghai significherà che milioni di ethereum stakers saranno in grado di scommettere i loro token e venderli, con un potenziale conseguente flusso di ETH in arrivo sul mercato.

E sulla base delle osservazioni della SEC che circondano l’accusa di Kraken, è possibile che altri fornitori di staking-as-a-service con sede negli Stati Uniti sentiranno il calore del regolatore nei prossimi mesi.

Come ha affermato Gary Gensler nel comunicato stampa di accompagnamento, “L’azione di oggi dovrebbe chiarire al mercato che i fornitori di staking-as-a-service devono registrarsi e fornire una divulgazione completa, equa e veritiera e la protezione degli investitori”.

Gensler ha anche avvertito nella suddetta intervista alla CNBC che è probabile che altre borse con sede negli Stati Uniti debbano affrontare un controllo simile, dal momento che anche loro probabilmente violano le “leggi federali sui titoli” statunitensi.

“Quando un’azienda o una piattaforma ti offre questo tipo di rendimenti, sia che chiamino i loro servizi ‘prestito’, ‘guadagno’, ‘premi’, ‘APY’ o ‘staking’, quel rapporto dovrebbe venire con le protezioni delle leggi federali sui titoli”, ha detto.

Tuttavia, mentre questo potrebbe implicare il peggio per quanto riguarda la partecipazione alle criptovalute negli Stati Uniti, altri scambi sono già usciti per dichiarare che non cederanno così facilmente a qualsiasi azione della SEC. Ciò include (il più grande scambio statunitense) Coinbase, il cui CEO Brian Armstrong ha twittato il 12 febbraio che i suoi “servizi di staking non sono titoli” e che lo scambio “difenderà felicemente [tali servizi] in tribunale, se necessario”.

Il blog pubblicizzato nel tweet di Armstrong fa diversi argomenti forti sul perché puntare la crittografia non è una sicurezza. Ecco forse il più convincente:

“I servizi di picchettamento non costituiscono un investimento di denaro […] Quando un cliente ci chiede di puntare un po ‘della sua criptovaluta, non sta rinunciando a una cosa per ottenere qualcos’altro: possiede esattamente la stessa cosa che ha fatto prima. I clienti di Staking mantengono la piena proprietà dei loro beni in ogni momento.”

Il blog tocca anche un’importante distinzione che ha rilevanza per il caso Kraken e per la questione se altri servizi di staking con sede negli Stati Uniti possano ora essere interessati. Cioè, osserva che i premi che Coinbase distribuisce agli utenti provengono dal protocollo blockchain sottostante stesso, piuttosto che da Coinbase. In altre parole, Coinbase non determina il rendimento che i clienti ricevono per lo staking crittografico, né aggiunge alcun interesse extra per attirare i clienti.

Al contrario, sembra che i premi che Kraken ha pagato ai clienti non siano stati determinati solo ed esclusivamente dal corrispondente protocollo blockchain. Invece, come ha commentato l’avvocato Gabe Shapiro nei suoi tweet sul caso, sembra che Kraken abbia determinato le ricompense stesse e potrebbe aver marcato rendimenti superiori a quelli offerti dagli stessi protocolli sottostanti.

Pertanto, sarebbe avventato concludere che l’accordo di Kraken con la SEC significa che la partecipazione crittografica negli Stati Uniti è ora morta. Quindi, con altre piattaforme che offrono servizi di staking all’interno e all’esterno dell’America, gli investitori hanno ancora molte opzioni quando si tratta di guadagnare premi passivi dai loro token..

Inoltre ci sono token decentralizzati di liquid-staking come Lido e Rocket Pool che probabilmente non riceveranno la stessa attenzione dalla SEC in quanto non sono entità centralizzate come gli scambi. Gli utenti crittografici particolarmente esperti di tecnologia possono anche saltare del tutto gli intermediari e puntare direttamente con i protocolli.