Kucoin P2P Marketplace: guida su come acquistare

Gli scambi peer-to-peer stanno diventando sempre più popolari come un modo per acquistare criptovalute come Bitcoin ed Ethereum.

Tutti i principali scambi offrono questo tipo di servizio sulle loro piattaforme e Kucoin P2P è uno dei migliori sul mercato.

Gli scambi P2P offrono diversi vantaggi rispetto agli scambi tradizionali come Coinbase e Kraken.

Gli scambi peer-to-peer stanno crescendo in popolarità perché consentono agli utenti di negoziare direttamente senza passare attraverso un intermediario di terze parti. Ciò significa che le transazioni sono più veloci ed economiche. Inoltre, questi scambi forniscono anche funzionalità di sicurezza aggiuntive come conti di deposito a garanzia e portafogli multi-firma.

In questo articolo, esploreremo perché lo scambio peer-to-peer Kucoin è un ottimo posto per acquistare criptovaluta.

Vedremo anche come funziona e come puoi iniziare a usarlo da solo.

Dove posso trovare KuCoin P2P Market?

App: accedi al tuo account KuCoin e sulla dashboard della home page > tocca “Acquista Crypto” al centro dello schermo > scegli la valuta fiat > scegli un commerciante ed effettua un ordine

Web: accedi al tuo account KuCoin e sulla dashboard principale > fai clic su “Acquista Crypto” nella parte superiore sinistra dello schermo > scegli “P2P” > seleziona la valuta fiat > scegli un commerciante ed effettua un ordine.

Quali sono i metodi di pagamento su Kucoin P2P?

Quasi tutto ciò che puoi immaginare, dai principali metodi popolari a livello globale come PayPal o Payoneer al servizio meno conosciuto e popolare a livello locale per utenti di paesi specifici. Puoi anche utilizzare Wise, N26, Skrill, Western Union e molti altri metodi di pagamento per acquistare o vendere criptovalute su Kucoin P2P.

Perché dovresti usare Kucoin P2P per l’acquisto di criptovalute?

Tariffe più basse: Uno dei maggiori vantaggi dell’utilizzo di Kucoin P2P è la sua commissione più bassa rispetto agli scambi tradizionali. Gli scambi tradizionali addebitano commissioni di transazione elevate, a volte fino all’1% per operazione. Su Kucoin P2P, tuttavia, non ci sono commissioni.

Uno dei maggiori vantaggi dell’utilizzo di Kucoin P2P è la sua commissione più bassa rispetto agli scambi tradizionali. Gli scambi tradizionali addebitano commissioni di transazione elevate, a volte fino all’1% per operazione. Su Kucoin P2P, tuttavia, non ci sono commissioni. Metodi di pagamento multipli: Un altro vantaggio dell’utilizzo di Kucoin P2P è che offre più metodi di pagamento. Gli utenti possono pagare tramite carta di credito, PayPal, Payoneer, Wise, bonifico bancario, bonifici bancari, carte regalo, depositi in contanti, ecc.

Un altro vantaggio dell’utilizzo di Kucoin P2P è che offre più metodi di pagamento. Gli utenti possono pagare tramite carta di credito, PayPal, Payoneer, Wise, bonifico bancario, bonifici bancari, carte regalo, depositi in contanti, ecc. Insediamenti più veloci: Infine, un’altra grande caratteristica di Kucoin P2P è che regola le transazioni istantaneamente. La maggior parte degli scambi tradizionali richiede più tempo a causa dei processi di approvazione.

Hai bisogno di fare KYC per usare Kucoin P2P?

No, non lo fai, ma le limitazioni per gli utenti non verificati sono severe: puoi solo farlo. Una vendita di 400 USDT al giorno. Prima di iniziare a utilizzare il mercato P2P di Kucoin, devi verificare il tuo numero di telefono.