BitGet Exchange è sicuro?

Riuscendo a essere all’altezza del suo slogan “trading migliore, vita migliore”, Bitget si è affermato come uno dei principali scambi di criptovaluta. Con il suo drastico aumento del numero di utenti, questo scambio crittografico sta diventando sempre più popolare ogni giorno.

Il più grande vantaggio di Bitget è l’enorme varietà di servizi che offre. Questi servizi includono Copy trading, Future trading, Unified contract e molti altri.

In questa recensione, esamineremo tutte le basi di Bitget, in modo da poter avere un’idea migliore di come funziona esattamente questo scambio crittografico.

Riepilogo (TL;DR)

Il principale punto di forza dello scambio Bitget è la sua grande funzione di CopyTrading con una classifica potente e dettagliata dei migliori trader le cui mosse puoi copiare.

Altre caratteristiche interessanti includono un bot griglia integrato che può essere configurato per scambiare automaticamente determinate coppie crittografiche.

La sede di Bitget si trova a Singapore, mentre l’app è stata lanciata nel 2018.

Il trading su Bitget può essere effettuato tramite l’app mobile o l’app web.

Ha costruito la reputazione di essere una piattaforma sicura, affidabile e valida.

Rispetto agli scambi crittografici più popolari, Bitget ha di gran lunga le commissioni di transazione più basse.

Le piattaforme di trading crittografico sono facili da usare, rendendo il processo di deposito e prelievo molto semplice.

Bitget offre alcuni servizi unici come Quanto swap e copy trading.

Hai diversi trader tra cui scegliere e, una volta effettuata la tua scelta, puoi copiare le loro operazioni con un solo clic.

Bitget garantisce la sicurezza dei tuoi fondi.

Non è necessaria alcuna esperienza precedente o conoscenza distinta del trading per Bitget (ad eccezione del trading di derivati).

C’è un’assistenza clienti multilingue 24 ore su 24 per aiutare a risolvere eventuali complicazioni.

Cos’è Bitget?

Bitget è essenzialmente uno scambio crittografico lanciato nel 2018 e registrato a Singapore. Sebbene offra ai suoi utenti sia il trading di derivati che il trading spot, l’attenzione principale è rivolta al trading di derivati. Un derivato funge da strumento basato sul valore del prezzo di qualche altra attività (come un’azione o un’obbligazione). Nel mondo delle criptovalute, derivano i valori di prezzo di alcune criptovalute. Bitget ha acquisito licenze da Stati Uniti, Australia, Canada e Singapore, il che significa che gli utenti di questi paesi sono legalmente autorizzati a commerciare.

Cos’è Bitget Copy Trading?

Il copy-trading rappresenta una delle funzioni più popolari utilizzate sullo scambio Bitget. Il concetto alla base del copy trading è abbastanza semplice, consenti al trader professionista selezionato di sviluppare una strategia che puoi copiare direttamente e fare esattamente le stesse offerte che fanno in tempo reale. Il vantaggio di questo è che non devi monitorare costantemente l’attività del mercato delle criptovalute e fare affari, il trader scelto lo fa per te.

Cosa dovresti fare prima di iniziare il Copy Trading?

Esplorare e rivedere la pagina di copy-trading è il primo passo che i nuovi trader dovrebbero fare prima di iniziare a copiare il commercio. Questo tipo di trading può essere utile solo se si sceglie un trader professionista per fare il lavoro, le cui operazioni si basano sulla conoscenza e non sulla fortuna. Puoi ottenere un’immagine migliore di un determinato trader esaminando il suo profilo e rivedendo la sua cronologia di trading.

Come iniziare il Copy Trading Bitget?

Ecco alcuni passaggi che dovresti seguire per iniziare il copy trading di Bitget:

Apri la homepage ufficiale di Bitget.

Nella barra di navigazione in alto, fai clic su copia commercio .

. Selezionare l’elemento di classificazione dall’elenco.

dall’elenco. Scegli un trader professionista in base alle tue preferenze. Ricordati di rivedere prima la pagina del trader e la cronologia di trading.

in base alle tue preferenze. Ricordati di rivedere prima la pagina del trader e la cronologia di trading. Dopo aver scelto un trader, conferma il copy trade e procedi alle impostazioni.

Selezionare il contratto, seguire la modalità e procedere a un’impostazione unificata o alla rispettiva impostazione (in base al contratto). Successivamente, puoi regolare le altre impostazioni come desideri.

Conferma le informazioni di copy trade facendo clic su Avanti.

Vantaggi del Copy Trading

Diamo un’occhiata ai due vantaggi del copy trading e ti mostriamo una piccola recensione di entrambi.

Vantaggi per i follower

Avendo la reputazione di essere una piattaforma sicura e affidabile, Bitget supervisiona attentamente tutti i trader e le loro transazioni.

Bitget offre anche una completa trasparenza dei dati e ci sono centinaia di trader professionisti esperti che possono essere scelti dagli utenti.

Se segui alcuni trader diversi contemporaneamente diventerà più facile ridurre al minimo i rischi e massimizzare i profitti.

I follower possono regolare l’allocazione del capitale ritirando i loro profitti e terminando le perdite ogni volta che vogliono.

Vantaggi per i trader

I trader che fanno parte della piattaforma Bitget ottengono una quota del 10% del profitto dei loro follower su ogni operazione di successo.

Hanno anche l’opportunità di massimizzare i loro profitti e costruire la loro reputazione nella comunità cripto.

Cos’è il Quanto Swap Contract?

Il Quanto Swap Contract è una caratteristica unica fornita esclusivamente da Bitget. Questa funzione consente agli utenti di utilizzare numerose risorse crittografiche diverse che detengono come garanzia e quindi eseguire il trading a margine con varie coppie di trading. Il vantaggio principale di Quanto è che può trattenere le commissioni di cambio su coin-to-coin, consentendo allo stesso tempo di raccogliere i profitti guadagnati attraverso l’aumento del prezzo della moneta margine.

Supponiamo che tu possieda ETH e BTC. Utilizzandoli come garanzia, è consentito negoziare su EOS / USD, BTC / USD e ETH / USD. I profitti e le perdite vengono quindi calcolati e vieni ricompensato sia in BTC che in ETH.

Come utilizzare Quanto Swap Contract

Per iniziare, registrati su Bitget o accedi al tuo account.

Se non ci sono fondi nel tuo conto Quanto Swap Contract, puoi utilizzare il pulsante “ Trasferisci ” per trasferire l’importo desiderato di fondi.

” per trasferire l’importo desiderato di fondi. Successivamente, vai alla sezione “ Contratto unificato ” e procedi alla pagina di trading del Quanto Swap Contract.

” e procedi alla pagina di trading del Quanto Swap Contract. Scegli la coppia di trading, la modalità di trading a margine, il tipo di ordine e la leva che desideri.

Digita la quantità e il prezzo dell’ordine e segui la scelta della direzione del tuo ordine.

Tieni d’occhio il PnL nella scheda “ Posizione “.

“. Alla fine, per chiudere una posizione dovresti inserire un prezzo limite. Puoi anche utilizzare un’opzione di chiusura Flash per chiudere la posizione senza abbassare il prezzo.

Cryptos supportati (17)

L’elenco delle criptovalute supportate su Bitget include: Adventure Gold Coin, Bitcoin Cash, Cardano Coin, ChainLink Coin, EOS Token, Ethereum Classic, Ethereum, Filecoin, KNCL Token, Litecoin, Polkadot Coin, Ripple, SushiSwap Token, Tether, Tezos, TRON Coin, Uniswap Token, yearn.finance Token e Yield Guild Games Token.

Commissioni di trading di Bitget

Quando si utilizza Bitget, è molto importante dividere l’acquisto e la vendita spot dal trading a contratto. Quando si utilizza l’acquisto e la vendita spot, il prezzo esatto è: 0,20%. Questo è sia per il taker che per il produttore. Questo tasso può essere ridotto allo 0,14% se si utilizza BFT (Bitget DeFi Token), il token locale dello scambio, per pagare i prezzi di negoziazione.

Commissioni di prelievo di Bitget

La commissione di prelievo in Bitget è basata su percentuali e viene addebitata con lo 0,05%. Questo è di circa 0,0006 BTC per prelievo di BTC. Rispetto all’industria globale, la commissione di Bitget è un po ‘più alta poiché la media attuale è di circa 0,00057 BTC per prelievo di BTC, secondo gli ultimi rapporti e studi.

Metodi di deposito

Oltre a consentirti di depositare criptovalute su Bitget, la piattaforma consente ai suoi utenti di depositare valute legali. Tuttavia, questo può essere fatto solo tramite bonifico bancario (non con carta di debito o carta di credito). Considerando il fatto che i depositi in valuta fiat sono consentiti sulla piattaforma, Bitget si qualifica come uno “scambio entry-level”. Ciò significa che è considerato uno scambio che accoglie gli investitori principianti in criptovaluta per entrare nel mondo corroborante delle criptovalute e iniziare il loro viaggio di trading. Bitget non addebita alcuna commissione di deposito.

Trading di derivati

Fondamentalmente, i derivati fungono da contratti che traggono il loro valore da un bene di base. Le attività potrebbero essere azioni, valute, tassi di cambio, materie prime e molti altri. Il trading di derivati consiste nell’acquisto e nella vendita di questi contratti finanziari nel mercato azionario e il profitto viene realizzato prevedendo i futuri movimenti dei prezzi.

Trading con leva finanziaria

Una delle caratteristiche offerte da Bitget è il trading con leva finanziaria. Tuttavia, la piattaforma offre solo perpetuals (futures che non hanno date di scadenza). Il livello di leva più alto è 100x (cento volte l’importo rilevante). Tuttavia, i nuovi trader di criptovalute dovrebbero fare molta attenzione quando si avvicinano al trading con leva finanziaria. Sebbene questo tipo di trading possa portare a rendimenti enormi, può anche causare enormi perdite, specialmente nei trader inesperti.

Caratteristiche dei contratti perpetui Bitget

I contratti perpetui rappresentano uno dei prodotti principali di Bitget. Per questo motivo, la piattaforma ha pensato molto allo sviluppo dei contratti. Gli investitori hanno la possibilità di acquistare un impegno a lungo termine o di vendere allo scoperto un contratto (questo fa guadagnare loro un guadagno in valuta digitale virtuale). I contratti perpetui funzionano quasi allo stesso modo dei mercati spot basati sui margini. La caratteristica principale dei contratti perpetui Bitget è il meccanismo dei costi di finanziamento che assicura che l’indice dei prezzi sottostante venga monitorato.

Come iniziare a fare trading su Bitget?

Vai al sito Web o all’app ufficiale di Bitget e registrati facendo clic sul pulsante “ Iscriviti “.

“. Digita il tuo indirizzo email e una password sicura.

Quindi, accetta i termini e le condizioni della piattaforma Bitget e termina facendo clic su “ Registrati ora “.

“. Controlla la tua email per un codice di verifica e verifica il tuo account.

Dopo aver verificato il tuo account con il codice, puoi accedere alla piattaforma Bitget e iniziare a fare trading immediatamente.

Come trasferire fondi su Bitget?

Puoi scegliere di depositare fondi o prelevarli.

Deposita fondi

Se sei interessato a depositare fondi, fai clic su “Attività” nell’angolo destro del sito web.

Scegli la valuta che desideri depositare nella pagina delle risorse e conferma facendo clic su “ Deposito ” sul lato destro.

” sul lato destro. Fare clic sull’icona più e copiare l’indirizzo. Incolla quell’indirizzo sulla piattaforma corrispondente all’indirizzo di prelievo. Inoltre, è presente un codice QR, quindi puoi depositare valute anche in questo modo.

Prelevare fondi

Vai alla sezione “ Fondi ” su Bitget e premi il pulsante “ Prelievo “.

” su Bitget e premi il pulsante “ “. Fornisci le informazioni sull’indirizzo del tuo portafoglio e l’importo che desideri prelevare.

Premere “ Invia “.

“. Se hai bisogno di un trasferimento di fondi interno devi inserire il tuo numero di telefono o indirizzo email e quindi l’importo.

Premere “Invia“. Il trasferimento interno dovrebbe arrivare in pochi secondi senza costi aggiuntivi.

Applicazioni mobili

Sebbene la maggior parte dei trader esperti di criptovalute preferisca utilizzare i desktop a causa dello schermo più grande, ci sono anche quelli che utilizzano l’opzione di trading mobile. Fortunatamente per questi trader, la piattaforma di trading Bitget è disponibile anche su app mobili. L’app mobile è molto simile all’app web e offre ai suoi utenti quasi tutte le funzionalità fornite dalla piattaforma. L’app mobile è disponibile per utenti iOS e Android.

Bitget è legittimo?

La risposta breve a questa domanda sarebbe: Sì. Bitget è legittimo. Il nome di dominio è stato creato quasi due decenni fa e il sito Web integra una connessione HTTPS completamente valida, il che significa che tutte le informazioni e il traffico tra gli utenti e il sito sono crittografati. Il traffico significativo rende Bitget uno degli scambi crittografici più popolari, aggiungendo ulteriori motivi di rassicurazione. Google Safe Browsing non elenca Bitget come sospetto e migliaia di trader e follower esperti soddisfatti non hanno altro che feedback positivi per questa piattaforma.

Bitget ha anche un token nativo.

Domande frequenti

Come iniziare Bitget Copy Trading❓

Puoi iniziare a fare trading di copie su Bitget registrandoti al sito Web e facendo clic su copy trade. Successivamente, puoi scegliere un trader professionista che desideri e procedere alla conferma del commercio di copie. Infine, seleziona il contratto e segui il modello che fa per te e conferma la copia delle informazioni commerciali.