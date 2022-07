KuCoin vs. Binance Exchange: cosa sono e come funzionano

Il mercato delle criptovalute sta attirando sempre più persone a investire. Tuttavia, la scelta di uno scambio adatto è una questione di neofiti. Attualmente, due scambi di criptovaluta sono di grande interesse per molte persone: KuCoin e Binance. Il seguente articolo esamina i due scambi, KuCoin vs Binance, per quanto riguarda la reputazione e le commissioni di transazione per aiutare gli utenti a fare facilmente la scelta più adatta.

Panoramica di KuCoin e Binance

KuCoin e Binance sono due scambi di criptovaluta che sono stati entrambi lanciati nel 2017. Entrambi questi scambi hanno sede in Cina al momento del lancio. Binance e KuCoin consentono agli utenti di aprire facilmente conti per scambiare e acquistare centinaia di diverse criptovalute in tempo reale. Anche i mercati di trading di Binance e KuCoin sono abbastanza simili, tra cui P2P, Futures, Margin, ecc.

Entrambi questi scambi hanno commissioni di transazione simili, a partire dallo 0,1% e diminuendo man mano che gli utenti aumentano il volume delle transazioni.

Cos’è KuCoin?

KuCoin è uno scambio di criptovaluta fondato nel 2017 in Cina. Successivamente, il quartier generale di KuCoin è stato trasferito a Hong Kong e situato alle Seychelles.

Il CEO dello scambio KuCoin è Michael Gan, esperto del progetto Ant Financial (Alibaba). Lui e un team di esperti esperti hanno fondato KuCoin.

KuCoin consente solo il trading di una criptovaluta per un’altra. In questo scambio, gli utenti non possono scambiare monete con valute legali. Quindi gli utenti non possono pagare tramite conto bancario.

Lo scambio KuCoin possiede la sua criptovaluta, Kucoin Shares (KCS). Se gli utenti utilizzano KCS per pagare le commissioni, ridurrà la commissione di transazione.

KuCoin ha diversi svantaggi che vengono spesso menzionati: commissioni elevate per l’acquisto di criptovalute con denaro fiat (dal 3 al 12%).

Inoltre, KuCoin non consente agli utenti di prelevare denaro fiat e il servizio di assistenza clienti non è apprezzato. Non c’è chat dal vivo su KuCoin.

Cos’è Binance?

Binance è uno dei pochi scambi che attualmente ha il volume di scambi giornaliero più significativo a livello globale e oltre 13 milioni di utenti. Il CEO Chengpeng Zhao ha fondato Binance nel 2017 a Shanghai, in Cina. Ora, Binance è il principale scambio multi-funzionale e flessibile con vari mercati, tra cui il trading di monete-monete, il trading da moneta a fiat e diversi investimenti, risparmi, NFT o Futures, Margine …

Binance è famosa per le sue commissioni di transazione economiche da solo lo 0,1%. Inoltre, se si utilizza la criptovaluta dello scambio, BNB, la commissione di transazione viene ridotta a solo lo 0,05%.

Lo svantaggio dello scambio Binance è che il servizio di assistenza clienti è piuttosto limitato attraverso l’apertura di un ticket di supporto sulla homepage, quindi la risposta è più lenta rispetto ai canali di chat dal vivo. Inoltre, Binance è fortemente limitato ai residenti negli Stati Uniti. Gli americani possono usare Binance solo attraverso Binance.US.

Confronto delle commissioni di trading di KuCoin e Binance exchange

Binance ha una commissione di transazione dallo 0,1% e dal 25% di sconto se si utilizza il token BNB o BUSD per pagare la commissione. Pertanto, la commissione di transazione dell’utente è solo dello 0,075% – questa è una commissione scarsa rispetto ad altri scambi di criptovaluta. Inoltre, se si fa trading in grandi volumi, gli utenti possono anche ridurre le commissioni di trading su Binance diminuendo il livello, da solo lo 0,01%.

Come Binance, anche la commissione di transazione su KuCoin è dello 0,1% e gli utenti ricevono una commissione ridotta quando pagano con token KCS. Tuttavia, lo sconto sullo scambio KuCoin è solo dal 20%, equivalente allo 0,08%. Come Binance, KuCoin classifica anche gli utenti in base al volume degli scambi per ridurre le commissioni di transazione, con commissioni a partire dallo 0,02%.

Commissioni di deposito su KuCoin vs Binance

Binance consente agli utenti di depositare denaro fiat nei loro conti. Le commissioni di deposito Binance si applicano a seconda dell’unità di deposito e del metodo di deposito.

KuCoin non supporta il deposito di denaro Fiat nei conti. Gli utenti possono acquistare criptovalute con valuta fiat e pagare commissioni al momento della transazione. I prezzi vanno dal 3% (paga tramite SEPA) al 12% (paga con Visa / Mastercard o Apple Pay utilizzando il canale di pagamento Simplex).

Sia KuCoin che Binance sono liberi di depositare criptovalute.

Confronta le commissioni di prelievo sullo scambio KuCoin vs Binance

Come il deposito, Binance applica una commissione di prelievo fiat a seconda della valuta e del metodo di pagamento. Anche le commissioni di prelievo di criptovaluta su Binance si basano su ciascuna criptovaluta.

KuCoin non consente prelievi fiat dallo scambio. E come Binance, le commissioni di prelievo di criptovaluta su KuCoin dipendono dalla criptovaluta scelta dall’utente.

Tipi di attività negoziate su KuCoin vs Binance

Sia Binance che KuCoin sono scambi ben noti che offrono centinaia di altcoin diversi. Binance ha quasi 250 altcoin e KuCoin ha circa 200 altcoin.

Gli utenti di Binance possono fare trading attraverso il token intermediario BNB o USDT. Nel frattempo, KuCoin consente agli utenti di fare trading con KCS, USDT, NEO o BTC Cash.

KuCoin è più competitivo nei token intermedi, ma le commissioni di transazione di Binance sono più alte.

Caratteristiche di Binance vs KuCoin

Binance e KuCoin sono entrambi noti come scambi interfunzionali e spesso superano le esigenze degli investitori nuovi nel mercato delle criptovalute.

Oltre al trading centralizzato, Binance è famosa per funzionalità aggiuntive come lo staking, il mercato NFT, il trading a margine, il trading di futures, gli investimenti, i risparmi, lo staking …

Inoltre, Binance ha anche sviluppato una carta Visa associata a Binance che consente agli utenti di pagare e utilizzare i servizi di 60 milioni di commercianti in tutto il mondo. Questa carta è gratuita da emettere, non ha commissioni di gestione o di acquisto e può ottenere fino all’8% di cashback. È uno dei rari ed eccezionali vantaggi di Binance rispetto ad altri scambi di criptovaluta.

KuCoin, oltre alla normale funzione di trading, ha anche funzionalità aggiuntive come il prestito crittografico, il trading bot, il trading a margine, il trading di futures. La funzione del bot di trading è gratuita e gli utenti possono tenere traccia dei bot con le migliori prestazioni e consentire la copia delle loro impostazioni.

KuCoin consente inoltre agli utenti di risparmiare criptovalute e interessarsi allo scambio acquistando e tenendo KCS e ottenere interessi automatici ogni giorno (APR fino al 22%). Inoltre, gli utenti su KuCoin possono anche prestare criptovaluta per un periodo di 7, 14 o 28 giorni e ricevere interessi giornalieri.

Confronta il livello di sicurezza di Binance vs KuCoin.

Binance memorizza le risorse crittografiche dei clienti in celle frigorifere e fornisce molte funzionalità di sicurezza avanzate per gli account Binance come 2FA, gestione degli indirizzi di prelievo, gestione dei dispositivi di accesso all’account, ecc. Nel 2019, Binance è stato violato, causando oltre 40 milioni di dollari di danni. Successivamente, hanno compensato il cliente per la perdita e, quattro mesi dopo, hanno ricevuto il certificato ISO 27001 dopo aver superato le rigorose condizioni di gestione della sicurezza delle informazioni.

Come Binance, lo scambio KuCoin applica anche molte funzionalità di sicurezza per i clienti, come la crittografia multilivello, l’autenticazione a più fattori o il micro-portafoglio. Inoltre, lo scambio KuCoin ha anche un dipartimento per monitorare le transazioni quotidiane dei clienti. Nel 2020, KuCoin è stato violato e $ 150 milioni di danni. Successivamente, KuCoin ha recuperato la maggior parte del denaro. Il resto hanno compensato i clienti.

Sia Binance che KuCoin sono classificati come scambi di criptovaluta sicuri e trasparenti.

Servizio clienti Binance vs KuCoin.

Né KuCoin né Binance hanno un’assistenza clienti tramite chat dal vivo. È uno svantaggio significativo con entrambi i mazzi. Tuttavia, KuCoin supporta i clienti tramite telegram 24 ore con un tasso di risposta ragionevolmente veloce. E Binance utilizza un sistema di assistenza clienti attraverso il ticketing. Mentre la velocità di risposta di Binance potrebbe non essere istantanea, è gestita in modo abbastanza conveniente per i clienti ed è valutata meglio di molti altri scambi crittografici.

Conclusione

In generale, Binance e KuCoin sono due scambi di criptovaluta multifunzionali che operano in modo affidabile e trasparente. Tuttavia, Binance è più famoso con oltre 13 milioni di persone, mentre KuCoin ha oltre 1 milione di clienti. Binance ha il sopravvento dopo aver utilizzato i tassi di sconto nelle commissioni di transazione.

L’unica cosa che distingue Kucoin da Binance è probabilmente la funzione di bot di trading gratuito e la piattaforma di prestito crittografico che è più attiva tra istituti di credito e mutuatari. Nel frattempo, Binance consente solo agli utenti di prestare allo scambio Binance stesso.