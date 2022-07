Come scaricare la piattaforma ICMarkets MT4

Con una storia di 12 anni nel mercato forex, IC Markets è ora il 2 ° più veloce crescita al mondo (dopo XM) in termini di volume di scambi, rendendolo uno dei più grandi broker al dettaglio al mondo. . Questo articolo si concentrerà sul mostrarti come aprire un account ICMarkets e come installare il software ICMarkets MT4 per computer o laptop con sistema operativo Windows.

Informazioni di base sul broker

IC Markets è conosciuto come il primo broker Forex in Australia, fondato nel 2007, famoso per la sua tecnologia ECN, che lo rende uno dei migliori broker competitivi in termini di spread. Pertanto, IC Market è spesso la prima scelta di scalper e day trader.

Il nome completo di IC Market è International Capital Markets Pty Ltd (International Capital Markets Pty Ltd), costituita a Sydney e ha ottenuto l’Australian Financial Services License (AFSL) con l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) nel 2009.

Con il principio del rigoroso rispetto del regolamento dell’Australian Securities and Investment Commission, insieme alla registrazione delle operazioni presso la prestigiosa organizzazione di vigilanza ASIC leader a livello mondiale, IC Markets è considerato uno dei migliori broker al mondo con il più grande volume di scambi al mondo.

Attualmente, ICMarkets offre una vasta gamma di prodotti di investimento: 63 coppie di valute, 17 indici, 19 CFD su materie prime, oltre 120 azioni ed ETF di ASX, Nasdaq e NYSE, 6 obbligazioni, 5 criptovalute più popolari e 4 contratti futures globali.

Pro e contro di ICMarkets

Oltre ad essere semplice da scaricare e installare, la piattaforma MT4 offre una vasta gamma di funzionalità e funzionalità di trading che altre piattaforme non hanno. È possibile utilizzare strumenti tecnici e indicatori per monitorare i movimenti dei prezzi e i grafici mentre si tracciano le tendenze per distribuire le negoziazioni pianificate. La piattaforma supporta e visualizza grafici come Renko, Heiken Ashi e Candlestick.

Quando usi MT4, imposterai rapidamente gli ordini commerciali in base alla tua strategia con gli ordini in sospeso.

Gli obiettivi di profitto predefiniti e il rischio di perdita vengono eseguiti immediatamente se gli ordini in sospeso vengono evasi e in attesa dell’andamento del mercato. Anche gli ordini di stop loss o di profitto in sospeso e finali possono essere modificati facilmente. Puoi anche fare affidamento sui robot per automatizzare il tuo trading. Questo viene fatto utilizzando script che vengono aggiunti alla piattaforma. Ciò ti evita di perdere opportunità di trading quando non sei vicino al tuo computer o con un dispositivo mobile.

Attualmente, MT4 viene utilizzato su computer o laptop con molti sistemi operativi diversi come Windows, Mac OS, Linux o dispositivi mobili e tablet con sistemi operativi iOS e Android.

Come aprire un conto ICMarkets

Per prima cosa, visita la homepage di ICmarkets. Completa la dichiarazione informativa per aprire un conto ICMarkets. Inserisci le informazioni personali (anno di nascita, indirizzo, codice postale) Imposta un conto di trading ICMarkets (inclusa la piattaforma di trading, il tipo di conto, la valuta) Compila il questionario sull’esperienza Carica documenti – Verifica documenti

Come scaricare la piattaforma di trading MT4 di ICMarkets

A differenza di altre piattaforme, prima di scaricare il software MT4 di ICMarkets, è necessario registrarsi per aprire un account. Successivamente, attenersi alla seguente procedura per installare:

Fase 1: Accedi al sito Web di ICMarkets e accedi alle informazioni del tuo account, inclusi nome utente e password.

Fase 2: Vai a Piattaforme. Selezionare il dispositivo o il sistema operativo corretto in uso e fare clic su Scarica MT4 per scaricare il file di installazione sul dispositivo.

Passo 3: Fare doppio clic sul file icmarkets4setup scaricato e selezionare Avanti.

Passo 4: Attendere che il software scarichi e installi automaticamente MT4 e selezionare Fine per completare l’installazione.