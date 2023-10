Kunji Finance: cos’è, come funziona e opinioni

Le criptovalute, note per la loro volatilità, possono essere una classe di attività impegnativa da navigare. Molti investitori, privi di conoscenze tecniche approfondite, trovano scoraggiante comprendere la complessità delle risorse digitali. Gli hedge fund tradizionali, sebbene gestiti attivamente, presentano elevate barriere all’ingresso, mancano di trasparenza, impongono investimenti minimi sostanziali e non offrono la custodia dei beni degli investitori.

Kunji Finance fornisce alle persone le competenze e le competenze per gestire le risorse digitali. Fin dal suo inizio, Kunji Finance ha gestito la sua “Alpha Blue Chip Focused Strategy” con un team di gestione patrimoniale interno. Man mano che più gestori patrimoniali si uniranno alla piattaforma, gli utenti avranno accesso a uno spettro più ampio di opportunità di investimento.

Investi direttamente dal tuo portafoglio crittografico.

Questa strategia sfrutta tattiche di investimento professionali, comprendendo il trading di BTC, ETH e attività nei settori DeFi e metaverso. L’obiettivo è fornire rendimenti ottimali e massimizzare l’apprezzamento del capitale per gli investitori, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Gli investimenti in criptovaluta, nonostante la loro natura tecnica, hanno comunque bisogno dell’uso di strategie di gestione del rischio e di copertura da parte di coloro che hanno competenza in questi settori. Kunji ha team di gestori di fondi specializzati e analisti che sono abili nella ricerca completa e nella rapida implementazione.

Al fine di mantenere i tuoi soldi al sicuro e capitalizzare qualsiasi prospettiva di sviluppo, questi manager monitorano costantemente il mercato e calcolano prezzi equi. Inoltre, le indicazioni on-chain, il sentimento e altre metriche tecniche e fondamentali sono considerate per ogni progetto.

Una base rivoluzionaria

Il viaggio di Kunji Finance è iniziato con la realizzazione dei limiti dei sistemi centralizzati. La necessità di una piattaforma di gestione patrimoniale senza fiducia è diventata evidente, offrendo accesso non detentiziale a strategie precedentemente riservate a individui high-net-worth. Nell’agosto 2023 è stata lanciata la versione beta di Kunji Finance, segnando una pietra miliare significativa.

La versione beta del sito web è ora disponibile, con 500 early adopter che partecipano al programma. La presenza attiva di Kunji Finance nella catena Arbitrum, incluso l’essere il contratto più scambiato a luglio, è stato un grande risultato.

Ha anche collaborazioni con i principali protocolli DEX perpetui e partnership con attori di spicco nello spazio crittografico.

Ecco alcune grandi cose che Kunji Finance ha fatto finora:

La presenza del progetto su Coinmarketcap, Arbiscan e Coingecko.

Riconoscimento da Alchemy con una sovvenzione per sviluppatori.

Una comunità in crescita con oltre 34.000 follower su Twitter e 18.000 utenti Discord.

Kunji Research fornisce una vasta gamma di pubblicazioni e materiali di ricerca.

Partnership strategica con DWF Labs.

Gestione attiva del portafoglio senza un’autorità centrale

DeFi offre attualmente strategie discrezionali sistemiche e di lunga durata, ma le loro ricompense non sono all’altezza degli hedge fund crittografici. Gli hedge fund, pur offrendo rendimenti migliori, sono dotati di elevate barriere all’ingresso, trasparenza limitata, investimenti minimi sostanziali e nessuna custodia delle attività degli investitori. Kunji Finance colma questa lacuna, fornendo tesi di investimento discrezionali che coprono sia le strategie lunghe che quelle corte.

Caratteristiche principali di Kunji Finance

Bassi requisiti di capitale e accessibilità attraverso portafogli come Metamask.

Utilizzo della blockchain Arbitrum per privacy, velocità ed economicità.

Struttura tariffaria trasparente con particolare attenzione alla partecipazione agli utili.

Restrizioni del gestore patrimoniale per gli investimenti sicuri e regole di governance per la flessibilità.

Conformità normativa

Nonostante il fatto che le criptovalute siano disponibili da oltre un decennio, gli organismi di regolamentazione hanno una visione negativa su di esse. In India, il governo e la RBI hanno stabilito una serie di regole per l’uso delle criptovalute.

La complessità delle questioni fiscali e di conformità normativa potrebbe diventare rapidamente insormontabile. Gli specialisti finanziari di Kunji sono pronti ad affrontare il panorama in continua evoluzione delle regole governative, quindi non devi preoccuparti dei tuoi soldi.

Un mercato 24/7

I mercati finanziari tradizionali come le materie prime e le azioni hanno un limite di tempo per il trading. Non è così che funzionano le criptovalute. Gli scambi di criptovaluta sono disponibili per le imprese 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Le tue tattiche dovrebbero riflettere questa realtà. Per fare gli investimenti più redditizi, Kunji, ad esempio, tiene d’occhio i periodi di negoziazione ottimali basati sui movimenti del mercato globale e sugli orari specializzati per le diverse attività.

Token finanziario Kunji

Il token KNJT è tenuto in modo sicuro nell’ambito di Kunji Finance. Questi token svolgono un ruolo fondamentale nella partecipazione alle strategie di gestione delle risorse digitali (DAM), eliminando la necessità di una supervisione della custodia.

Mentre DAM esercita l’autorità di eseguire operazioni in linea con la tesi di investimento, gli utenti esercitano continuamente l’autonomia sulle loro attività finanziarie.

Le statistiche che incontri su Kunji Finance vengono regolarmente aggiornate ogni 24 ore, garantendo l’accesso alle informazioni più recenti e pertinenti. Il token KNJT è distintamente caratterizzato come un mezzo per impegnarsi in strategie di gestione delle risorse digitali (DAM) senza fare affidamento sui servizi di custodia.

Tokenomics

Il token nativo di Kunji Finance, KNJ, possiede una fornitura massima di 100.000.000 di token. Come token di utilità, KNJ svolge funzioni di rete critiche. Questa documentazione fornisce una copertura completa della moneta KNJ, che comprende i suoi vari casi d’uso e funzioni all’interno dell’ecosistema Kunji Finance.

Relazioni con i clienti, canali e segmenti

Kunji Finance si rivolge a una vasta gamma di categorie di clienti:

Appassionati di DeFi: coloro che cercano rendimenti più elevati rispetto ai tradizionali prestiti e prestiti o ai metodi basati sul rendimento.

coloro che cercano rendimenti più elevati rispetto ai tradizionali prestiti e prestiti o ai metodi basati sul rendimento. Depositanti/utenti: individui interessati alla gestione patrimoniale non affidataria e agli utili basati sul trading.

individui interessati alla gestione patrimoniale non affidataria e agli utili basati sul trading. Asset Manager: Professionisti che cercano beni in gestione (AUM) e un’infrastruttura decentralizzata per implementare le loro strategie.

Professionisti che cercano beni in gestione (AUM) e un’infrastruttura decentralizzata per implementare le loro strategie. L’impegno della piattaforma si estende alle applicazioni di social networking, promuovendo relazioni preziose.

Come usare



Impegnarsi con Kunji Finance è un processo semplice:

Connetti il tuo portafoglio: inizia collegando il tuo portafoglio Web3.

inizia collegando il tuo portafoglio Web3. Seleziona le strategie di investimento: Personalizza le tue scelte di investimento in base ai tuoi obiettivi e alla tolleranza al rischio.

Personalizza le tue scelte di investimento in base ai tuoi obiettivi e alla tolleranza al rischio. Investimenti in portafoglio: dopo aver selezionato una strategia, avvia gli investimenti in portafoglio.

dopo aver selezionato una strategia, avvia gli investimenti in portafoglio. Gestione patrimoniale: i gestori patrimoniali negoziano attivamente il fondo, ottimizzando i rendimenti e mitigando i rischi.

i gestori patrimoniali negoziano attivamente il fondo, ottimizzando i rendimenti e mitigando i rischi. Monitoraggio in tempo reale: rimani informato con gli aggiornamenti delle prestazioni del portafoglio in tempo reale. Valutare lo stato di salute della strategia utilizzando metriche come il rapporto di Sharpe, il prelievo massimo e la deviazione standard per prendere decisioni di investimento informate.

Tabella di marcia

Kunji Finance ha piani ambiziosi per il futuro, tra cui la garanzia di una copertura assicurativa per il protocollo per salvaguardare gli utenti da potenziali minacce.

La piattaforma mira a migliorare la gestione del rischio attraverso un protocollo di opzioni e migliorare l’efficienza del capitale con il protocollo di rendimento OpenEden. Inoltre, Kunji intende migliorare la liquidità attraverso il trading cross-chain.

Kunji Finance affronta la concorrenza di vari settori, tra cui protocolli di prestito, agricoltura a rendimento, agricoltura a rendimento a leva, set di token e schemi di riequilibrio. Offre anche un’alternativa ai caveau a singolo asset focalizzati sul rendimento e sul ROI.

Conclusione

Kunji Finance impiega un approccio decentralizzato, assicurando che gli utenti mantengano la custodia e la trasparenza sulle loro risorse digitali. Gli utenti possono investire nei metodi Kunji Finance con facilità, mantenere il controllo sui loro fondi e ritirarli a loro discrezione.

Kunji Finance è in missione per potenziare gli investitori di criptovaluta con un approccio sicuro, trasparente e innovativo alla gestione patrimoniale. Offre rendimenti e alfa più elevati rispetto agli hedge fund tradizionali e persino a Bitcoin stesso.

Con semplicità, sicurezza e trasparenza al centro, Kunji Finance apre la strada agli investitori per sfruttare al meglio le loro risorse digitali riducendo al minimo i rischi.