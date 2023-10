Le 7 migliori criptovalute da acquistare

Con le criptovalute in competizione per l’attenzione, i nuovi arrivati devono identificare gli altcoin che mostrano potenziale e sono facili da usare. Questa guida presenta sette contendenti, tra cui Borroe Finance, Domini, InQubeta e l’intrigante Unibot. Ognuno di questi token offre funzionalità progettate sia per i principianti che per gli investitori esperti. Unisciti a noi mentre approfondiamo le complessità di queste criptovalute e scopri perché sono elogiate come le “Migliori 7 criptovalute per principianti da acquistare”.

Borroe Finance (ROE) – Miglior mercato di creatori di criptovalute

Borroe Finance, con il simbolo del token $ROE, è un progetto rivoluzionario nello spazio delle criptovalute. Borroe Finance non è solo un’altra criptovaluta; è un cambiamento di paradigma per i creatori di contenuti e gli appassionati di Web3. Questo mercato di finanziamento potenziato dall’intelligenza artificiale è fatto su misura per i creatori per ottenere un flusso di cassa immediato vendendo potenziali guadagni: abbonamenti, royalties o fatture. Pensalo come un mercato che integra armoniosamente l’ethos di Web3, sottolineando la giusta distribuzione del valore tra creatori e utenti finali.

Pioniere della strada, Borroe introduce la prima fattura blockchain Web3 del mondo che sconta il mercato NFT. Al suo centro, le aziende attingono alla piattaforma Borroe per produrre NFT, simboleggiando i loro guadagni futuri o le fatture dovute. Questi vengono poi quotati e scambiati a prezzi scontati. Oltre a questo, la valutazione del rischio dell’IA fusa con il formidabile duo di tecnologia blockchain e soluzioni di pagamento senza soluzione di continuità garantisce transazioni sicure ed efficienti. Non si tratta solo di comprare e vendere; si tratta di fare trading con sicurezza e promuovere un ecosistema guidato dai pari. Qui, gli NFT con fatture scontate possono essere scambiati sui mercati secondari, con rimborsi automatici che facilitano ulteriormente il processo per gli acquirenti. Attraverso il suo metodo, Borroe ingrandisce l’obiettivo fondamentale di Web3: l’empowerment dell’utente.

Inoltre, il programma di prevendita è progettato per supportare il lancio del mercato basato sull’intelligenza artificiale e di altre importanti funzioni, con il prezzo del token impostato per aumentare in modo incrementale. I principianti che cercano di bagnarsi i piedi nelle criptovalute dovrebbero considerare il potenziale e la crescita che Borroe offre. Che si tratti della migliore criptovaluta da acquistare o del miglior investimento in criptovaluta, Borroe Finance, con la sua distinta proposta di valore, è destinata a rimodellare e rivendicare una parte significativa del mercato digitale globale.

Domini (DOMI) – Progetto NFT di proprietà frazionaria più popolare

Amanti dell’arte, preparatevi a stupirvi! Domini ($DOMI) integra l’affascinante mondo dell’arte con il tocco futuristico della blockchain. Il dominio d’élite dell’arte blue-chip high-end è ora a portata di mano. Domini è pioniere di un metodo in cui l’investimento artistico incontra il decentramento, abbracciando la proprietà frazionaria di opere d’arte di fascia alta. Un tale cambiamento di paradigma rovescia i confini tradizionali e invita tutti a indulgere nell’arte, diversificando i loro portafogli con pezzi che una volta sembravano intangibili. Ogni pezzo è tokenizzato in un NFT unico, segnando una proprietà indiscutibile mentre fonde l’arte con la tecnologia ERC-20 della rete Ethereum. I portafogli Defi o i metodi classici come le carte di credito e di debito possono essere il biglietto per questo incantevole regno, portando avanti la doppia gioia della crittografia e dell’arte.

A differenza di qualsiasi tipico mercato NFT, il Domini Marketplace è su misura per coloro che cercano di diversificare i loro investimenti nell’arte blue-chip frazionata. Questo regno garantisce ai fan una piattaforma per ostentare le loro azioni o per approfondire le loro passioni artistiche acquistando frazioni di altri pezzi illustri. Garantendo un’esperienza senza soluzione di continuità, il mercato promette liquidità, una tela trasparente e un ambiente equo per ogni operazione. Non solo limitato al dominio virtuale, il lato reale della medaglia è altrettanto luccicante. Con strutture di stoccaggio all’avanguardia, l’arte rimane sicura e protetta. Accoppiato con un’assicurazione completa, la chiarezza della blockchain, rigorosi controlli di autenticità e una strategia di gestione preventiva del rischio, gli investitori possono crogiolarsi in un ambiente senza preoccupazioni, sapendo che la loro preziosa arte è ben salvaguardata.

Immergendosi più a fondo nell’architettura di Domini, la tokenomics rivela un’offerta totale di 1 miliardo di token $DOMI. Il prezzo iniziale è ancorato a un modesto 0,0026 e dovrebbe aumentare del 350% dopo la prevendita. L’assegnazione di un pesante 65% al pubblico segue una tendenza di maturazione lineare nell’ambito di tre mesi. Quindi, che tu stia navigando tra le criptovalute per principianti o un investitore esperto alla ricerca della migliore criptovaluta in cui investire, Domini offre un’eccellente opportunità di investimento per la prossima corsa al rialzo.

InQubeta (QUBE) – La principale piattaforma di raccolta fondi per l’intelligenza artificiale

InQubeta sta guidando la rivoluzione nella raccolta fondi per startup AI con la sua unica piattaforma di crowdfunding web3. Con questa innovazione, sono possibili investimenti frazionari nelle imprese AI in erba. Immagina questo – un’opportunità per essere un primo investitore in progetti simili a ChatGPT o MidJourney, tutti su misura per soddisfare il tuo budget. Ogni investimento su InQubeta è rappresentato come un NFT e viene quindi frazionato, consentendo un sostegno continuo e proporzionato. Inoltre, il lancio anticipato del suo mercato NFT su misura apre la strada alle startup di intelligenza artificiale per garantire fondi offrendo sia NFT azionari che incentrati sulla ricompensa. Investire in entusiasmanti progetti di intelligenza artificiale diventa facile per i titolari di QUBE.

InQubeta mira a sfruttare il potenziale della combinazione dell’IA e del mondo delle criptovalute. Offrendo il token QUBE e un mercato NFT, InQubeta affronta i limiti dei canali di investimento tradizionali, che spesso tendono ad essere elitari ed esclusivi. Questo approccio presenta una vasta gamma di opportunità di crescita e innovazione. La piattaforma sfrutta il potenziale della blockchain e dei contratti intelligenti, creando uno spazio più trasparente, infallibile e democratico per le iniziative tecnologiche di intelligenza artificiale.

I token QUBE sono dotati di un periodo di maturazione di 12 settimane per garantire un mercato equilibrato e duraturo per gli investitori. Dalle gemme crittografiche defi alle migliori monete in cui investire, QUBE dovrebbe avere un posto nel portafoglio di ogni investitore.

Litecoin (LTC) – Criptovaluta alternativa Bitcoin più popolare

Litecoin, abbreviato in LTC, è più di una semplice alternativa a Bitcoin. Fondata nel 2011, mirava ad affrontare alcune questioni che affliggevano il suo predecessore, vale a dire velocità, scalabilità e centralizzazione. Differenziandosi da Bitcoin, Litecoin utilizza un algoritmo di hashing Scrypt unico, assicurando che la rete rimanga decentralizzata consentendo a un insieme più ampio di giocatori di estrarre la criptovaluta.

Inoltre, con un tetto massimo di 84 milioni di LTC, la scarsità potrebbe svolgere un ruolo nella sua valutazione futura. Quando ti immerga nelle criptovalute, Litecoin emerge come un principale contendente. Non è solo un residuo del passato; è una testimonianza della rilevanza duratura delle criptovalute pionieristiche. Comprendere le criptovalute ben consolidate come Litecoin è fondamentale prima di immergersi in altre opportunità di investimento nel mercato delle criptovalute.

Rollbit (RLB) – La migliore criptovaluta del casinò per principianti

Il token di Rollbit, RLB, non è stato lanciato con un ICO di criptovaluta; invece, è stato introdotto come elemento centrale della lotteria Rollbit. Gli utenti che hanno familiarità con Rollbit.com, sia dal casinò che dalla piattaforma di trading, hanno ricevuto un airdrop di token RLB senza alcun costo. Questa strategia ha evaso il tradizionale modello ICO, dando a RLB una base di utenti istantanea.

Il sistema di lotteria realizzato da Rollbit è semplice; gli utenti puntano i loro token RLB per ottenere una possibilità al montepremi. Questo pool non è un importo piccolo, in quanto comprende il 20% dei profitti giornalieri del casinò, accumulandosi round dopo round. Tuttavia, partecipare alla lotteria non riguarda solo lo staking; ha anche un impatto sull’offerta di RLB. Ad ogni round, viene applicata una commissione di puntata dello 0,20%, di cui la metà viene bruciata, riducendo permanentemente i token circolanti.

Nel corso del tempo, questa combustione costante e l’aumento del puntamento ridurranno l’offerta, un progetto che potrebbe sostenere la crescita del valore di RLB. E c’è una svolta: quando tutti i token RLB sono puntati, uno sbalorditivo 45% dell’offerta totale sarà bruciato ogni anno. Si prevede che l’aumento dello staking, abbinato all’aumento del burning dei token, eserciterà una pressione al rialzo sul prezzo di RLB, soprattutto perché la domanda continua ad aumentare. Rollbit ha combinato lotteria, staking e NFT per posizionare RLB come una delle migliori criptovalute per i principianti.

GMX (GMX) – Criptovaluta per principianti più popolare

Il trading di criptovaluta si è evoluto e GMX è in prima linea in questa trasformazione. GMX non è il tuo tipico scambio; è una piattaforma decentralizzata e senza autorizzazione. Trading diretto da portafogli personali? GMX ti ha coperto, offrendo sia swap spot che trading a leva perpetua. Una caratteristica che differenzia GMX è l’impatto del prezzo zero, garantendo agli utenti un’esperienza di trading senza soluzione di continuità. La robusta spina dorsale di Chainlink Oracles e altri feed dei prezzi tiene sotto controllo le fluttuazioni dei prezzi, consentendo ai trader di fidarsi della piattaforma con le loro operazioni di alto valore.

L’essenza dell’ecosistema GMX risiede nel suo pool multi-asset, noto come GLP. Con una composizione di 50-55% stablecoin, 25% ETH, 20% BTC e una spruzzata del 5-10% di altri altcoin, questo pool è fondamentale. Tuttavia, ciò che è veramente il punto di svolta è il token nativo di GMX. Questa non è solo un’altra criptovaluta da acquistare; è un token di governance con utilità e crescita del valore all’interno del protocollo GMX. Per coloro che si chiedono quale criptovaluta acquistare oggi a lungo termine, considera GMX.

Unibot (UNIBOT) – La migliore criptovaluta per principianti

Unibot, la piattaforma guidata da bot Telegram, trasforma il modo in cui i principianti percepiscono il trading di criptovalute. Con le sue transazioni veloci e l’interfaccia utente facile da afferrare, anche quelli nuovi al segmento della criptovaluta per principianti possono immergersi nel trading decentralizzato senza i tipici inconvegni. Un importante punto di forza? Puoi gestire tutto bene dall’app Telegram. Con un ampio spettro di token crittografici per il commercio, gli utenti possono facilmente tenere un controllo su come vanno i loro investimenti. Oltre alle sue caratteristiche fondamentali, Unibot ha offerte innovative come lo Mirror Sniper. Questo strumento ti consente di emulare le strategie di trading di alcune delle migliori menti crittografiche, amplificando la potenziale redditività.

Il vantaggio di Unibot non finisce qui. Promuove il copy trading decentralizzato, racchiude un pugno con gli ordini limite basati su DEX e protegge i trader dai bot MEV. La piattaforma garantisce inoltre agli utenti un repertorio di strumenti di gestione del rischio. Le cifre parlano da sole. Un enorme volume di scambi e un costante aumento delle entrate lo rendono una delle prime 10 criptovalute nella prossima corsa al rialzo.

Le migliori 7 criptovalute per principianti da acquistare – Conclusione

Lo spazio crittografico è dinamico e in continua evoluzione. Con nuovi token e piattaforme che si fanno costantemente strada nel mercato, fare scelte informate può spesso sembrare travolgente, soprattutto per i principianti. Le sette monete sopra dettagliate – Borroe Finance ($ROE), Domini ($DOMI), InQubeta (QUBE), Litecoin (LTC), Rollbit (RLB), GMX e Unibot (UNIBOT) – si distinguono per le loro proposte di valore uniche, le architetture robuste e gli approcci innovativi al decentramento e all’integrazione blockchain. Che tu sia un principiante che fa i primi passi nell’universo delle criptovalute o un trader esperto che cerca di diversificare il tuo portafoglio, questi token erc20 offrono strade promettenti per la crescita e gli investimenti.