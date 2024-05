La classifica delle Migliori Università in Italia secondo Cwur

in

Il Center for World University Rankings (Cwur) ha pubblicato l’aggiornamento della classifica delle migliori università del mondo per il 2024.

Le università italiane hanno registrato un calo significativo, principalmente a causa della diminuzione degli investimenti nella ricerca.

La Situazione delle Università Italiane

Posizioni nella Classifica

Nel nuovo ranking, le università italiane mostrano un calo della loro competitività globale. In particolare, la Sapienza Università di Roma è scesa al 124° posto, pur rimanendo la migliore in Italia. Segue l’Università di Padova al 173° posto e l’Università di Milano al 186° posto.

Università Italiane in Calo

Nonostante 67 atenei italiani siano presenti nella lista, il 75% di essi ha perso posizioni rispetto all’anno precedente. Il presidente del Cwur, Nadim Mahassen, ha sottolineato che la riduzione degli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo potrebbe portare l’Italia a un ulteriore declino nelle future classifiche. Paesi come la Cina, che ha aumentato gli investimenti in ricerca del 33%, rappresentano una crescente concorrenza.

Classifica delle Migliori Università Italiane

Ecco la classifica delle migliori università italiane secondo il Cwur:

Sapienza Università di Roma Università di Padova Università di Milano Università di Bologna Università di Torino Università di Napoli Federico II Università di Firenze Università di Genova Università di Pisa Università di Pavia Politecnico di Milano Università di Milano-Bicocca Università di Roma Tor Vergata Università di Parma Vita-Salute San Raffaele Università Cattolica Università del Sacro Cuore Università di Perugia Università di Bari Università di Trento Università di Trieste Università di Catania Università di Verona Università di Siena Università di Ferrara Università di Modena e Reggio Emilia Bocconi Scuola Normale Superiore di Pisa Università di Palermo Università di Brescia Politecnico di Torino

Le Migliori Università al Mondo

Dominio di Harvard

Per il tredicesimo anno consecutivo, Harvard si conferma la migliore università al mondo, seguita dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) e da Stanford. Tra le prime dieci posizioni, quattro università appartengono alla Ivy League, mentre la Caltech di Pasadena completa il gruppo.

Classifica delle Migliori Università Estere

Harvard Massachusetts Institute of Technology Stanford University Università di Cambridge Università di Oxford Princeton University Columbia University University of Pennsylvania Yale University California Institute of Technology

La Crescita della Cina

Progressi delle Università Cinesi

La Cina sta emergendo come una delle nazioni più dinamiche nel campo dell’educazione superiore. Il 95% delle sue 324 università ha migliorato la propria posizione, con la Tsinghua University che si è classificata 43esima.

Le Migliori Università Europee

Regno Unito, Francia e Germania

In Europa, il Regno Unito, la Francia e la Germania mantengono una forte presenza nella top 2000, con rispettivamente 92, 73 e 69 università. Cambridge e Oxford continuano a dominare, seguite da istituzioni prestigiose come l’ETH di Zurigo e l’Università della Sorbona a Parigi.

Le Università in Asia e Giappone

Situazione in Giappone

Nonostante la crescita delle università cinesi, il Giappone vede il 61% delle sue 110 università perdere posizioni, principalmente a causa dei bassi investimenti governativi. Tuttavia, l’Università di Tokyo mantiene la sua posizione come l’istituzione asiatica più prestigiosa, classificandosi al 13° posto mondiale.

Criteri di Valutazione del Cwur

Parametri Utilizzati

Il Cwur valuta le università basandosi su quattro parametri principali:

Qualità dell’istruzione (25%)

(25%) Occupabilità (25%)

(25%) Qualità dei docenti (10%)

(10%) Ricerca (40%)

Il calo delle università italiane è dovuto principalmente alla diminuzione dei risultati della ricerca, nonostante vi siano stati miglioramenti nella qualità dell’istruzione e nell’occupabilità.