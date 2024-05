Bitcoin: Previsioni di Prezzo a $95K

Il noto commentatore BitQuant prevede che il prezzo di Bitcoin (BTC) raggiungerà i 95.000 dollari in un’unica mossa.

Tuttavia, il tempismo di questo aumento rimane incerto.

Previsioni di BitQuant

Ottimismo Sul Prezzo di BTC

In un recente post su X, datato 15 maggio, BitQuant ha ribadito la sua fiducia nel futuro del prezzo di BTC/USD. Secondo lui, il raggiungimento dei 95.000 dollari è solo una questione di tempo.

“È abbastanza ovvio che i 95K saranno raggiunti in una sola mossa,” ha scritto BitQuant. “Questa mossa inizierà oggi, domani o dopodomani? Nessuno può dirlo con certezza.”

Analisi di Mikybull Crypto

BitQuant ha risposto all’analisi di Mikybull Crypto, che ha identificato una formazione “cup and handle” sui grafici settimanali. Questa struttura prevede una fase di consolidamento seguita da un’inversione e una successiva ripresa del rialzo.

Mikybull Crypto concorda sul fatto che questo breakout porterà a una nuova scoperta dei prezzi di BTC.

“Il breakout sarà esplosivo e porterà a un massimo ciclico,” ha scritto Mikybull Crypto in un post del 14 maggio.

Previsioni Storiche e Considerazioni di Mercato

Previsioni Passate di BitQuant

BitQuant è noto per le sue previsioni accurate sul prezzo di Bitcoin. Nel 2023, aveva previsto correttamente un nuovo massimo storico per BTC/USD prima dell’halving del blocco di aprile.

Opinioni Condivise

BitQuant e Mikybull Crypto non sono soli nel loro ottimismo. Nonostante Bitcoin sia rimasto in un range ristretto per oltre un mese, alcuni esperti vedono segnali positivi per il futuro.

“Di solito, quando l’azione del prezzo peggiora, il chop è vicino alla fine,” ha osservato il trader Daan Crypto Trades. “Mostra una mancanza di partecipazione, minore liquidità e più compressione. Questo è spesso seguito da un movimento esplosivo.”

Consigli per i Bitcoin Hodlers

BitQuant ha avvertito che i prossimi mesi potrebbero essere difficili per chi ha nervi deboli. Ha suggerito di lasciare il mercato se non si è pronti ad affrontare la volatilità attesa.

“Se non riesci a rilassarti ora e aspettare che Bitcoin si comporti come previsto, è meglio lasciare il mercato per evitare il tormento,” ha concluso BitQuant. “Nei prossimi mesi, ci sarà molta sofferenza per chi ha nervi deboli.”

Situazione Attuale del Mercato

Il BTC/USD era scambiato intorno ai 62.000 dollari al momento del post, ancora in calo di circa il 13% nel secondo trimestre finora.