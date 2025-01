Il panorama della previdenza integrativa in Italia

Negli ultimi anni, la previdenza integrativa ha assunto un ruolo sempre più centrale nella pianificazione finanziaria degli italiani. Con l’aumento dell’aspettativa di vita e le incertezze legate al sistema pensionistico pubblico, molti cittadini si stanno rendendo conto dell’importanza di integrare la propria pensione. Secondo i dati forniti dalla Covip, alla fine del 2024, le posizioni in essere delle forme pensionistiche complementari hanno raggiunto 11,1 milioni, segnando un incremento del 4,2% rispetto all’anno precedente. Questo trend positivo è indicativo di una crescente consapevolezza tra gli italiani riguardo alla necessità di una previdenza integrativa.

Rendimenti delle forme pensionistiche complementari

Un altro aspetto significativo è rappresentato dai rendimenti delle forme di previdenza complementare. Nel 2024, i rendimenti sono stati nuovamente positivi, con valori più elevati per le gestioni con una maggiore esposizione azionaria. I fondi negoziali e quelli aperti hanno registrato rendimenti medi del 10,4%, mentre i PIP hanno raggiunto un impressionante 13%. Anche le linee bilanciate hanno mostrato risultati incoraggianti, con rendimenti medi compresi tra il 6,4% e il 7%. Questi dati evidenziano come la previdenza integrativa non solo offra una sicurezza economica per il futuro, ma possa anche generare rendimenti significativi nel lungo termine.

Distribuzione delle adesioni e contributi raccolti

La distribuzione delle adesioni ai fondi pensionistici è variabile e riflette le diverse esigenze dei lavoratori. I fondi negoziali hanno visto un incremento di 227.300 unità, con un totale di 4,245 milioni di posizioni. In particolare, il fondo rivolto al settore edile ha registrato un aumento notevole, contribuendo in modo significativo alla crescita complessiva. Nel 2024, i fondi hanno raccolto 15,7 miliardi di euro, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. Questo aumento è particolarmente evidente nei fondi negoziali, che hanno visto una crescita dell’8,8%. Le risorse complessive destinate alle prestazioni hanno raggiunto 243 miliardi di euro, evidenziando l’importanza crescente della previdenza integrativa nel panorama economico italiano.