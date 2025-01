Rallentamento dell’economia statunitense nel quarto trimestre del 2024

in

Il rallentamento del PIL statunitense

Nel quarto trimestre del 2024, l’economia degli Stati Uniti ha mostrato segnali di rallentamento, con un incremento del prodotto interno lordo (PIL) pari al 2,3% su base trimestrale. Questo dato è inferiore rispetto alla crescita del 3,1% registrata nel trimestre precedente e si colloca al di sotto delle aspettative degli analisti, che prevedevano un aumento del 2,7%. Questo rallentamento ha sollevato interrogativi sulle prospettive economiche future e sulla capacità del mercato di mantenere un ritmo di crescita sostenibile.

Crescita dei consumi interni

Nonostante il rallentamento del PIL, i consumi interni hanno mostrato un’accelerazione, segnando un incremento del 4,2% rispetto al 3,7% del trimestre precedente. Questo aumento suggerisce che i consumatori continuano a spendere, sostenendo così l’economia. Tuttavia, l’inflazione ha registrato un aumento, con il PCE price index che si è attestato al 2,3%, in crescita rispetto all’1,5%% del trimestre precedente. L’indice core PCE, che esclude i beni alimentari ed energetici, ha segnato un +2,5%, in linea con le aspettative e in aumento rispetto al +2,2%% del trimestre precedente.

Impatto delle aziende e previsioni future

United Parcel Service (UPS) ha annunciato un calo previsto dei ricavi per il 2025, insieme a una significativa riduzione dei volumi con il suo principale cliente. Nonostante un utile in crescita nel quarto trimestre del 2024, l’azienda ha deciso di esternalizzare i prodotti SurePost e ristrutturare la rete statunitense. Questo ha portato a una flessione del titolo UPS nelle contrattazioni pre-mercato. Anche l’Eurozona si prepara a un rallentamento, con una crescita attesa dello 0,9%% su base annua, al di sotto delle previsioni. Shell, dal canto suo, ha riportato un calo dell’utile del 78%% nel quarto trimestre, ma ha mantenuto una solida performance finanziaria complessiva per l’anno, annunciando un aumento dei dividendi e un programma di buyback da 3,5 miliardi di dollari.