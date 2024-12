in

La situazione attuale dello yen giapponese

Negli ultimi giorni, il valore dello yen giapponese ha subito una rapida discesa, raggiungendo quota 155 rispetto al dollaro americano. Questo calo ha sollevato preoccupazioni tra gli strategist finanziari, i quali stanno valutando un possibile intervento delle autorità giapponesi per contrastare la debolezza della valuta. La situazione è ulteriormente complicata dalle pressioni sulla Banca del Giappone (BoJ) affinché consideri un aumento dei tassi di interesse durante la riunione di giovedì.

Performance dello yen e previsioni future

Nel corso di questo mese, lo yen ha perso circa il 2,8% del suo valore contro il dollaro, registrando una delle performance più negative tra le principali valute mondiali. Se il tasso di cambio dovesse raggiungere i 155, si tratterebbe del livello più debole dal 22 novembre. Attualmente, la moneta giapponese scambia intorno a quota 154, e gli analisti prevedono che la direzione futura dello yen sarà influenzata anche dalle decisioni della Federal Reserve, che si riunirà mercoledì per discutere una possibile riduzione dei tassi di interesse.

Le aspettative per la BoJ e il contesto economico globale

Secondo le attuali stime, c’è una probabilità del 19% che la BoJ decida di aumentare i tassi di interesse questa settimana. Tuttavia, le aspettative per un aumento a dicembre sono diminuite, passando da circa il 60% all’inizio del mese, a causa di notizie che hanno smorzato le speculazioni su una possibile stretta monetaria. Questo contesto di incertezze economiche è ulteriormente amplificato dalle recenti decisioni dei vertici cinesi, che hanno concordato di elevare il deficit di bilancio al 4% del Prodotto Interno Lordo (PIL) per il prossimo anno, un segnale di preoccupazione per la crescita economica globale.