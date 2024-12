Mercati europei in calo: focus su Fed e dati macroeconomici

Situazione attuale delle borse europee

Oggi, i mercati europei si presentano con segni rossi, evidenziando una flessione generale. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha registrato una diminuzione dello 0,8%, scendendo a 34.460 punti. Tra i titoli più colpiti, Eni ha subito un forte calo, perdendo 6,2% dopo un periodo di alta volatilità. Questo scenario di incertezza è amplificato da fattori esterni e interni che influenzano la fiducia degli investitori.

Telecom Italia e le aspettative di mercato

In controtendenza, Telecom Italia ha visto un incremento del suo valore azionario, spinta da voci di un possibile interesse di CVC per l’acquisto della quota di maggioranza detenuta da Vivendi. Questo sviluppo ha suscitato l’interesse degli investitori, creando un clima di attesa e speculazione attorno al titolo. La situazione di Telecom Italia rappresenta un esempio di come le notizie aziendali possano influenzare le performance di mercato, anche in un contesto generale di ribasso.

Attese per la riunione della Fed e dati macroeconomici

Il focus degli investitori è attualmente rivolto alla riunione della Fed, prevista per domani, dove si prevede un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. Questo evento è cruciale, poiché il dot plot, il grafico che mostra le proiezioni sui tassi, sarà aggiornato, fornendo indicazioni sulle future politiche monetarie. Inoltre, oggi si attendono i dati sulle vendite al dettaglio statunitensi, un indicatore chiave dei consumi che rappresentano oltre due terzi del PIL americano. Questi dati potrebbero influenzare le decisioni della Fed e, di conseguenza, i mercati globali.

Analisi dei dati economici in Europa

In Europa, l’attenzione è rivolta anche agli indici Ifo e Zew tedeschi, oltre alla produzione industriale degli Stati Uniti. Nel Regno Unito, la crescita dei salari ha mostrato un’accelerazione nel trimestre chiuso a ottobre, sollevando preoccupazioni per la Bank of England, che si riunirà giovedì. La situazione economica in Europa è complessa e le decisioni delle banche centrali saranno determinanti per il futuro dei mercati.

Andamento dei mercati obbligazionari e delle materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta intorno ai 116 punti base, con il rendimento del decennale italiano in aumento al 3,42% e quello del benchmark tedesco al 2,26%. Le materie prime mostrano un andamento stabile, con il petrolio Brent che si mantiene vicino ai 74 dollari al barile e l’oro che resta poco sopra i 2.650 dollari l’oncia. Questi valori sono indicativi di un mercato che cerca stabilità in un contesto di incertezze globali.

Situazione sul mercato valutario e criptovalute

Nel mercato valutario, il cambio euro/dollaro si mantiene stabile intorno a 1,05, mentre il dollaro/yen si attesta in area 154, con la valuta nipponica che mostra segni di debolezza in attesa della riunione della BoJ giovedì. Infine, nel settore delle criptovalute, il Bitcoin scambia in prossimità dei $ 107.000, evidenziando un mercato volatile e speculativo.