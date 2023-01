La guida completa al trading di Fibonacci

Fibonacci in realtà si chiamava Leonardo Pisano Bigollo. Era un matematico italiano e considerato “il più talentuoso matematico occidentale del Medioevo”. Fibonacci è ben noto per il sistema numerico indù-arabo in Europa, che è stato pubblicato nel 1202 nel suo libro Liber Abaci (Libro del calcolo).

È anche noto per la sequenza numerica di Fibonacci. Tuttavia non perché abbia scoperto la sequenza da solo, ma perché hanno preso il nome da lui. I numeri sono stati usati come esempio nel Liber Abaci. I numeri sono: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, ecc. Il trucco è sommare i primi due numeri, che è uguale al terzo (0+1=1), quindi continuare aggiungendo il 2° e il 3° che equivalgono al 4° numero (1+1=2), ecc.

Ora che abbiamo introdotto il nome a tutti i nostri colleghi trader, passiamo a spiegare come fare trading con Fibonacci? Avere conoscenza è un elemento, ma in realtà l’implementazione è tutta un’altra questione. Quindi vedremo anche come negoziare una strategia di trading di Fibonacci e come negoziare usando i ritracciamenti di Fibonacci. Puoi anche leggere le strategie di gestione del denaro del forex trading per un trading migliore.

Cosa sono i livelli di sequenza di Fibonacci?

I numeri di sequenza di Fibonacci sono numeri matematicamente derivati ma sono facili da calcolare. L’elenco dei numeri di sequenza Fib è:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, e continua.

Il trucco è sommare i primi due numeri, che è uguale al terzo (0+1=1), quindi continuare aggiungendo il 2° e il 3° che equivalgono al 4° numero (1+1=2), ecc.

Man mano che i numeri vengono aggiunti, viene creato un nuovo numero. Il metodo rimane lo stesso anche per numeri più alti come 89 + 144 = 233 e quindi 144 + 233 = 377.

È interessante notare che i numeri di sequenza di Fibonacci tendono a fare abbastanza bene come guida su quanto una spinta o una mossa impulsiva può durare in un certo numero di pip. Questo vale per tutte le coppie di valute. Naturalmente, i fotogrammi inferiori aderiranno a numeri Fib più bassi, mentre intervalli di tempo più alti a livelli di sequenza Fib più alti.

Quali sono i livelli di ritracciamento di Fibonacci?

Questi numeri sono calcolati dividendo i numeri della sequenza di Fibonacci (menzionati sopra).

Ecco un esempio:

8/13 = 0,618…. pari al 61,8%.

34/89 = 0,382… o 38,2%.

L’eccezione è il segno dello 0,5 o del 50 per cento, che è, di fatto, il segno a metà strada.

Ecco l’elenco completo di Fibs:

1) Il 23,6% o 0,236 – cioè 13/55 = 0,236

2) Il 38,2% o 0,382 – cioè 13/34 = 0,382

3) Il 50,0% o 0,500 – a metà strada

4) Il 61,8% o 0,618 – cioè 13/21 = 0,618

5) Il 78,6% o 0,786 – radice quadrata di 0,618

6) L’88,6% o 0,886 – radice quadrata di 0,7864

Sono un ottimo metodo per misurare la psicologia del mercato. Chi non vorrebbe ottenere uno sconto del 50%? Immaginati di fronte al tuo negozio preferito e all’improvviso una persona esce e dice: “Tutto qui è scontato del 50%!” Indovinate cosa fa? Crea molto interesse. Lo stesso vale per il mercato Forex: i trader sfrutteranno questa opportunità! Proprio come gli acquirenti.

Ultimo ma non meno importante, il ritracciamento 618 Fib è molto importante nel trading Forex perché è il numero Phi. Il phi è spesso chiamato sezione aurea. Due quantità sono nella sezione aurea se: il rapporto tra la somma delle quantità e la quantità maggiore è uguale al rapporto tra la quantità maggiore e quella minore. In matematica questo significa ((A+B)/A) = Phi. Ma questo numero non è importante solo nel trading Forex: il numero Phi può essere visto arte e persino natura!

Quali sono i livelli obiettivo di Fibonacci?

Gli obiettivi di Fibonacci sono grandi perché forniscono grandi uscite in una tendenza. Gli obiettivi più importanti di Fibonacci sono:

-0.272

-0.618

-1.618

Tuttavia, ci sono altri obiettivi Fib che vale la pena avere sul grafico:

-0.180

-0.786

-1.000

-2.000

-2.618

-4.236

Puoi aggiungere questi obiettivi facendo clic sulle tue proprietà di Fibonacci e quindi aggiungendo questi livelli al tuo strumento di ritracciamento di Fibonacci. Assicurati di aggiungere il segno meno, però.

Quando si utilizza il ritracciamento di Fibonacci?

I livelli di Fibonacci sono preziosi per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza. Quando si utilizza lo strumento per scopi di trading, la chiave è sapere quando utilizzare gli strumenti di Fibonacci: l’ambiente migliore sono i mercati di tendenza. I livelli di Fibonacci funzionano meglio nei mercati di tendenza e non forniscono alcun vantaggio negli intervalli.

Chiaro e semplice, i Fibs non hanno alcun valore nelle zone in cui il prezzo si sta consolidando, correggendo, variando e spostandosi lateralmente. Perché? I trader tendono a ignorare questi livelli perché le valute agiscono e reagiscono a diversi strumenti e oggetti come top e bottom.

Un esempio di triangolo.

Se la valuta, tuttavia, è effettivamente di tendenza o se il Fib viene utilizzato su intervalli di tempo più elevati, allora lo strumento è una grande risorsa perché ti dà una grande indicazione di dove il mercato tornerà indietro nella direzione della tendenza.

Come si usa il ritracciamento di Fibonacci?

I trader possono utilizzare i Fibs per le loro decisioni di trading e scegliere il loro ingresso, obiettivo (vedi sotto) e posizionamento stop loss esclusivamente in base a questo strumento. Ma i trader sono anche in grado di utilizzare i numeri di Fibonacci in un modo diverso.

I livelli di Fibonacci possono anche filtrare le idee commerciali. Nessun trader vorrebbe andare lungo o corto di fronte a un grande livello di Fib e la loro idea commerciale sarebbe invalidata a causa di questa situazione.

I fibs sono anche usati come trigger invece di una voce esatta. Un trader potrebbe avere in mente un certo livello di Fib che vorrebbe scambiare. Un ordine di ingresso diretto a livello Fib sarebbe un modo per affrontare questa configurazione. Ma i trader possono anche vedere il livello Fib come un trigger e entrare in uno scambio in seguito dopo che sono state soddisfatte altre condizioni come un modello di candele, break out o qualsiasi altra conferma che il prezzo rispetta il livello Fib. Abbiamo anche una formazione sui modelli di candele e su come usarli.

Come posizionare correttamente il ritracciamento di Fibonacci

È fondamentale posizionare lo strumento di ritracciamento Fib sulla parte superiore e inferiore corretta. Io stesso sono un trader che posiziona lo strumento da sinistra a destra, anche se ci sono trader che fanno il contrario e lo posizionano da destra a sinistra. Per me posizionare lo strumento dal prezzo passato a quello corrente (da sinistra a destra) è meglio che dal prezzo corrente al passato, e lo useremo negli esempi futuri.

In ogni caso, i trader Forex vogliono posizionare il Fib nel posto giusto, che è dal basso verso l’alto in un trend rialzista e dall’alto verso il basso in una tendenza al ribasso. Questa mossa dall’alto verso il basso può anche essere chiamata “swing high swing low”. Posizionare correttamente il Fib è un passo fondamentale, altrimenti potresti sbagliare la gamba di una mossa e essere fermato per una perdita.

Alcuni elementi chiave di cui essere a conoscenza:

a) Usa top e bottom sul tuo lasso di tempo – usa top e bottom naturali per altalene e gambe per posizionare il tuo fib; b) Usa i frattali – I frattali ti aiuteranno a identificare le parti superiori e inferiori; c) Usa Elliott Wave – assicurati di fare il fibbing di un’onda 1, un’onda 3, un’estensione d’onda (sottoonde di un’onda), un’onda A o un’intera sequenza di 5 onde, altrimenti il Fib potrebbe fallire (quando lo usi come strumento per le voci); d) Usa l’Awesome Oscillator – controlla quando la linea dello zero è stata attraversata e attendi un ritracciamento di quella linea zero. Ora hai la conferma che la mossa è 1 gamba o swing high swing low.

Come fai a sapere che è il momento di posizionare Fib?

È importante rendersi conto che un nuovo Fib non viene preferibilmente posizionato su un nuovo swing high swing low a meno che il bersaglio non sia stato colpito (vedi obiettivi di Fibonacci per maggiori dettagli sui livelli). Il motivo è semplice: solo quando gli obiettivi sono stati raggiunti è la coppia di valute, infatti, a confermare una modalità di tendenza. Se la valuta rimbalza tra la parte superiore e quella inferiore, allora, infatti, la valuta è in un intervallo e i trader Forex vogliono solo piazzare un nuovo Fib una volta che la tendenza è tornata in vigore. L’obiettivo più importante da raggiungere è il -0,618 o il -0,272 in un caso dei livelli di ritracciamento di Fibonacci del 78,6% e dell’88,6%.

Utilizzo di Fibs in confluenza con altri strumenti

Trovare la confluenza è la chiave. Con confluenza, intendo trovare più motivi per prendere uno scambio.

1) Un ritracciamento di Fibonacci e un bersaglio di Fibonacci allo stesso livello –

Quando un obiettivo Fib e un ritracciamento Fib sono allineati allo stesso prezzo, allora la probabilità che il prezzo reagisca ad esso è sostanzialmente aumentata.

2) Azione dei prezzi e importanti livelli di Fib –

Attendere una conferma della reazione del prezzo a un livello Fib è un ottimo metodo per ridurre il rischio e assicurarsi che il posizionamento Fib utilizzato sia corretto.

3) Livelli di Fib e livelli chiave nel mercato (come i livelli di supporto e resistenza giornalieri e settimanali) –

Questo è un altro ottimo modo per combinare vari strumenti di analisi tecnica nel mercato Forex.

4) Livelli di Fib e linee di tendenza e medie mobili –

Ultimo ma non meno importante, inutile dire che l’utilizzo di medie mobili e / o linee di tendenza con Fibs ovviamente altrettanto buono.

Fibonacci nei modelli grafici e nei rapporti temporali di Fibonacci

Per capire come Fibonacci gioca un ruolo integrante nei pattern grafici, vi consiglio di leggere l’articolo della scorsa settimana che discute in profondità pattern e Fibs.

I rapporti temporali di Fibonacci spiegano quanto tempo potrebbe impiegare un swing high swing low nel tempo prima che inizi il prossimo swing high swing low. Lo fa misurando uno swing high swing low completato e quindi posizionando il 38,2%, il 61,8%, il 100% della lunghezza temporale in avanti. Il prossimo swing high swing low ha una maggiore possibilità di finire a questi livelli Fib.

Diversi intervalli di tempo per la sequenza di Fibonacci

Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci ha più importanza e significato se utilizzato su un periodo di tempo più elevato. Tuttavia, i livelli tendono a funzionare bene su tutti i time frame.

I trader possono utilizzare lo strumento su più intervalli di tempo contemporaneamente. In un caso il Fib potrebbe fungere da potenziale punto di svolta per una continuazione della tendenza su un intervallo di tempo più elevato, come il grafico giornaliero. Mentre su un lasso di tempo più piccolo, un trader potrebbe utilizzare un Fib enter su un pullback. Il primo viene utilizzato come potenziale trigger e il secondo Fib come voce effettiva.

Quali livelli di ritracciamento di Fibonacci usi?

I miei lettori abituali del blog sanno già che AMO i livelli di Fib. Perché?

Sono un ottimo metodo per misurare la psicologia del mercato. Chi non vorrebbe ottenere uno sconto del 50%?

Voglio dire, immaginati di fronte al tuo punto vendita preferito e all’improvviso una persona esce e dice: “hey tutto qui è scontato del 50%!” Indovina cosa fa con la psicologia?

Lo stesso vale per il mercato Forex. Supponiamo che ci sia una tendenza in atto. La tendenza si arresta e ripercorre il 50% del percorso. I trader sfrutteranno questa opportunità! Proprio come gli acquirenti.

La CHIAVE è mercati di tendenza.

I livelli di Fibonacci funzionano meglio nei mercati di tendenza. Ripeto… tendenze!

Nei consolidamenti, nelle correzioni, negli intervalli e nei movimenti laterali, i Fibs hanno meno valore. Soprattutto su intervalli di tempo più piccoli. La ragione è semplicemente che i trader, il mercato in generale e quindi l’azione dei prezzi tendono a ignorare questi livelli. In questi, le valute agiscono e reagiscono a diversi strumenti e elementi come top e bottom.

Se la valuta, tuttavia, è effettivamente di tendenza o se il Fib viene utilizzato su intervalli di tempo più elevati, allora lo strumento è una grande risorsa perché ti dà un’ottima indicazione su dove il mercato torna indietro nella direzione della tendenza.

Quindi quali sono i livelli?

Bene, tutti voi avete sentito parlare dei 382, 500 e 618 livelli di ritracciamento di Fibonacci, naturalmente. Anche scritto così a volte: 0,382 / 0,500 / 0,618.

Questi numeri sono calcolati dividendo i numeri della sequenza di Fibonacci. Tranne la 500, che è solo a metà strada.

8/13 = 0,618…. 34/89 = 0,382.

Ma ci sono anche altri livelli Fib! Ecco l’elenco completo che uso:

1) Il 236 o 0,236 – cioè 13/55 = 0,236

2) Il 382 o 0,382 – cioè 13/34 = 0,382

3) La 500 o 0.500 – a metà strada

4) Il 618 o 0,618 – cioè 13/21 = 0,618

5) Il 786 o 0,786 – radice quadrata di 0,618

6) L’886 o 0,886 – radice quadrata di 0,786

Cos’è il Phi d’oro?

Il phi è un elemento cruciale nel Forex Trading. Il phi è spesso chiamato sezione aurea. Due quantità sono nella sezione aurea se: il rapporto tra la somma delle quantità e la quantità maggiore è uguale al rapporto tra la quantità maggiore e quella minore. In matematica questo significa ((A+B)/A) = PHI.

Il PHI è pari a 0,618!! Ecco perché il ritracciamento 618 Fib è così importante nel trading Forex.

MA, questo numero non è importante solo nel trading Forex! Il numero Phi può essere visto nelle arti e persino nella natura! Wow.

Detto questo, tutti i livelli di Fib hanno la loro importanza, e una volta che conosci questi grandi livelli di Fib, hai completato il primo piccolo passo per avere successo con il trading di Fibonacci. Ora sai come fare trading con i livelli di ritracciamento di Fibonacci. Il divertimento aumenta molto di più nella prossima sezione!

Cosa sono i Golden Targets?

Gli obiettivi sono più importanti e questa sezione ti stupirà davvero! Questa è la vera bellezza di come fare trading con Fibs! Quindi siediti forte e rimanda quella passeggiata con il cane che avresti potuto pianificare solo per qualche minuto in più!

Presta molta attenzione… gli obiettivi che vuoi aggiungere al tuo strumento di ritracciamento di Fibonacci sono:

-0.272

-0.618

Questi sono obiettivi INCREDIBILI. Il mercato rispetta veramente questi livelli.

Con questi obiettivi ora la tua cassetta degli attrezzi Forex, non dovrai mai dubitare di un solo secondo nella tua vita dove prendere profitti?!?!

Posso darvi tonnellate e tonnellate di esempi sui grafici. Il mercato continua a ripetersi più e più volte. Questi sono i livelli che vuoi tenere a mente!!

Altri obiettivi che possono avere importanza sono:

-1.618

-2.618

-1.000

-2.000

-0.786

-4.236

Puoi aggiungere questi obiettivi facendo clic sulle tue proprietà di Fibonacci e quindi aggiungendo questi livelli al tuo strumento di ritracciamento di Fibonacci. Oh e assicurati di aggiungere il segno meno!

La grande domanda da parte mia:

Qualcuno di questi numeri è nuovo per te?

E la mia 2a domanda: con quale frequenza usi i ritracciamenti di Fibonacci e i bersagli di Fibonacci?

Evita la trappola del trading

Quello che voglio dire con questo è: stai attento a quello che Fib!

Ogni trader Forex vuole posizionare il Fib sul corretto swing high swing low!!!

Questo è fondamentale. Altrimenti, potresti sbagliare la gamba di una mossa e essere fermato per una perdita!

Trovare la gamba giusta richiede tempo e pratica. Ma ne vale la pena!

Se hai bisogno di aiuto per posizionare il Fib corretto, assicurati di aggiungerci alla tua lista di follower su Twitter e chiedici la nostra opinione. Inviaci uno screenshot e ti restituiremo il nostro feedback! Quindi assicurati di utilizzare quella risorsa gratuita!

Alcuni elementi chiave di cui essere a conoscenza:

a) Usa top e bottom sul tuo lasso di tempo à usa top e slip naturali per altalene e gambe per posizionare il tuo fib;

b) Utilizzare Elliott Wave à sempre assicurarsi di fibbare un’onda 1, un’onda 3, un’onda A o un’intera sequenza di 5 onde, altrimenti il Fib potrebbe non funzionare troppo bene;

c) Utilizzare l’AO à check quando la linea zero è stata attraversata e attendere un ritracciamento di quella linea zero. Ora hai la conferma che la mossa è 1 gamba;

d) Attendere che i bersagli Fib vengano colpiti prima di posizionare un nuovo Fib. Se la valuta non raggiunge il bersaglio, aspetta con Fibbing una nuova gamba, perché la valuta potrebbe essere in movimento!

Ottima strategia di trading

Leggi qui la grande strategia di trading Fib di Nathan per i grafici a lungo termine: “strategia di trading a lungo termine per il forex”.

Onda di Elliot

I livelli di Fibonacci vanno di pari passo con le Onde. E ogni trader Forex dovrebbe conoscere questa linea guida d’oro:

Le onde 2 di solito hanno un ritracciamento profondo;

Le onde 4 di solito hanno un ritracciamento superficiale.

Un ritracciamento profondo è un 500/618/786/886 Fib.

Un ritracciamento superficiale è un Fib 236/382/500.

Un ritracciamento dell’onda B in una correzione veloce (zigzag) è spesso 3382/500/618 di ritracciamento.

Un ritracciamento dell’onda B in una lenta correzione increspata è spesso un 786/886/doppio top o rottura del top fino a 1,380.

Il trucco del mio trader

Il mio consiglio numero 1 per tutti è questo: trova la confluenza.

La confluenza è la chiave, proprio come la fiducia.

Con confluenza, intendo trovare più motivi per prendere uno scambio.

1. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un ritracciamento di Fibonacci e di un obiettivo di Fibonacci allo stesso livello. Quando un obiettivo Fib e un ritracciamento Fib si allineano allo stesso prezzo, la probabilità che il prezzo reagisca ad esso è sostanzialmente aumentata.

2. Un altro metodo per la confluenza è l’utilizzo dell’azione dei prezzi a importanti livelli di Fib. Attendere una conferma della reazione del prezzo a un livello Fib è un ottimo metodo per ridurre il rischio e assicurarsi che il posizionamento Fib utilizzato sia corretto.

3. Utilizzare gli strumenti Fib con livelli chiave sul mercato come il supporto giornaliero e settimanale e i livelli di resistenza è sicuramente un’idea saggia. Questo è un altro ottimo modo per combinare vari strumenti di analisi tecnica nel mercato Forex.

4. Ultimo ma non meno importante, inutile dire che l’utilizzo di medie mobili e / o linee di tendenza con Fibs ovviamente altrettanto buono!

Nella prossima sezione, ti insegneremo come impostare breakout e operazioni forex di Fibonacci.

Come impostare Breakout & Fibonacci Forex Trades

Un tempo, la tendenza al ribasso dell’AUDUSD offriva un grafico interessante per la ricerca di configurazioni brevi. In effetti, il prezzo si era già avvicinato al livello di ritracciamento di 38,2, che avrebbe potuto facilmente diventare un punto di svolta per la continuazione del trend ribassista.

Guardando l’azione dei prezzi a 4 ore, diventa chiaro che diverse candele stavano mostrando difficoltà al livello di ritracciamento di Fibonacci 38,2, ma i gemelli rialzisti avrebbero potuto annullare i segnali ribassisti.

Pertanto, ho tenuto d’occhio le prossime candele a 4 ore cercando di vedere se il prezzo ha mostrato nuovi segnali ribassisti o continuerà a risalire al rialzo.

In entrambi i casi, sono specificamente cercato per i pantaloncini solo a causa della tendenza al ribasso (vedi linea di tendenza blu). Ecco i due scenari ribassisti con cui sto contando:

Una rottura del minimo della candela di 4 ore (cerchio verde) per un breakout trade a livelli più bassi (freccia arancione);

Un rimbalzo alla confluenza di Fibonacci del ritracciamento di Fib e del bersaglio di Fib:

Il ritracciamento del 50% di Fib e il target di -27,2 Fib (cerchio rosso);

Il 61,8% di ritracciamento Fib e il target di -61,8 Fib (cerchio rosso scuro).

Modelli grafici

In entrambi gli scenari, è utile attendere un modello di candela per confermare che il prezzo sta rimbalzando nel punto di resistenza o spingendo attraverso il livello di supporto. Questa tattica utile ha un alto tasso di garantire un ingresso decente al momento giusto.

Lo stesso movimento al rialzo potrebbe verificarsi anche sull’NZDUSD. Anche il kiwi era in una grande tendenza al ribasso, ma la recente instabilità ha messo le ambizioni ribassiste nel congelatore. Puoi anche fare trading con la strategia del triangolo di breakout.

Guardando il livello di ritracciamento di Fibonacci

Osservando il momentum al rialzo (freccia verde), la rottura della downtrend line (blu) e il doppio minimo (cerchio viola) al livello di ritracciamento di Fibonacci 61,8 (azzurro), il prezzo potrebbe essere pronto per un breakout rialzista (frecce blu) sopra la linea di resistenza (rosso).

Ero interessato a prendere un lungo sulla rottura della resistenza (conferma del candelabro di poppa) e / o prendere un corto agli obiettivi di Fibonacci. Ci sono due opzioni valide per catturare la configurazione del breakout in controtendenza rialzista:

Uno è quello di cercare una candela giornaliera che spinge attraverso la linea di tendenza;

L’altro è monitorare lo stesso breakout rialzista ma su un intervallo di tempo inferiore come il grafico a 4 ore.

Il vantaggio dell’H4, in questo caso, è il potenziale per un ingresso anticipato e quindi più spazio anche per i bersagli.

Quando ingrandisco il grafico a 4 ore, sono in grado di vedere sia una bandiera toro che un tipo di triangolo di contrazione del modello grafico forex. La rottura sotto il supporto e la rottura sopra la resistenza indicherebbero la rottura del triangolo in contrazione. Una rottura sia dei livelli di resistenza che di supporto sarà l’innesco che sto cercando per la configurazione commerciale. Inoltre, in questo caso, una candela forte è garantita: vicino a una candela bassa o alta, di grandi dimensioni e la maggior parte della candela al di fuori della linea di tendenza.

Come fai trading usando la strategia della linea di tendenza di Fibonacci: 5 passaggi

Ora che abbiamo compreso le basi del trading di Fibonacci, copriamo l’utilizzo di Fibonacci per una strategia di linea di tendenza. Ecco una semplice strategia di trading di ritracciamento di Fibonacci che utilizza questo strumento di trading insieme alle linee di tendenza per trovare voci di trading accurate per grandi profitti.

Esistono diversi modi per fare trading utilizzando lo strumento di ritracciamento di Fibonacci, ma ho scoperto che uno dei modi migliori per negoziare il Fibonacci è utilizzarlo con le linee di tendenza. Abbiamo anche una formazione sul disegno delle linee di tendenza con frattali.

Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci è stato sviluppato da Leonardo Pisano nato intorno al 1175 d.C. in Italia. Pisano era noto per essere “uno dei più grandi matematici europei del Medioevo”.

Ha sviluppato una semplice serie di numeri che hanno creato rapporti di Fibonacci che descrivono le proporzioni naturali delle cose nell’universo.

Questi numeri sono stati utilizzati dai commercianti per molti anni!

Con questa strategia di trading di Fibonacci, imparerai tutto ciò che devi sapere per iniziare a fare trading con lo strumento di ritracciamento di Fibonacci. Scoprirai il significato di Fibonacci, l’algoritmo di Fibonacci, la biografia di Fibonacci, la formula di Fibonacci per il trading di mercato, l’algoritmo della serie di Fibonacci, la sequenza di Fibonacci in natura, insieme a molti altri fatti utili su questo fantastico strumento!

Di seguito è riportata un’immagine dei diversi rapporti creati da Leonardo. Entreremo nel dettaglio più avanti su quale di queste linee utilizzeremo per la nostra strategia di trading.

Il tuo software di creazione di grafici dovrebbe essere standard con questi rapporti, tuttavia, sei tu quello che li mette sul tuo grafico. Molti trader utilizzano questo strumento, motivo per cui è importante avere una strategia di trading che lo incorpori. Avrai bisogno di sapere dove applicare questi fibs. Dovrai posizionarli sull’altalena alta / altalena bassa.

Uno Swing High è un candelabro con almeno due alti inferiori sia a sinistra che a destra di se stesso.

Uno Swing Low è un candelabro con almeno due minimi più alti sia a sinistra che a destra di se stesso.

Se non sei sicuro di cosa significhi, prendi un grafico per vedere come appare:

Quindi ecco come apparirebbe allora sul tuo grafico con il ritracciamento di Fibonacci:

Ecco un modo rapido per ricordare questo concetto. Se si tratta di una tendenza al rialzo, vuoi iniziare con lo swing low e trascinare il tuo livello di Fibonacci fino allo swing alto. Se si tratta di una tendenza al ribasso, inizi con lo swing high e trascina il cursore fino in fondo fino allo swing low. Puoi anche leggere la strategia su come utilizzare la forza della valuta per il successo del trading.

Abbastanza semplice. Andiamo avanti e diamo un’occhiata a tutto ciò di cui avremo bisogno con questa strategia di trading.

Strumenti di trading per la strategia di trading di Fibonacci Trend Line

Ritracciamento di Fibonacci Linee di tendenza

Questa strategia di trading può essere utilizzata con qualsiasi mercato (Forex, azioni, opzioni, futures).

Può anche essere utilizzato in qualsiasi lasso di tempo. Questa è una strategia di trading di tendenza che sfrutterà il ritracciamento della tendenza.

I trader Forex identificano i livelli di ritracciamento di Fibonacci come aree di supporto e resistenza. Per questo motivo, questi livelli sono osservati da molti trader, motivo per cui questa strategia potrebbe fare la differenza per il tuo successo commerciale.

Dato che conosciamo alcune informazioni sul Ritracciamento di Fibonacci, diamo un’occhiata alle regole della Strategia della Linea di Tendenza di Fibonacci.

Regole di trading della linea di tendenza di Fibonacci

Regola #1 – Trova una coppia di valute di tendenza

Questo è abbastanza semplice. Dobbiamo assicurarci che sia una tendenza al rialzo o al ribasso.

Nell’esempio, che useremo oggi, questo sarà un trend rialzista. Cercheremo un ritracciamento nel trend e poi faremo una voce in base alle nostre regole.

Regola #2 – Disegna una linea di tendenza

Dal momento che hai già identificato che si tratta in realtà di una tendenza guardando il tuo grafico, ora devi disegnare la tua linea di tendenza

Disegna questo sui livelli di supporto e resistenza mentre la tendenza sta salendo o scendendo.

Una volta tracciata questa linea di tendenza, è possibile passare al passaggio successivo.

Le linee di tendenza sono una componente chiave del trading e consiglio sempre di usarle quando puoi.

Regola #3 – Disegna Fibonacci da Swing Low a Swing High

Ora puoi estrarre il tuo strumento di ritracciamento di Fibonacci e posizionarlo sull’altalena bassa fino all’altalena alta.

Ricorda che questo è un trend rialzista, quindi abbiamo iniziato allo swing low al 100% e abbiamo posizionato il secondo livello dello 0% allo swing high.

Regola #4 – Attendi che il livello dei prezzi raggiunga la linea di tendenza

Finora abbiamo trovato una coppia di valute di tendenza, tracciato una linea di tendenza per convalidare questo e posizionato il nostro Fibonacci allo swing low e swing high.

Questa regola è il passo fondamentale per la strategia, quindi è necessario prestare molta attenzione.

Perché abbiamo bisogno che i movimenti di prezzo raggiungano la nostra linea di tendenza, si fermino e tornino nella direzione della tendenza.

Se rompe la linea di tendenza e continua e soffia oltre il 50%, 61,8%, 78,6%, allora la tendenza è ovviamente rotta e devi guardare altrove perché un commercio con questa strategia sarebbe invalidato in quel momento.

Detto questo, diamo un’occhiata al nostro grafico e vediamo cosa è successo.

Ottimo, ha colpito la linea di tendenza, quindi perché non possiamo semplicemente andare avanti e ACQUISTARE ora dato che è un trend rialzista?

Beh, se l’hai chiesto, buona domanda.

Come ho detto, il mercato tende a seguire queste linee, ma a volte falsifica i trader e finiranno per perdere un sacco di soldi quando rompe la tendenza.

Questo accade ogni singolo giorno, motivo per cui è fondamentale avere una strategia che ti aiuti a sapere se questa rottura può verificarsi.

E non vogliamo che nulla di tutto ciò accada a te, quindi controlliamo i criteri per entrare per aiutarci a fare una voce sicura.

Regola #5 – Il prezzo deve raggiungere la linea di tendenza tra le linee del 38,2% e del 61,8% (sezione aurea di Fibonacci)

Prima di iniziare a spiegare, guarda il grafico per vedere cosa significa esattamente:

Il prezzo ha ritracciato tutto il percorso e ha testato il segno 38.2 per un bel po ‘prima di colpire la linea di tendenza e continuare ad andare al rialzo.

Una volta che il prezzo ha raggiunto la linea di tendenza che abbiamo tracciato, abbiamo visto che era tra 38,2-61,8 linee, e quindi il nostro commercio era un passo più vicino ad essere attivato.

Perché deve essere tra queste righe per questa strategia?

Vogliamo capitalizzare sui grandi ritracciamenti. E le linee 38.2, 50, 61.8 hanno tutte dimostrato di essere le migliori linee di ritracciamento da utilizzare con i Fibonacci.

Una volta trovato questo, cerca una voce.

Regola #6 – Punto di ingresso

Quindi tutto è in fila per fare un grande profitto su questo ritracciamento, qual è l’ultimo passo per fare il commercio?

In un BUY-In per effettuare il tuo ingresso, aspetterai che il prezzo si chiuda al di sopra della linea del 38,2% o del 50%.

In un SELL-In per fare il tuo ingresso, aspetterai che il prezzo si chiuda al di sotto della linea del 38,2% o del 50%.

Diamo un’occhiata ai grafici per chiarire questo:

Fare riferimento a questa immagine quando si utilizza questa strategia. Questo ci mostra come appariranno i nostri grafici prima di fare uno scambio.

*Nota: se il prezzo raggiunge la nostra linea di tendenza tra la linea del 50% e la linea del 61,8%, aspetteremo che una candela si chiuda sopra la linea del 50% per entrare nel trade.

L’unico motivo per aspettare che una candela si chiuda al di sopra della linea fib del 38,3% è perché si trova tra le linee del 38,2% -50% per questo esempio.

Questo processo non dovrebbe richiedere molto tempo, poiché la nostra tendenza dovrebbe continuare verso l’alto a causa del precedente livello di supporto con la linea di tendenza.

Nell’esempio precedente, illustra queste regole quando la linea di tendenza soddisfa il livello dei prezzi in queste due zone.

*Nota: se il prezzo scende al di sotto del livello di fib del 61,8% nell’esempio, dovrai anche attendere che una candela si chiuda al di sopra del livello del 50%.

Il motivo per cui aspetti sempre è perché non vuoi rimanere intrappolato in una tendenza interrotta e finire per essere fermato.

Regola #7 Posizionamento Stop Loss

Il tuo stop loss può variare in base a ciò che i tuoi grafici ti stanno mostrando. Cerca nel passato resistenza o suppoto preventivo.

Nel commercio di esempio, lo stop è stato collocato tra la linea fib del 50% e del 61,8%. Per questo commercio, aveva senso perché se avesse rotto la linea del 50% di fib, allora il trend rialzista sarebbe stato invalidato. Vogliamo uscire da questo commercio BUY il più rapidamente possibile.

È sempre utile guardare nel passato per determinare uno stop loss.

Strategia di trading del canale di ritracciamento di Fibonacci

Prima di immergerci nello specifico, diamo un’occhiata a quali strumenti sono necessari per il lavoro per la strategia di trading del canale di Fibonacci:

Fortunatamente, hai solo bisogno di uno strumento: l’indicatore del canale di Fibonacci: questo indicatore potrebbe sembrare diverso per te a seconda della piattaforma che stai utilizzando (Tradingview, MT4, Tradestation, Ninjatrader). Sono tutti standard sulla tua piattaforma. Questo è simile allo strumento di ritracciamento di Fibonacci, solo tu puoi trasformare i livelli FIB al rialzo o al ribasso.

Così:

Ciò ti consentirà di creare linee parallele perfettamente dritte sui punti di supporto e resistenza sul trend rialzista o al ribasso. Dai un’occhiata alle aree “Cosa succede a Supporto e Resistenza” se non hai alcuna conoscenza preliminare di cosa si tratti.

Ora passiamo ai passaggi della strategia di trading del canale di Fibonacci.

Passaggi di trading del canale Fibonacci

Passo #1 Trova una forte tendenza al ribasso / tendenza al rialzo che si sta formando

Questo passaggio è fondamentale per ottenere il giusto. È necessario trovare una forte tendenza rialzista attuale a questo punto. Il più delle volte vedrai questo accadere su un’inversione di tendenza. Non sempre, ma una buona parte di esso. Dai un’occhiata:

Abbiamo visto qui un bel trend rialzista prima che rompesse la linea di supporto e si dirigesse verso il basso. A questo punto è necessario continuare ad aspettare se il prezzo “rimbalzerà” da un certo livello e tornare al rialzo.

Nota** Il nostro strumento Fibonacci non è ancora in gioco. A questo punto, stiamo aspettando che l’azione dei prezzi torni al rialzo raggiungendo un livello di “resistenza” e poi torni al ribasso formando un “Canale”

Passo #2 In una tendenza al ribasso, attendi che l’azione dei prezzi si consolidi e torna al rialzo.

Ecco come appare:

Ancora una volta, non c’è nulla qui che siamo interessati a fare trading. L’azione dei prezzi deve tornare al rialzo, consolidarsi, quindi siamo pronti per il business per un ingresso di vendita.

Passo #3 Attendi che l’azione dei prezzi “raggiunga un soffitto”

Ecco come sarà questo passaggio:

Puoi vedere nel grafico sopra che ho etichettato ogni fase della strategia di trading del canale di Fibonacci. Ogni passaggio è colorato. Quindi a questo punto ecco cosa è successo. L’azione dei prezzi ha rotto un trend rialzista principale e quindi ha causato una lunga tendenza ribassista (Step #1) Quindi, dopo il consolidamento, l’azione dei prezzi è tornata al rialzo (step #2) Questa tendenza rialzista è continuata per un bel po ‘prima di consolidarsi nuovamente (step #3).

Passo #4: applica l’indicatore del canale di Fibonacci

Ti guiderò attraverso dove posizionare questo. Hai già fatto la maggior parte del lavoro già seguendo i passaggi 1-3, quindi questo passaggio dovrebbe essere molto semplice.

Posizionare l’indicatore del canale di Fibonacci sul consolidamento #1 e il consolidamento #2 nella direzione del canale.

Così:

Una volta fatto questo, congratulazioni! Ora è il momento di cercare un commercio….

Dopo che ti mostra un’altra cosa per confermare che questo è davvero un canale.

Ecco come appare:

Benissimo! Vedete che sul pull back ha colpito la nostra linea di canale? Questo è esattamente ciò che vuoi vedere!

Ecco tutti i passaggi finora:

Prenditi un minuto e studia l’immagine sopra. C’è molto da digerire lì!

Questi sono i cinque passaggi principali necessari per effettuare un’entrata SELL basata su questa strategia. Basta seguire ogni passo per il loro colore e hai ottenuto la tua prima voce!

Vendi Entry #1 e Entry #2

Quindi sai già dove inserire il primo trade.

Proprio qui:

Ora.. Vuoi premere i tuoi vincitori con questa strategia in modo che quando l’azione del prezzo raggiunge il segno del 50% dell’indicatore del canale di Fibonacci fai una seconda entrata!

Quindi, a questo punto, hai due operazioni, entrambe in profitto.

Take Profit/Stop Loss

Quando l’azione dei prezzi colpisce la linea di canale di Fibonacci al 100% che hai disegnato, chiuderai immediatamente entrambe le operazioni, senza eccezioni!

Questo è l’altro livello di supporto. Quando il prezzo raggiunge questo livello ci sono molte cose che potrebbero accadere (per lo più male)

Vedi, molti acquirenti conoscono questo livello, quindi hanno ordini di ingresso ACQUISTA seduti alla linea del 100% di quel canale. Una volta che l’azione dei prezzi raggiunge quel livello, attiverà tutte quelle voci di acquisto (insieme a molti venditori che escono) e questo è ciò che accadrà più probabilmente:

Si desidera utilizzare un trailing stop loss. Quindi, mentre il prezzo si muove verso il basso, ti muoverai di conseguenza, ti fermerai di conseguenza. Ci sono vantaggi e svantaggi nell’utilizzo di un trailing stop. Il nostro team ha testato alcuni metodi diversi con questa strategia e ha convenuto che un trailing stop loss è la strada da percorrere con la strategia di trading del canale di Fibonacci.

Ecco come apparirei durante il commercio.

Una volta che le azioni Price toccano la linea 50% Fib e abbiamo aggiunto una seconda voce, vai avanti e sposta il tuo stop loss alla tua prima voce alla 38% Fib Line. Questo bloccherà un po ‘di profitto nel caso in cui l’azione del prezzo decida di accenderti e dirigersi verso il rialzo!

Una volta che l’azione del prezzo tocca la linea Fib del 78%, sposta entrambi gli stop loss sulla linea di Fibonacci del 50%. Questo bloccherà il profitto per il primo trade e ti romperai anche sul secondo trade! Si vince comunque in entrambi i casi.

Come ho detto prima, esci immediatamente da entrambe le negoziazioni quando il 100% fib. la linea è toccata!