Un’importante iniezione di liquidità

Ogni anno, la tredicesima mensilità rappresenta un momento cruciale per milioni di italiani. Con oltre 32 milioni di dipendenti e pensionati che la ricevono, si stima che la somma totale ammonti a circa 51,3 miliardi di euro, segnando un incremento del 7,8% rispetto all’anno precedente. Questo denaro rappresenta un’importante iniezione di liquidità per le famiglie, ma la sua destinazione è spesso influenzata da spese fisse e debiti accumulati.

Destinazioni della tredicesima mensilità

Secondo un’indagine condotta da Confesercenti, solo il 16% dei beneficiari ritiene che la tredicesima non abbia un impatto significativo sulle proprie finanze. Al contrario, per oltre il 53%, questa somma consente di vivere più serenamente, mentre il 31% la considera indispensabile per coprire spese altrimenti insostenibili. Tra le principali destinazioni, il 14% utilizzerà parte della tredicesima per pagare mutui e finanziamenti, mentre il 21% si concentrerà su bollette e pagamenti scaduti.

Spese per le festività e risparmi

Un aspetto interessante emerso dall’indagine è che una parte significativa della tredicesima sarà destinata ai regali di Natale. Circa il 44% degli intervistati ha dichiarato che utilizzerà la somma per acquistare doni, mentre un 16% prevede di impiegarla per altre spese legate alle festività. Inoltre, il 18% degli italiani ha intenzione di utilizzare la tredicesima per viaggi o vacanze durante il periodo natalizio. Questo comporta una spesa complessiva di circa 18,7 miliardi di euro solo per queste voci.

Impatto sul commercio e sull’economia

Il commercio al dettaglio, in particolare i negozi di vicinato, attende con ansia l’arrivo della tredicesima. Le vendite natalizie, infatti, hanno avuto un avvio lento e si spera che la liquidità aggiuntiva possa stimolare la spesa nei negozi fisici. Come sottolineato da Confesercenti, l’assenza di tempi di consegna, tipica degli acquisti online, rappresenta un vantaggio per i negozi tradizionali. Inoltre, una ripresa della spesa delle famiglie è fondamentale per sostenere la crescita economica, specialmente in un contesto di debolezza dell’export e della produzione industriale.

Conclusioni sull’importanza della tredicesima

In sintesi, la tredicesima mensilità non è solo un bonus per le famiglie italiane, ma un elemento cruciale per stimolare l’economia durante le festività. Con una pianificazione attenta, le famiglie possono utilizzare questa somma per affrontare spese necessarie e contribuire al rilancio del commercio locale. La speranza è che, nonostante le incertezze economiche, la tredicesima possa rappresentare un’opportunità per migliorare il benessere finanziario delle famiglie italiane.