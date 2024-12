Panoramica sull’inflazione di novembre 2024

L’inflazione negli Stati Uniti ha mostrato un incremento dello 0,3% a novembre 2024, in linea con le previsioni degli analisti. Questo aumento, registrato dal Dipartimento del Lavoro, segna un’accelerazione rispetto al 2,6% di ottobre, portando il tasso annuale al 2,7%. Gli esperti avevano anticipato questo rialzo, evidenziando una stabilità nei dati economici.

Analisi dei settori e dei prezzi

Esaminando i dettagli, il dato ‘core’, che esclude i prezzi dei beni alimentari ed energetici, ha anch’esso mostrato un incremento dello 0,3%. Questo mantiene la tendenza osservata nei tre mesi precedenti, suggerendo una stabilità nel mercato. I prezzi energetici hanno registrato un aumento dello 0,2% dopo un mese di stabilità, mentre i generi alimentari hanno visto un incremento dello 0,4%. Tuttavia, su base annuale, i prezzi dell’energia sono diminuiti del 3,2%, mentre quelli alimentari sono aumentati del 2,4%.

Richieste di mutui e tassi di interesse

Parallelamente all’andamento dell’inflazione, le richieste di mutui hanno mostrato un significativo incremento nella settimana del 6 dicembre, con un aumento del 5,4% nel volume delle domande di mutuo ipotecario. Le richieste di rifinanziamento sono aumentate del 27,2%, mentre quelle per nuove domande sono in calo. Questo cambiamento nel mercato dei mutui è influenzato dai tassi sui mutui trentennali, che sono scesi al 6,67%, rendendo più accessibili i prestiti per i potenziali acquirenti.

Prospettive future

Con l’inflazione che continua a muoversi in un contesto di crescita moderata e le richieste di mutui in aumento, gli analisti si interrogano sulle possibili conseguenze per l’economia statunitense. La combinazione di un’inflazione controllata e tassi di interesse in calo potrebbe stimolare ulteriormente il mercato immobiliare, rendendo i mutui più accessibili per le famiglie americane. Tuttavia, è fondamentale monitorare l’andamento dei prezzi e le politiche monetarie future per comprendere appieno l’impatto di queste dinamiche economiche.