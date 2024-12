Wall Street in crescita grazie ai dati sull’inflazione

Wall Street reagisce positivamente ai dati economici

Wall Street ha aperto la giornata con un segno positivo, sostenuta da dati sull’inflazione che si sono rivelati conformi alle aspettative degli analisti. Nel mese di novembre, i prezzi al consumo hanno mostrato un incremento dello 0,3% rispetto al mese precedente, rappresentando il più significativo aumento degli ultimi sette mesi. Questo dato ha contribuito a rafforzare la fiducia degli investitori, che vedono nella stabilità dei prezzi un segnale di crescita economica.

Analisi dell’inflazione negli Stati Uniti

Su base annua, l’inflazione è salita al 2,7%, in linea con le previsioni degli esperti. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato 97,18 punti, pari a un incremento dello 0,22%, mentre l’S&P 500 è salito di 30,62 punti (+0,51%). Anche il Nasdaq ha registrato un progresso, guadagnando 154,22 punti, equivalenti a un aumento dello 0,78%.

Richieste di mutui in aumento

In aggiunta ai dati sull’inflazione, le richieste di mutui negli Stati Uniti hanno visto un incremento significativo nella settimana del 6 dicembre, con un aumento del 5,4% nel volume delle domande di mutuo ipotecario. Le richieste di rifinanziamento sono aumentate del 27,2%, mentre quelle per nuove domande sono in calo. I tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,67%, rendendo i prestiti più accessibili per i potenziali acquirenti.

Volkswagen e i cambiamenti nella produzione

Nel settore automobilistico, Volkswagen sta considerando di spostare la produzione della Golf da Wolfsburg al Messico, secondo fonti aziendali. La decisione finale non è ancora stata presa, ma il trasferimento potrebbe avvenire presso l’impianto di Puebla, noto per la produzione del Maggiolino. L’azienda non ha commentato ufficialmente, ma questa mossa potrebbe avere un impatto significativo sulla produzione e sull’occupazione in Germania.

EasyJet e l’espansione in Italia

Infine, nel settore aereo, easyJet ha annunciato che nell’estate 2025 offrirà 250 rotte da 20 aeroporti italiani, con oltre 14 milioni di posti disponibili. L’Italia diventerà il secondo mercato più grande per la compagnia dopo il Regno Unito, con nuove rotte e un significativo aumento dell’offerta tra Italia e Germania. Questa espansione rappresenta un’opportunità per il turismo e l’economia italiana, contribuendo a una ripresa post-pandemia.